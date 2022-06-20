التنوع مع مراعاة الأصالة

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يتطلب التحول في صناعة السينما أكثر من مجرد تسليط الضوء على الأقليات، إذ يتعين أن يكون هناك تنوع أكثر في كتابة السيناريو والإنتاج.
يتواصل الغزو الروسي لأوكرانيا للأسبوع الثالث وتزداد معاناة المدنيين. وفيما لم يسفر أول لقاء بين وزيري الخارجية الروسي والأوكراني عن أي نتيجة، طالب المستشار الألماني والرئيس الفرنسي في اتصال مع بوتين بوقف الحرب فورا.
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