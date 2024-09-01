  1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW
بث مباشر
ملفات صوتيةأحدث الفيديوهات
قضايا راهنة
الهجرة واللجوء إلى أوروباحرب غزة وارتداداتهاالتغيرات المناخية
سياسةألمانيا

التهديد اليميني المتطرّف - ليسوا ألماناً بما يكفي؟

١٢ سبتمبر ٢٠٢٤

شباب ألمان من أصول مهاجرة يردّون بغضب وخوف وفُكاهة على تطلعات دوائر يمينية متطرفة تهدف لطردهم من ألمانيا. لكنّ أولئك الشباب يدركون أيضا وجود تهديدات متنامية من داخل المجتمع الألماني البعيد عن اليمين المتطرف.

https://p.dw.com/p/4kMSD

الممّرض محمد وهو من مدينة غيلزنكيرشن يقول: "سئمت هذا الوضع". ويتساءل هذا الرجل الذي كبر وترعرع في منطقة الرور غرب ألمانيا، فيما إذا كانت ألمانيا ستظلّ وطنّا له: "يركّز الناس دائما على كوني من أصول أجنبية. ينتظرون فقط أن أرتكب خطأً ما." لدى محمد شعور بأنّ ألمانيا هي بلده، لكنّ رغم ذلك فإن انتماءه إليها غير محسوم بشكل نهائي. وهذه مشاعر تنتابه، كما تنتاب مواطنين ألمان آخرين كثيرين من أصول مهاجرة. تعود أسباب هذا الشعور المتضارب أيضا لاجتماع عقده في مدينة بوتسدام في شهر نوفمبر عام 2023 يمينيون متطرفون ورجال أعمال وسياسيون ـ بينهم أعضاء في حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف ـ وبحسب ما كُشِف النقاب عنه، فقد ناقشوا خطط ترحيل مواطنين ألمان من أصول مهاجرة. ومَن ينتمي إلى ألمانيا ومَن لا ينتمي إليها؟

تخطي إلى الجزء التالي قصص مشابهة من ألمانيا

قصص مشابهة من ألمانيا

DW Made in Germany Sendungslogo arabisch

صنع في ألمانيا - التنوع مكسب للجميع

أشخاص سود وكويريون كأشخاص تنفيذيون، وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، النساء المؤسِّسات في الهند، وعدم المساواة الناجم عن تغير المناخ. التنوع ومواضيع الجندر في حلقة صنع في ألمانيا لهذا الأسبوع.
اقتصاد٤ يناير ٢٠٢٣26:06 دقيقة
تخطي إلى الجزء التالي المزيد من سياسة من أرجاء العالم

المزيد من سياسة من أرجاء العالم

external

الهجوم الإيراني على إسرائيل.. هل يغير الشرق الأوسط؟

الشرق الأوسط عقب الهجوم الإيراني على إسرائيل.. قلق ودعوات دولية إلى خفض التصعيد.. أي سيناريوهات يطرحها التصعيد الجديد؟
سياسة١٦ أبريل ٢٠٢٤37:39 دقيقة
Dokus KW 40

أزمة المناخ العالمية - ما العمل لمواجهة الفيضانات؟

تزداد وتيرة الظواهر الجوية المتطرفة في كل العالم. يؤدي ارتفاع منسوب مياه البحر والأمطار الغزيرة إلى حصول فيضانات مدمرة. يتفق أغلب الباحثين على أنها نتيجة للتغير المناخي. ولكن ماذا يمكن للإنسان فعله ليحمي نفسه منها؟
سياسة١٦ ديسمبر ٢٠٢١28:31 دقيقة
تخطي إلى الجزء التالي عن هذا البرنامج

عن هذا البرنامج

DW Nahaufnahme Program Guide Sendungslogo arabisch

عن كثب — ريبورتاجات تعاصر الحدث

كل أسبوع نقدم لكم ريبورتاجا لآخر التطورات السياسية والعالمية، نغطي الحدث ونبحث في أسباب حدوثه. أفلام شيقة وصورها معبرة وغنية بالمعلومات

الانتقال إلى برنامج عن كثب