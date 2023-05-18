التمارين الرياضية والدورة الشهرية

ممارسة الرياضة رغم الشعور بالتعب.. هل هناك ضرر؟

قد تخطط للقيام ببعض التمارين الرياضية أو حتى الجري، لكن في الوقت نفسه تشعر بالتعب والإرهاق، سواء بعد ساعات طويلة من العمل، أو دوام عمل ليلي. فهل تصبح ممارسة الرياضة في هذه الحالة مضرة بالجسم؟