التوأم الألماني لارس وسفن بندر يعتزلان كرة القدم

حدد التوأم سفن ولارس بندر (31 عاما) لاعبا نادي بايرليفركوزن الألماني موعد اعتزالهما لعب كرة القدم. وكتب ليفركوزن على صفحته بموقع تويتر: "إلى اللقاء يا لارس إلى اللقاء يا سفن". وأضاف النادي: "لن يمدد كل من لارس وسفن بندر عقدهما الحالي مع بايرليفركوزن وسينهيان مسيرتهما الاحترافية بنهاية الموسم الجاري".

وأوضح التوأم سفن ولارس بندر في رسالة مشتركة "بعد فترة طويلة من التفكير وتخيل سناريوهات لا حصر لها فيما يتعلق بمستقبلنا، توصلنا أخيرا إلى قرار بأننا لن نواصل رحلتنا مع بايرليفركوزن. ولقد رأينا أنه من مسؤوليتنا إبلاغ النادي بهذا القرار في مرحلة مبكرة"، بحسب ما نقل موقع "بيلد" اليوم الاثنين (21 ديسمبر/ كانون الأول 2020". وأضاف الشقيقان: كان من المهم بالنسبة لنا أن يكون لدى ليفركوزن تخطيط آمن".

"هذا القرار لم يأت ضد مشيئة النادي وإنما بسبب ظروف صحية وعائلية، ولقد أدركنا أنه سيكون من الصعب (علينا) بعد الصيف القادم أن نقدم أداء كرويا بهذا المستوى المرتفع"، يتحدث سفن ولارس بندر عن أسباب اعتزالهما في هذه السن.

وقد ولد التوأم بندر في 27 أبريل/ نيسان 1989 في منطقة روزنهايم بأقصى جنوب ولاية بافاريا، ويعتبران البولندي بيوتر نواك والغاني عبيدي بليه مثليهما الأعلى، بحسب تقارير صحفية. وقد لعب الاثنان لمختلف الفئات العمرية لمنتخبات ألمانيا للشباب وكذلك للمنتخب الكبير "المانشافت".

يذكر أن لارس بندر (لاعب خط الوسط المدافع) التحق بصفوف بايرليفركوزن منذ عام 2010 ويحمل شارة القيادة منذ 2015، أما توأمه سفن (لاعب وسط مدافع وكذلك قلب دفاع) فقد انتقل إلى ليفركوزن عام 2017، غير أنهما كابدا خلال مسيرتهما حالات إصابة متكررة عديدة.

ونقل موقع "بيلد" ثناء المدير الرياضي للنادي، رودي فولر، على التوأمين وقوله: "لا يوجد سوى عدد قليل من اللاعبين مثل لارس وسفن في البوندسليغا". وأضاف النجم الفائز مع المانشافت بمونديال إيطاليا 1990: "إنهما صورة لكرة القدم الراقية والاحترافية بحق والثقة المطلقة وقوة الإرادة والالتزام".

صلاح شرارة