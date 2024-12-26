التنزه والتأمل.. هكذا تحافظ على صحتك بأبسط الأنشطة!

لا تقتصر ممارسة الرياضة على بذل الكثير من الجهد البدني ولا حتى على الذهاب إلى الصالات الرياضية واستخدام المعدات المخصصة. فكيف يمكنك الحصول على فوائد ممارسة الرياضة دون الحاجة للذهاب إلى الصالات؟

أثبتت دراسات عديدة فوائد الرياضة للصحة الجسدية والعقلية للإنسان، فالرياضة تعزز صحة القلب والأوعية الدموية، وتحفز عملية التمثيل الغذائي، وتدفق الدم إلى الدماغ، وتزيد من كثافة العظام الأمر الذي يساعد على الوقاية من هشاشتها، ولكن قد يصعب على البعض ممارسة الرياضة بانتظام والذهاب إلى الصالات الرياضية كل يوم بسبب ضغوطات العمل وضيق الوقت.

ومع ذلك فالرياضة واللياقة البدنية لا تعني فقط الذهاب إلى الصالة الرياضية وإنما يمكن الحفاظ على صحتك ونشاطك من خلال القيام ببعض التمارين البسيطة أو الأنشطة الخارجية التي تعتبر رياضة جيدة لصحتك.

ركوب الدراجة

ركوب الدراجة الهوائية رياضة بحد ذاته، ولهذا يمكنك استخدام الدراجة للذهاب إلى العمل أو للتسوق عوضاً عن ركوب السيارة، كما يمكن استخدامها للذهاب بنزهة في الطبيعة في عطلة نهاية الأسبوع.

وقبل ركوب الدراجة يُنصح بالتأكد من ضغط الهواء في إطاراتها، وارتداء خوذة خاصة للحماية، مع ضرورة الحصول على وجبة صحية خفيفة وكمية كافية من الماء.

المشي السريع

الهرولة أو المشي السريع من الأنشطة التقليدية للحفاظ على صحة الجسم، وعند الجري يُنصح بالحفاظ على وتيرة واحدة وسرعة منتظمة، وللحصول على نتيجة مثالية يجب أن تتعرّق، وينصح الخبراء بارتداء الأحذية الرياضية المريحة عند الجري لحماية المفاصل، واختيار الأسطح اللينة بدلاً من الإسفلت الصلب.

نصائح رياضة الركض والمشي To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

التنزه في الطبيعة

المشي والتنزه في الطبيعة رياضة جيدة للمبتدئين، فيمكنك البدء بالتنزه في الطبيعة لمدة ساعة أو نصف ساعة في اليوم، فهذا النشاط يساعد على التخلص من التوتر والقلق، ويعزز جهاز المناعة، ويزيد من معدل ضربات القلب الأمر المفيد لصحة القلب والأوعية الدموية. كما يساعد المشي على الاسترخاء والشعور بالراحة وتحسين المزاج العام، الأمر الذي يساهم في تحسين نوعية النوم لديك.

التأمل

الفوائد التي تعود عليك من ممارسة الرياضة ليست مشروطة بالجهد البدني الكبير، فيمكن الحصول على منافع كبيرة من خلال ممارسة التأمل أو اليوغا، فالتأمل يساعد على تخفيف التوتر والقلق، ويخفّض من ضغط الدم، ويعزز مناعة الجسم وصحة الدماغ، بالإضافة إلى تخفيف ألم العضلات أو المفاصل المشدودة.

كيف تساعد اليوغا الدماغ في متلازمة ما بعد كوفيد To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

صالة رياضة مصغرة في المنزل

في حال كنت من محبي رياضة المقاومة أو رياضة تقوية العضلات فلست بحاجة للذهاب إلى الصالة الرياضية، وإنما يمكنك شراء معدات منزلية بسيطة ومنخفضة التكلفة لإنشاء النادي الرياضي الخاص بك في المنزل.

ويمكن أيضاً القيام بالتمارين الرياضية في المنزل دون الحاجة لأي معدات وأدوات، من خلال ممارسة تمارين الضغط والقرفصاء وصعود السلالم.

وفي حال أردت الحصول على معدات للتمرين، فيمكن شراء الأوزان أو حبال المقاومة التي توفر النتيجة نفسها التي توفرها الصالات الرياضية. وتعتبر حبال القفز من الخيارات الرائعة لحرق الدهون.

ينصح العلماء بممارسة الرياضة باستمرار وضرورة إدخالها إلى روتين الحياة اليومي، ويجب على الأشخاص البالغين ممارسة رياضة المشي أو الهرولة لمدة نصف ساعة في اليوم على الأقل، وخمسة أيام في الأسبوع، وممارسة تمارين تقوية العضلات أو المقاومة يومين في الأسبوع.

واليوم يمكنك الاستعانة بتطبيقات الهواتف الذكية للحصول مجاناً وبسهولة على تمارين رياضية صحيحة وفعالة.

م.ج