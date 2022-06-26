التهوية الضرورية للمدن

انتشال نحو 20 جثة لمهاجرين بينهم سوريون قبالة سواحل تونس

جرف البحر نحو 20 جثة قبالة سواحل شمال شرق تونس لمهاجرين من سوريا ومن دول إفريقيا جنوب الصحراء كانوا يحاولون الوصول إلى أوروبا عبر البحر، حسب ما أفاد الأمن والحماية المدنية في تونس.