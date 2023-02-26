التنويم المغناطيسي والنوم العميق

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يحاول العلماء في جميع أنحاء العالم فك لغز عمل الدماغ أثناء التنويم المغناطيسي، إلى جانب أبحاث النوم. وبما أن النوم العميق يتناقص مع تقدم العمر، فمن المنتظر أن يساعد التنويم المغناطيسي في هذه الحالة.
قيلولة بعد الظهر على الأريكة يمكن أن تكون شيئًا لطيفًا. لكن ليس لأجل هذا تُصنع الأرائك. فهي مصممة للاسترخاء في وضع مستقيم. لماذا نحب النوم على الأريكة وهل هو أمر صحي، ولماذا يحذر الخبراء من ذلك؟
النوم الكافي وبعمق يحسن صحتنا وحياتنا بشكل عام، وعلى الأخص مزاجنا وإنتاجيتنا في اليوم التالي. البقاء لساعات وأنت تتقلب في السرير دون أن تستطيع النوم أمر ليس نادر الحدوث. ما الحل؟
كثيرون يشربون كوبًا من الماء قبل الذهاب إلى النوم. ورغم حاجة الجسم إلى شرب الماء، لكن من الآن فصاعدًا عليك تجنب ذلك قبل النوم إن كنت تريد أن تتمتع بنوم عميق وأن تحافظ على صحتك، فما السبب؟
يرتبط النوم الجيد بإيجابيات كبيرة تتعدى المزاج الحسن إلى الصحة الجسدية. دراسة جديدة تبين أن النوم لأقل من ست ساعات أو النوم في ظروف سيئة من شأنهما التأثير سلبا على محاولات تقليل الوزن.
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