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التهاب الكبد

التهاب الكبد هو مرض تسبّبه عدوى فيروسية غالبا. وهناك خمسة فيروسات رئيسية تسبّب ذلك الالتهاب. يعتبر التهاب الكبد حاداً إذا استمر أقل من ستة أشهر ومزمناً إذا استمر أطول من ذلك.

تختلف أسباب الإصابة بالتهاب الكبد، وتعد فيروسات الكبد من بين أكثر أسباب الإصابة بهذا الالتهاب، ومن الممكن أن يكون ضعف مناعة الجسم سببا للإصابة به أو قد يعود لتناول الكحول أو بعض الأدوية. والتهاب الكبد له خمسة أنواع ويُشار إليها بالأنماط A و B و C و D و E. علما أن هناك بعض الحالات التي يشفى الكبد منها ذاتيا من دون علاج، لكن هناك بعض الحالات التي يتطور فيها الالتهاب مسببا ما يعرف بتليف الكبد أو قد يؤدي إلى الإصابة بسرطان الكبد.

Elfriede Seefeld receives the first of two injections with a dose of the Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine from doctor Elke Obst at a care home DRK-Seniorenwohnpark Grossraeschen, as the coronavirus disease (COVID-19) outbreak continues in Grossraeschen, Germany, December 27, 2020. REUTERS/Fabrizio Bensch/Pool

رغم تقدم التكنولوجيا.. أوروبيون قلقون من تلقي لقاح فيروس كورونا 27.12.2020

أطلقت أوروبا حملة ضخمة للتطعيم ضد فيروس كورونا في محاولة للسيطرة على الجائحة، لكن العديد من الأوروبيين يشككون في سرعة اختبار اللقاحات والموافقة عليها ويحجمون عن تلقي الجرعة.
STOCKHOLM 20201005 Nobelkommitt?ns ordf?rande Thomas Perlmann tillk?nnager ?rets Noblpristagare i medicin under en presstr?ff p? Karolinska institutet i Stockholm. Harvey J? Alter, Michael Houghton och Charles M? Rice tilldelas ?rets Nobelpris i fysiologi eller medicin. Foto: Claudio Bresciani / TT kod 10090 ** POOL ** |

فوز أمريكيين وبريطاني بنوبل للطب لاكتشافهم فيروس الكبد "سي" 05.10.2020

منحت جائزة نوبل للطب هذا العام للبريطاني مايكل هيوتون والأميركيين هارفي ألتر وتشارلز رايس لـ"اكتشاف فيروس التهاب الكبد سي"، وفق ما أعلن معهد كارولينسكا السويدي في ستوكهولم.
ARCHIV - ILLUSTRATION - Ein Hautarzt untersucht am 25.06.2008 in seiner Praxis in Buchloe (Schwaben) mit einem Vergrößerungsglas die Haut einer Patientin bei einer Hautkrebs-Früherkennung. Keine Krebserkrankung nimmt an Häufigkeit so stark zu wie Hautkrebs. Auf dem Deutschen Hautkrebskongress, der noch bis zum Wochenende in Frankfurt stattfindet, beraten 800 Experten über die neuesten Forschungsergebnisse - und die sind mehr als vielversprechend. Copyright: picture-alliance/dpa/K.-J. Hildenbrand

ثمانية تغيرات على جلدك تنبئك بأمراض في الكبد والأمعاء 08.08.2020

أول من يدق ناقوس الخطر ليدلك على مرض في أعضائك الداخلية هو جلدك: التهاب الكبد الوبائي، الكبد الدهني، السكري، التهابات الأمعاء بأنواعها المختلفة وغيرها. فحص سريع لجلدك عند أخذ الحمام قد يوفر عليك الكثير من المعاناة.
Hepatitis B virus. Image produced from an image taken with transmission electron microscopy. | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

