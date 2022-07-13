التنقل بالدراجات

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التنقل الحضري ينبغي أن يصبح أكثر استدامة. لكن كيف يمكن تحقيق ذلك؟ كثير من الناس يتحولون بالفعل إلى الدراجات. لقاء مع خبراء من مركز الابتكار فيوتشر لاب برلين.
بسبب تخلفها عن أحدث التقنيات، خسرت البيسبول بأمريكا نسب مشاهدة. فيما نجح دوري الكرة في الابتكار فاحتفظ بشعبيته بين الجيل الشاب. ويخطط مان سيتي لاستخدام الميتافيرس، وتحذيرات للأندية الألمانية من التخلف عن ركب التقنية.
تسببت جائحة كورونا في شلل السياحة العالمية، في المقابل بات هناك طلب متزايد على إعادة انطلاقة مستدامة لهذا القطاع. فكيف يرى رواد صناعة السياحة والشركات الكبرى ملامح مستقبل السفر حول العالم بعد هذه الانتكاسة؟
مع تسجيل أول حالة وفاة من وراء ركوبه، يعتبر البعض السكوتر الكهربائي خطرا في المدن المزدحمة، فيما يرى آخرون أنه وسيلة تنقل مستدامة صديقة للبيئة يجب الاستفادة منها.
يستكشف الفيلم الوثائقي عن إيران والمكوّن من ثلاثة أجزاء ثقافة وطبيعة بلاد شاسعة وساحرة. من خلال صور جوية حصرية، يروي الفيلم قصصا عن تقاليد البلد وتطوره ويغوص في الحياة اليومية للناس.
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