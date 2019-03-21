التمساح "شنابي" يقوم بجولة في بحيرة ببون !

قررت جمعية "صناعة موديلات السفن" في مدينة بون الألمانية صنع قارب جديد أُطلق عليه اسم "شنابي" . المشكلة في هذا القارب أنه صمم على شكل تمساح وصنع بطريقة محترفة وعندما وضع رأسه في بحرية "رايناوه زي" بمدينة بون الألمانية قرب نهر الراين أثارت صورة الرأس الريبة عند زوار البحرية.

وتمكن توني كيس من صنع القارب على شكل التمساح في عشر ساعات فقط، كما ذكرت صحيفة "إكسبريس" الألمانية. وقدمت الجمعية عدة نماذج للقوارب في البحيرة. وشاركت إحدى رؤساء البلدية في المدينة أنجليكا كابل من حزب الخضر في معمودية القوارب.

ونشرت كابل بهذه المناسبة صورا في موقعها على توتير . وعلقت عليها مازحة قائلة: في رايناوه زي تٌستخدم الآن التماسيح لمراقبة حظر تغذية الحيوانات.

وأبدت كابل تفهمها لعشاق موديلا السفن. وقالت لصحيفة "جينيرال أنتسايغر" الألمانية وهي تنظر إلى الطحالب المغطية لضفاف نهر الراين، إنه "يجب أن يحدث شيء هنا أيضا" للحفاظ على نظافة النهر والبحيرات. وطالبت بأن يكون هناك حظر واضح على تغذية الحيوانات والأسماك في البحيرة. وأوضحت أن العلامات المنشورة على البحرية غير كافية، إذ تشير فقط إلى منع تغذية البط في البحرية.

ز.أ.ب/ه.د