 التهوية الضرورية للمدن | المستقبل الآن | DW | 03.07.2022

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المستقبل الآن

التهوية الضرورية للمدن

يتسبب ارتفاع درجة حرارة الأرض في ارتفاع درجات حرارة المدن أيضاً. والرياح تخفف من وطأة الحرارة؛ لكن هذا يتطلب تخطيطا للمدن. الباحثون يعملون اليوم على تحليل دور مسار الرياح في الهندسة المعمارية.

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