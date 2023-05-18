 التمارين الرياضية والدورة الشهرية | صحتك بين يديك | DW | 18.05.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

صحتك بين يديك

التمارين الرياضية والدورة الشهرية

يمكن للنساء تحسين تدريبهن الرياضي إذا ما قمن بتكييفه مع دورتهن الشهرية. قبل مرحلة الإباضة تكون تمارين القوة فعالة بشكل خاص، لكن خطر الإصابة يكون أكبر بعد الإباضة. لذا ينصح بعدم المبالغة في ممارسة التمارين.

المزيد من المركز الإعلامي

29.7.2022, Bilder zum Thema, Sex, Klitoris, Menstruation,

تأثير فترة الحيض على المرأة وصحتها 18.05.2023

In Good Shape 12.05.2023 FAS

متلازمة الجنين الكحولي وعواقبها على الطفل 12.05.2023

DW In Good Shape Sendungslogo arabisch

ما مدى خطورة شرب الكحول فعلا؟ 12.05.2023

Kunde im Supermarkt steht bei Tiefkühlkost im Kühlregal und betrachtet eine Packung Pommes Frites

الكحول الخفي في الطعام 11.05.2023

المزيد صحتك بين يديك

DW In Good Shape Sendungslogo arabisch

صحتك بين يديك - الدورة الشهرية: حقائق ومعلومات صحية هامة 18.05.2023

ILLUSTRATION - Eine Frau hält sich eine Wärmflasche an den Unterbauch, während sie im Bett liegt. (gestellte Szene) Viele Betroffene der Unterleibserkrankung Endometriose leiden unter starken Symptomen und damit verbundenen Einschränkungen im Alltag. (Zu dpa: Mysterium Endometriose - Wenn die Periode zur Qual wird)

نصائح لتخفيف آلام الدورة الشهرية 18.05.2023

Vegetables, fruit and foods containing potassium over gray stone background, top view. Natural sources of potassium, vitamins and micronutrients for healthy balanced diet and avitaminosis prevention

التغذية السليمة خلال الدورة الشهرية 18.05.2023

Isolated image of young woman holding menstrual tampon. Concept of female health

ما مدى خطورة السدادات القطنية؟ 18.05.2023

اقرأ أيضا

FILE - In this Friday, Jan. 29, 2016 file photo, a video game enthusiast experiences a virtual reality headset at the Taipei Game Show 2016 in Taipei, Taiwan. Oculus founder Palmer Luckey and other pioneers of modern virtual reality technology from such companies as Google and Sony are gathering for a summit on Wednesday, Feb. 10, 2016, about the immersive medium in Hollywood. (AP Photo/Wally Santana, File)

بعد عزلة طويلة.. شباب ليبيا يقبلون بكثافة على ألعاب الفيديو 06.04.2023

طلب قوي يسجل على ألعاب الفيديو بين الشباب في ليبيا. ويعزو الخبراء هذا الإقبال على التكنولوجيا وممارسة الرياضات المختلفة إلى سنوات العزلة التي عاشها هؤلاء الشباب خلال حكم العقيد معمر القذافي وحتى بعد سقوطه.

GERMANY - AUGUST 30: DFB POKAL 98/99 LR AHLEN - BAYERN MUENCHEN 0:5; Ali DAEI/BAYERN (Photo by Mark Sandten/Bongarts/Getty Images)

إيران تعاقب الأسطورة علي دائي بسبب دعمه للاحتجاجات 05.12.2022

يحظى أسطورة كرة القدم الإيرانية علي دائي باحترام كبير في بلاده حتى لمواقفه وآرائه غير الرياضية. ولعل تأييده لحركة الاحتجاجات بعد وفاة مهسا أميني خير مثال على ذلك. مواقف دائي لم تمر دون رد فعل من السلطات. فكيف تصرفت معه؟

Jogger suffering from calf pain. || Modellfreigabe vorhanden

ممارسة الرياضة رغم الشعور بالتعب.. هل هناك ضرر؟ 21.10.2022

قد تخطط للقيام ببعض التمارين الرياضية أو حتى الجري، لكن في الوقت نفسه تشعر بالتعب والإرهاق، سواء بعد ساعات طويلة من العمل، أو دوام عمل ليلي. فهل تصبح ممارسة الرياضة في هذه الحالة مضرة بالجسم؟

October 14, 2021, Gaza city, Gaza Strip, Palestinian Territory: Palestinian women ride bicycles during pink sports entertainment day to raise awareness for early breast cancer screening, in Gaza city on October 14, 2021 (Credit Image: © Ashraf Amra/APA Images via ZUMA Press Wire

لماذا تعتبر ممارسة الرياضة مهمة لمرضى سرطان الثدي؟ 16.10.2022

عادة ما يتلقى المصابون بالسرطان نصائح للراحة وعدم بذل مجهود، لكن الأطباء يرون أنه عند الإصابة بسرطان الثدي تكون ممارسة الرياضة عاملًا محفزًا للشفاء من المرض. فكيف ذلك؟