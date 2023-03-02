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التهاب الغدة الدرقية هاشيموتو

يعد التهاب الغدة الدرقية هاشيموتو أحد أمراض المناعة الذاتية. إذ يهاجم نظام الدفاع الخاص بالجسم أنسجة الغدة الدرقية، وهو ما يؤدي بداية إلى فرط في أداء الغدة الدرقية، ثم إلى خمولها لاحقًا. فما هو العلاج المناسب له؟