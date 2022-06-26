التهوية الضرورية للمدن

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يتسبب ارتفاع درجة حرارة الأرض في ارتفاع درجات حرارة المدن أيضاً. والرياح تخفف من وطأة الحرارة؛ لكن هذا يتطلب تخطيطا للمدن. الباحثون يعملون اليوم على تحليل دور مسار الرياح في الهندسة المعمارية.
أصيب نحو 40 شخصا، عشرة منهم إصاباتهم خطيرة، عندما اجتاحت رياح عاتية يعتقد أنها وصلت لدرجة الإعصار مدينة بادربورن غرب ألمانيا الجمعة. وتسببت الرياح والعواصف في تعطل حركة السكك الحديدية والنقل على الطرق في المنطقة.
جثث المدنيين في شوارع مدينة بوتشا الأوكرانية أثارت الصدمة حول العالم. الحكومة الروسية ومؤيدو حربها يدّعون بأن كل ذلك "ملفق وتمثيل والجثث حية!". DW تتحقق وتتأكد من صحة الصور ومقاطع الفيديو، وزيف الادعاءات الروسية.
جرف البحر نحو 20 جثة قبالة سواحل شمال شرق تونس لمهاجرين من سوريا ومن دول إفريقيا جنوب الصحراء كانوا يحاولون الوصول إلى أوروبا عبر البحر، حسب ما أفاد الأمن والحماية المدنية في تونس.
حول شجرة باوباب كبيرة سيتم تشييد مبنى جديد لمعهد غوته في العاصمة السنغالية داكار. وسيستخدم المهندس المعماري المعروف، فرنسيس كيري، مواد بناء تقليدية صديقة للبيئة تستخدم منذ مئات السنين في المنطقة، فما هي هذه المواد؟
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