 التمثيل الضوئي مصدر جديد للطاقة النظيفة؟ | DW الأخبار | DW | 29.03.2023

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DW الأخبار

التمثيل الضوئي مصدر جديد للطاقة النظيفة؟

توصل علماء بقيادة جامعة كامبريدج إلى طريقة جديدة لاستخراج الطاقة من عملية التمثيل الضوئي. يمكن أن يؤدي الاكتشاف الجديد إلى مصدر جديد للطاقة النظيفة.

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