التنويم المغناطيسي والنوم العميق

لهذا عليك تجنب شرب الماء قبل النوم مباشرة!

كثيرون يشربون كوبًا من الماء قبل الذهاب إلى النوم. ورغم حاجة الجسم إلى شرب الماء، لكن من الآن فصاعدًا عليك تجنب ذلك قبل النوم إن كنت تريد أن تتمتع بنوم عميق وأن تحافظ على صحتك، فما السبب؟