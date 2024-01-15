التمور.. كنوز صحية مذهلة ومتعددة

يعتبر التمر من الأطعمة الخارقة الغنية بالعناصر الغذائية والفوائد الصحية المذهلة. من دعم صحة القلب إلى تحسين الهضم وتعزيز صحة العظام. يعد التمر إضافة قيّمة لأي نظام غذائي.

التمر ليس مجرد حلوى لذيذة فحسب، بل هو ثمرة مميزة تتمتع بقيمة غذائية عالية . ينتشر التمر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ويعرف بفوائده الصحية المتعددة. ويحتل التمر مكانة خاصة في العديد من المناطق في العالم وغالبا ما يقدم في الأعياد أو مناسبات دينية كنوع من الحلويات التقليدية.

ويعتبر التمر من الأطعمة الخارقة (سوبر فود) بسب ما يقدمه من مزايا صحية لا يمكن تجاهلها. تعرف على أهم فوائد التمر الصحية:

غني بالعناصر الغذائية

يتميز التمر بغناه بالعناصر الغذائية الأساسية، من البوتاسيوم الذي يدعم صحة القلب إلى المغنيسيوم المهم لقوة العظام وصحتها، وفيتامين B6 الذي يساعد في التمثيل الغذائي للطاقة. كما يوفر التمر مجموعة متنوعة من العناصر الحيوية كما يساهم محتواه من الحديد في الصحة العامة معززا نقل الأوكسجين في الدم. بحسب ما نشره موقع (إنديا تي في) الهندي.

مصدر طاقة طبيعي

تقدم السكريات الطبيعية الموجودة في التمر، بما في ذلك الغلوكوز والفركتوز والسكروز، دفعة طاقة مما يجعل التمر خيارا مثاليا لمكافحة التعب وزيادة التحمل أثناء الأنشطة البدينة، مقدما مصدرا للطاقة غنيا بالمغذيات.

غني بمضادات الأكسدة المقاومة للأمراض

يوفر التمر العديد من مضادات الأكسدة التي تتمتع بالكثير من الفوائد الصحية، بما في ذلك تقليل خطر الإصابة بالعديد من الأمراض. كما تحمي مضادات الأكسدة الخلايا من الجذور الحرة، وهي جزيئات غير مستقرة قد تسبب تفاعلات ضارة في الجسم وتؤدي إلى المرض. بحسب ما نشره موقع (هيلث لاين) الأمريكي.

وبالمقارنة مع الأنواع المماثلة من الفاكهة، مثل التين والخوخ المجفف، تبين أن التمر يحتوي على أعلى نسبة من مضادات الأكسدة.

غني بالألياف التي تعزز صحة الجهاز الهضمي

يبدو أن التمر حليف للجهاز الهضمي بفضل محتواه الغني بالألياف الغذائية. إذ تساعد الألياف القابلة للذوبان في الحفاظ على نظام هضمي صحي، وتعزيز حركة الأمعاء المنتظمة ومنع الإمسك. كما يساهم استهلاك التمر بانتظام في تعزيز صحة الأمعاء وتحسن وظائف الهضم.

تقوية العظام

تلعب المعادن التي يحتويها التمر بما في ذلك الكالسيوم والفوسفور والمغنيسيوم والبوتاسيوم دورا حاسما في لحفاظ على عظام قوية وصحية.

ر.ض