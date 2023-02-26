 التنويم المغناطيسي والنوم العميق | المستقبل الآن | DW | 26.02.2023

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المستقبل الآن

التنويم المغناطيسي والنوم العميق

يحاول العلماء في جميع أنحاء العالم فك لغز عمل الدماغ أثناء التنويم المغناطيسي، إلى جانب أبحاث النوم. وبما أن النوم العميق يتناقص مع تقدم العمر، فمن المنتظر أن يساعد التنويم المغناطيسي في هذه الحالة.

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