في اليوم العالمي للتوعية به.. معلومات عن التهاب الكبد الفيروسي 28.07.2020

يعاني أكثر من 300 مليون شخص في العالم من مرض التهاب الكبد الفيروسي الذي يؤدي بحياة مئات الآلاف سنوياً. فما هي أهم مسببات المرض؟ وكيف يمكن الوقاية منه؟
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الكبد الدهني.. مخاطره وطرق الوقاية منه! 04.08.2019

يعد الكبد من الأعضاء التي تدهش المختصين بعدد عملياته ووظائفه في الجسم، لكن العادات الغذائية السيئة والسمنة وقلة الحركة تعرقل هذه العمليات فيُصاب المرء بـ "الكبد الدهني"، فما هو؟ وكيف نتخلص منه؟
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حملة ضخمة تطلقها مصر للقضاء على مرض التهاب الكبد (سي) 03.12.2018

إطلاق حملة صحية في مصر لفحص ملايين المواطنين البالغين مجاناً بهدف الكشف عن مرضى التهاب الكبد الوبائي (سي)، الذي يتسبب بوفاة نحو (40) ألف مصري سنوياً، وعلاجهم دون مقابل. كما تشمل الحملة اختبارات للكشف عن أمراض أخرى.
Wanderratte (Rattus norvegicus), Kanaldeckel, Regen, Nacht | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

أول إصابة بشرية في العالم بالتهاب الكبد الوبائي "هـ" لدى الفئران 30.09.2018

في حالة هي الأولى من نوعها عالمياً أُصيب رجل في هونغ كونغ بالنسخة المنتشرة بين الجرذان من التهاب الكبد الوبائي فئة هـ، ليغير من حقيقة طبية تستبعد ذلك. فكيف انتقل إليه هذا الوباء؟
12.10.2015., Croatia, Dubrovnik - Pomegranate. Photo: Grgo Jelavic/PIXSELL |

وفاة سيدة أسترالية بعد تناول رمان مُجمد 08.06.2018

في حادثة وصفت بأنها "مأساوية نادرة"، توفيت امرأة أسترالية بعد إصابتها بمرض التهاب الكبد الفيروسي "أ" بعد تناولها للرمان. السلطات المحلية في أستراليا قامت بسحب المنتج من الأسواق محذرة المواطنين من تناوله.
Impfung gegen Hepatitis B #45529713 - Fotolia.com Hepatitis © alexskopje

إعادة إحياء فيروس قديم لالتهاب الكبد في جامعة ألمانية 10.05.2018

التهاب الكبد "ب" هو أحد أخطر الأوبئة في العالم؛ إذ يتجاوز عدد المصابين به 250 مليون إنسان. ويلقى بسببه مئات الآلاف حتفهم سنوياً. باحثون في جامعة ألمانية تمكنوا من إحياء الفيروس المسؤول عنه، والذي يبلغ عمره آلاف السنين.
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طريقة لشواء اللحم تجنب الإصابة بالتهاب الكبد الفيروسي 27.04.2018

بعد نهاية فصل الشتاء وظهور الشمس تكثر لقاءات وحفلات الشواء في الحدائق المنزلية والمتنزهات. بروفيسور ينصح عشاق الشواء بخطوة ضرورية لشوي اللحم بطريقة صحية وسليمة لتفادي خطر الإصابة بعدوى التهاب الكبد، فماهي هذه الخطوة؟
+++Nur im Rahmen der Berichterstattung zu verwenden!+++ McDonald's moving non-US tax base to UK. File photo dated 07/02/13 of a general view of a McDonald's logo, as the fast food firm is moving its non-US tax base to Britain from Luxembourg as it battles EU regulators over its tax affairs. Issue date: Thursday December 8, 2016. The chain is to create a new UK-based holding company through which its non-US royalties will be routed. See PA story CITY McDonalds. Photo credit should read: Rui Vieira/PA Wire URN:29404614 |

أسهم ماكدونالدز تتراجع...والسبب موظف لديها! 16.04.2018

بينما تواصل أكبر سلسلة مطاعم الوجبات السريعة في العالم "ماكدونالدز" تحقيق أرباح مالية كبيرة، تسببت إصابة موظف يعمل لديها بمرض التهاب الكبد في تراجع أسهم السلسلة وفي حالة خوف بين المستهلكين.

