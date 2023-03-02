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يعد التهاب الغدة الدرقية هاشيموتو أحد أمراض المناعة الذاتية. إذ يهاجم نظام الدفاع الخاص بالجسم أنسجة الغدة الدرقية، وهو ما يؤدي بداية إلى فرط في أداء الغدة الدرقية، ثم إلى خمولها لاحقًا. فما هو العلاج المناسب له؟
التهاب الغدة الدرقية هاشيموتو، اسم يخفي أحد أكثر أمراض المناعة الذاتية شيوعاً في العالم، حيث يهاجم جهاز المناعة نفسه. فما هو هذا المرض؟ وما هي أسباب وأعراض مرض الخمول في الغدة الدرقية، الذي يسبب مشاكل صحية مختلفة؟
يؤثر التوتر والإجهاد النفسي على الصحة النفسية والصحة الجسم بشكل عام، فما علاقة التوتر باضطرابات الغدة الدرقية وصحتها وكيف تؤثر عليها؟ المزيد من التفاصيل في هذا التقرير.
تتحكم هرمونات الغدة الدرقية في العديد من الأنشطة في جسم الإنسان، مثل عملية التمثيل الغذائي ومعدل نبضات القلب، لذلك يجب الحفاظ على نشاطها. إليك بعض الأغذية المفيدة للغدة الدرقية.
اليود من الأملاح المعدنية الضرورية للجسم. لكن نقصه أو زيادته في الجسم يتسبب في أضرار صحية مختلفة. فكيف يمكن ضمان الحصول على القدر الكافي من هذه المادة الضرورية؟
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