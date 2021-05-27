 التهابات عضلات القلب: خطر خفي | صحتك بين يديك | DW | 15.10.2021

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صحتك بين يديك

التهابات عضلات القلب: خطر خفي

الإصابة بالانفلونزا أو بفيروس كورونا تؤثر بشكل مباشر على عضلة القلب، خصوصاً إذا ما كانت هناك أعراض مرضية مزمنة، لكن ممارسة الرياضة بعد الإصابة تزيد من الخطورة لدى من هم بين سن 20 و50 سنة.

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