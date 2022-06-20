 التنوع مع مراعاة الأصالة | كليك | DW | 04.07.2022

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كليك

التنوع مع مراعاة الأصالة

يتطلب التحول في صناعة السينما أكثر من مجرد تسليط الضوء على الأقليات، إذ يتعين أن يكون هناك تنوع أكثر في كتابة السيناريو والإنتاج.

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