Leberschmerzen: anatomische 3D-Illustration

التهاب الكبد "هـ" .. المخاطر والعلاج 27.10.2017

يقول العلماء إن حوالي 300 ألف شخص يصابون سنوياً في ألمانيا بالتهاب الكبد "هـ". وتأتي الإصابة غالباً عبر تناول منتجات اللحوم النيئة و خاصة لحوم الخنزير غير المطهية.
DEU, 2001: Suessholz, Lakritze (Glycyrrhiza glabra), Stengel. Der Hauptbestandteil ist Glycyrrhizin, das 50mal suesser als Rohrzucker ist und kortisonartige Wirkungen hat. [en] Liquorice (Glycyrrhiza glabra), twigs. The main ingredient is glycyrrhizin, a substance 50 times sweeter than sucrose, with cortisone-like effects. | DEU, 2001: Liquorice (Glycyrrhiza glabra), twigs. The main ingredient is glycyrrhizin, a substance 50 times sweeter than sucrose, with cortisone-like effects. |

لهذه الأسباب يجب أن تكثر من شرب عرق السوس 28.05.2017

يحتوي عرق السوس على مكونات تمد جسم الإنسان بعناصر مهمة جداً وهو يفيد في علاج بعض الأمراض. من خلال هذا المقال يمكنك التعرف على الفوائد المذهلة لعرق السوس.
February 21, 2017 - Cairo, Cairo, Egypt - Barcelona's Argentinian striker Lionel Messi attends a press conference in Cairo's northern Giza district on February 21, 2017. Messi arrived in Egypt for a one-day visit to promote the country's Tour n'Cure medical tourism campaign, which promotes tourism and Hepatitis C treatment travel packages for tourists visiting Egypt |

زيارة ميسي إلى مصر.. بين الترحيب والانتقاد! 22.02.2017

أثارت زيارة نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى مصر في إطار إطلاق حملة لمكافحة التهاب الكبد الفيروسي (سي)، ردود فعل مختلفة على وسائل التواصل الاجتماعي، بين مرحب ومنتقد لهذه الزيارة.
February 21, 2017 - Cairo, Cairo, Egypt - Barcelona's Argentinian striker Lionel Messi attends a press conference in Cairo's northern Giza district on February 21, 2017. Messi arrived in Egypt for a one-day visit to promote the country's Tour n'Cure medical tourism campaign, which promotes tourism and Hepatitis C treatment travel packages for tourists visiting Egypt |

ميسي في مصر للترويج لحملة ضد التهاب الكبد الوبائي 22.02.2017

زار نجم فريق برشلونة الإسباني ليونيل ميسي مصر للترويج للسياحة العلاجية في إطار حملة ضد مرض التهاب الكبد (سي). وشهدت الزيارة بيع ثلاثة قمصان لميسي تحمل توقيعه مقابل نصف مليون دولار للقميص ذهب عائدها لمرضى بالتهاب الكبد.
SPAIN - Aug,10th: Messi during the match corresponding to the trophy Joan Gamper between FC Barcelona - Sampdoria, played at Camp Nou Stadium on 10th Aug 2016 in Barcelona, Spain. (Credit: Mikel Trigueros / Urbanandsport / Cordon Press) picture alliance/Cordon Press

ميسي في مصر للترويج لمكافحة التهاب الكبد الوبائي 20.02.2017

بعد تأجيل زيارته أكثر من مرة إلى مصر، تم الإعلان رسميا عن موعد زيارة النجم الأرجنتيني ومهاجم فريق برشلونة الإسباني ليونيل ميسي، للترويج للسياحة الطبية ولحملة لمكافحة التهاب الكبد الوبائي في مصر.

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