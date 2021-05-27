التهابات عضلات القلب: خطر خفي

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الإصابة بالانفلونزا أو بفيروس كورونا تؤثر بشكل مباشر على عضلة القلب، خصوصاً إذا ما كانت هناك أعراض مرضية مزمنة، لكن ممارسة الرياضة بعد الإصابة تزيد من الخطورة لدى من هم بين سن 20 و50 سنة.
سجلت ألمانيا رقما قياسيا جديدا في عدد الإصابات بكورونا، هو الأعلى منذ ظهور الفيروس، كما واصل معدل انتشار الفيروس ارتفاعه لليوم الثالث على التوالي. والهيئة الاستشارية للقاحات تصدر توصيات جديدة بخصوص التطعيمات.
تم تكريم أوزليم توريسي وأوغور شاهين، مؤسسا شركة بيونتك الألمانية، عدة مرات بعد تطويرهما أول لقاح مضاد لفيروس كورونا. DW أجرت هذا الحوار مع العالمين بشأن مستقبل الفيروس واللقاحات.
كشفت منظمة الصحة العالمية عن خطة جديدة لمكافحةكورونا في أفقر الدول، مطالبة بأكثر من 23 مليار دولار في الأشهر الـ12 المقبلة لتمويلها. ويتوقع أن تشمل الخطة استخدام حبوب تجريبية مضادة للفيروس تؤخذ عن طريق الفم.
أصدرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة توصية بتلقي الأطفال من سن 5 إلى 15 عاماً لقاح فايزر-بيونتك، فيما بدأت عدة دول عربية بالفعل في تلقيح الأطفال. فلماذا ينتاب البعض القلق بهذا الشأن؟
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