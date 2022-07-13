التنقل بالدراجات

كورونا.. الدعوة إلى سياحة أكثر استدامة بعد الجائحة!

تسببت جائحة كورونا في شلل السياحة العالمية، في المقابل بات هناك طلب متزايد على إعادة انطلاقة مستدامة لهذا القطاع. فكيف يرى رواد صناعة السياحة والشركات الكبرى ملامح مستقبل السفر حول العالم بعد هذه الانتكاسة؟