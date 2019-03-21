 التمساح ″شنابي″ يقوم بجولة في بحيرة ببون ! | عالم المنوعات | DW | 10.05.2019

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منوعات

التمساح "شنابي" يقوم بجولة في بحيرة ببون !

يتفاجأ المرء للوهلة الأولى، عندما يشاهد تمساحا عملاقا وسط بحيرة بمدينة بون الألمانية، بالقرب من نهر الراين. فكيف دخل هذا "الحيوان المفترس" إلى البحيرة؟ وما الهدف الذي تسعى إليه إدارة المدينة من خلال هذا التمساح العملاق؟

Krokodil (Imago/imagebroker)

صورة رمزية

قررت جمعية "صناعة موديلات السفن" في مدينة بون الألمانية صنع قارب جديد أُطلق عليه اسم "شنابي" . المشكلة في هذا القارب أنه صمم على شكل تمساح وصنع بطريقة محترفة وعندما وضع رأسه في بحرية "رايناوه زي" بمدينة بون الألمانية قرب نهر الراين أثارت صورة الرأس الريبة عند زوار البحرية.

وتمكن توني كيس من صنع القارب على شكل التمساح في عشر ساعات فقط، كما ذكرت صحيفة "إكسبريس" الألمانية. وقدمت الجمعية عدة نماذج للقوارب في البحيرة. وشاركت إحدى رؤساء البلدية في المدينة أنجليكا كابل من حزب الخضر في معمودية القوارب.

ونشرت كابل بهذه المناسبة صورا في موقعها على توتير . وعلقت عليها مازحة قائلة: في رايناوه زي تٌستخدم الآن التماسيح لمراقبة حظر تغذية الحيوانات.

وأبدت كابل تفهمها لعشاق موديلا السفن. وقالت لصحيفة "جينيرال أنتسايغر" الألمانية وهي تنظر إلى الطحالب المغطية لضفاف نهر الراين، إنه "يجب أن يحدث شيء هنا أيضا" للحفاظ على نظافة النهر والبحيرات. وطالبت بأن يكون هناك حظر واضح على تغذية الحيوانات والأسماك في البحيرة. وأوضحت أن العلامات المنشورة على البحرية غير كافية، إذ تشير فقط إلى منع تغذية البط في البحرية.

ز.أ.ب/ه.د

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