التمثيل الضوئي مصدر جديد للطاقة النظيفة؟

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
توصل علماء بقيادة جامعة كامبريدج إلى طريقة جديدة لاستخراج الطاقة من عملية التمثيل الضوئي. يمكن أن يؤدي الاكتشاف الجديد إلى مصدر جديد للطاقة النظيفة.
دشنت الولايات المتحدة مبادرة جديدة تجمع إسرائيل ودولا عربية من أجل مواجهة ظاهرة تغير المناخ في المنطقة، بيد أن المبادرة تواجه تحديات تتمثل في بناء الثقة بين الأطراف وأيضا إيجاد مصادر لتمويل المشاريع المشتركة.
دقت دراسة علمية جديدة ناقوس الخطر بشأن تأثيرات المناخ على خدمة الإنترنت المنزلي، إذ يلحق تطرف الطقس في المحيطات والبحار الضرر الكبير على الكابلات البحرية ومساراتها.
تلحق أعمال تهريب المرجان في الدول المطلة على البحر المتوسط أضرارا بالبيئة والحياة المائية. ويأتي ذلك رغم القوانين الصارمة ضد تهريب الشعاب المرجانية. DW تبحث أسباب المشكلة من ساحل تونس وجنوب إيطاليا.
يكافح عشرات الآلاف من المزارعين للتكيف مع زحف الملوحة في دلتا النيل، وهي مثلث أخضر خصب مكتظ بالسكان ويتجه نحو البحر إلى الشمال من القاهرة. وتمثل أكثر من ثلث الأراضي الزراعية في مصر، فكيف تصمد أمام التغير المناخي؟
© 2023 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول