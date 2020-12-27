التهاب الكبد هو مرض تسبّبه عدوى فيروسية غالبا. وهناك خمسة فيروسات رئيسية تسبّب ذلك الالتهاب. يعتبر التهاب الكبد حاداً إذا استمر أقل من ستة أشهر ومزمناً إذا استمر أطول من ذلك.

تختلف أسباب الإصابة بالتهاب الكبد، وتعد فيروسات الكبد من بين أكثر أسباب الإصابة بهذا الالتهاب، ومن الممكن أن يكون ضعف مناعة الجسم سببا للإصابة به أو قد يعود لتناول الكحول أو بعض الأدوية. والتهاب الكبد له خمسة أنواع ويُشار إليها بالأنماط A و B و C و D و E. علما أن هناك بعض الحالات التي يشفى الكبد منها ذاتيا من دون علاج، لكن هناك بعض الحالات التي يتطور فيها الالتهاب مسببا ما يعرف بتليف الكبد أو قد يؤدي إلى الإصابة بسرطان الكبد.