 التلفزيون المصري: وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 25.02.2020

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أخبار

التلفزيون المصري: وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك

أعلن التلفزيون المصري الرسمي وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك عن عمر ناهز 91 عاما، والذي حكم مصر لمدة 30 عاما قبل أن تطيح به احتجاجات شعبية عام 2011.

وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك

 أفاد التليفزيون الرسمي المصري اليوم الثلاثاء (25 فبراير/شباط) بوفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك عن عمر ناهز 91 عاما. وأكد صهر مبارك منير ثابت، ضابط الجيش السابق، لوكالة فرانس برس وفاة مبارك. وقال ثابت إن مبارك "توفي في مستشفى (الجلاء العسكري شرق القاهرة) والرئاسة المصرية ستتولى أمور الجنازة". 

وحكم مبارك مصر 30 عاما إلى أن أطيح به بعد احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه عام 2011. وأودع مبارك السجن لسنوات بعد الانتفاضة التي أنهت حكمه، لكنه خرج من السجن في عام 2017 بعد تبرئته من معظم التهم التي وجهت إليه.
وكان مبارك قد تولى منصبه بعد اغتيال سلفه الرئيس أنور السادات عام 1981.

ع.ج.م (د ب أ، رويترز، أ ف ب، رويترز)

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