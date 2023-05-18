التمارين الرياضية والدورة الشهرية

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يمكن للنساء تحسين تدريبهن الرياضي إذا ما قمن بتكييفه مع دورتهن الشهرية. قبل مرحلة الإباضة تكون تمارين القوة فعالة بشكل خاص، لكن خطر الإصابة يكون أكبر بعد الإباضة. لذا ينصح بعدم المبالغة في ممارسة التمارين.
طلب قوي يسجل على ألعاب الفيديو بين الشباب في ليبيا. ويعزو الخبراء هذا الإقبال على التكنولوجيا وممارسة الرياضات المختلفة إلى سنوات العزلة التي عاشها هؤلاء الشباب خلال حكم العقيد معمر القذافي وحتى بعد سقوطه.
يحظى أسطورة كرة القدم الإيرانية علي دائي باحترام كبير في بلاده حتى لمواقفه وآرائه غير الرياضية. ولعل تأييده لحركة الاحتجاجات بعد وفاة مهسا أميني خير مثال على ذلك. مواقف دائي لم تمر دون رد فعل من السلطات. فكيف تصرفت معه؟
قد تخطط للقيام ببعض التمارين الرياضية أو حتى الجري، لكن في الوقت نفسه تشعر بالتعب والإرهاق، سواء بعد ساعات طويلة من العمل، أو دوام عمل ليلي. فهل تصبح ممارسة الرياضة في هذه الحالة مضرة بالجسم؟
عادة ما يتلقى المصابون بالسرطان نصائح للراحة وعدم بذل مجهود، لكن الأطباء يرون أنه عند الإصابة بسرطان الثدي تكون ممارسة الرياضة عاملًا محفزًا للشفاء من المرض. فكيف ذلك؟
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