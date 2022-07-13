 التنقل بالدراجات | صنع في ألمانيا | DW | 13.07.2022

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صنع في ألمانيا

التنقل بالدراجات

التنقل الحضري ينبغي أن يصبح أكثر استدامة. لكن كيف يمكن تحقيق ذلك؟ كثير من الناس يتحولون بالفعل إلى الدراجات. لقاء مع خبراء من مركز الابتكار فيوتشر لاب برلين.

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