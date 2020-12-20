 التوأم الألماني لارس وسفن بندر يعتزلان كرة القدم | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 21.12.2020

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رياضة

التوأم الألماني لارس وسفن بندر يعتزلان كرة القدم

رغم أن لارس وأخاه التوأم سفن مازالا صغيرين لحد ما إلا أنهما ولأسباب معينة، ليس منها معاندة ليفركوزن، قررا اعتزال كرة القدم. إنهما "صورة للاحترافية وقوة الإرادة والالتزام"، بحسب ما وصفهما رودي فولر، بطل مونديال إيطاليا.

لاعبا المنتخب الألماني السابقان لارس وسفن بندر على مقاعد بدلاء المانشافت خلال لقاء إيطاليا في 15/11/2013

لارس بندر وتوأمه سفن بندر، اللاعبان السابقان بمنتخب ألمانيا لكرة القدم

حدد التوأم سفن ولارس بندر (31 عاما) لاعبا نادي بايرليفركوزن الألماني موعد اعتزالهما لعب كرة القدم. وكتب ليفركوزن على صفحته بموقع تويتر: "إلى اللقاء يا لارس إلى اللقاء يا سفن". وأضاف النادي: "لن يمدد كل من لارس وسفن بندر عقدهما الحالي مع بايرليفركوزن وسينهيان مسيرتهما الاحترافية بنهاية الموسم الجاري".

وأوضح التوأم سفن ولارس بندر في رسالة مشتركة "بعد فترة طويلة من التفكير وتخيل سناريوهات لا حصر لها فيما يتعلق بمستقبلنا، توصلنا أخيرا إلى قرار بأننا لن نواصل رحلتنا مع بايرليفركوزن. ولقد رأينا أنه من مسؤوليتنا إبلاغ النادي بهذا القرار في مرحلة مبكرة"، بحسب ما نقل موقع "بيلد" اليوم الاثنين (21 ديسمبر/ كانون الأول 2020". وأضاف الشقيقان:  كان من المهم بالنسبة لنا أن يكون لدى ليفركوزن تخطيط آمن".

مختارات

بعد أن اعتاد تجنب أضواء الشهرة، كشفت تقارير إعلامية أن لاعب المنتخب الألماني يوناس هيكتور اختار الاعتزال عن المانشافت بهدوء، ما يفسر سبب غيابه عن تشكيلة يواخيم لوف منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.

أعلن سيباستيان شفاينشتايغر، أحد أبرز نجوم كرة القدم الألمانية والفائز مع المانشافت بلقب مونديال 2014، اعتزاله لكرة القدم رسميا. اعتزال نجم بايرن السابق يفتح الباب مجددا لعودته للفريق أو للمنتخب الألماني ولكن ليس كلاعب.

"هذا القرار لم يأت ضد مشيئة النادي وإنما بسبب ظروف صحية وعائلية، ولقد أدركنا أنه سيكون من الصعب (علينا) بعد الصيف القادم أن نقدم أداء كرويا بهذا المستوى المرتفع"، يتحدث سفن ولارس بندر عن أسباب اعتزالهما في هذه السن.

وقد ولد التوأم بندر في 27 أبريل/ نيسان 1989 في منطقة روزنهايم بأقصى جنوب ولاية بافاريا، ويعتبران البولندي بيوتر نواك والغاني عبيدي بليه مثليهما الأعلى، بحسب تقارير صحفية. وقد لعب الاثنان لمختلف الفئات العمرية لمنتخبات ألمانيا للشباب وكذلك للمنتخب الكبير "المانشافت". 

يذكر أن لارس بندر (لاعب خط الوسط المدافع) التحق بصفوف بايرليفركوزن منذ عام 2010 ويحمل شارة القيادة منذ 2015، أما توأمه سفن (لاعب وسط مدافع وكذلك قلب دفاع) فقد انتقل إلى ليفركوزن عام 2017، غير أنهما كابدا خلال مسيرتهما حالات إصابة متكررة عديدة.

ونقل موقع "بيلد" ثناء المدير الرياضي للنادي، رودي فولر، على التوأمين وقوله: "لا يوجد سوى عدد قليل من اللاعبين مثل لارس وسفن في البوندسليغا". وأضاف النجم الفائز مع المانشافت بمونديال إيطاليا 1990: "إنهما صورة لكرة القدم الراقية والاحترافية بحق والثقة المطلقة وقوة الإرادة والالتزام".

صلاح شرارة

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    رسوم النقل وصلت إلى ملايين اليوروهات التي دفعها تشيلسي فورا لباير ليفركوزن منها 70 مليون و30 مليون إضافية قد تتبع حسب النجاح. مدير نادي باير، رودي فولر لم يشأ تقديم "تخفيض كورونا"، لكن وجب عليه في النهاية تقديم تنازلات. ماريا دورف وآخن وليفركوزن ولندن، بالنسبة إلى هافرتس البالغ من العمر 21 عاما كان الانتقال إلى "البلوز" خطوته الكبيرة المقبلة.

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    تيمو فيرنير ـ 53 مليون يورو

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    كفين دي بروين ـ 74 مليون يورو

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    لوكاس هرنانديس ـ 80 مليون يورو

    إنها عملية الشراء القياسي لفريق بايرن ميونيخ: مقابل 80 مليون يورو قدم لوكاس هرنانديس، بطل العالم في 2018 مع فرنسا، من أتلتيكو مدريد إلى ميونيخ ـ كأغلى صفقة(شراء) في تاريخ الدوري الألماني لكرة القدم وأغلى مدافع في العالم. .

  • Ousmane Dembélé (picture-alliance/dpa/G. Kirchner)

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    عثمان دمبيلي من دورتمون إلى برشلونة

    105 مليون يورو حولها برشلونة في صيف 2017 مقابل عثمان دمبيلي من بوروسيا دورتموند. المهاجم الفرنسي الصاعد كان قد أثار انتقادات لدى البعض في دورتموند، وفي برشلونة حصلت بعض الانتكاسات والإصابات. وقيمة انتقال دمبيلي إلى دورتموند لم تكن قد كلفت "سوى" 14 مليون يورو. إعداد: يوشا فيبر/ م.أ.م


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التوأم الألماني لارس وسفن بندر يعتزلان كرة القدم

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