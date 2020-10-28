التلفزيون الرسمي: نقل الرئيس الجزائري إلى ألمانيا لإجراء فحوص طبية

قال التلفزيون الرسمي الجزائري اليوم الأربعاء (28 تشرين الأول/أكتوبر 2020) إن الرئيس عبد المجيد تبون نقل إلى ألمانيا لإجراء فحوصات طبية معمقة. ونقل التلفزيون عن بيان لرئاسة الجمهورية قوله إن نقل تبون إلى ألمانيا جاء بناء على توصية أطبائه دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وكان مكتبه قال أمس الثلاثاء إنه أدخل إلى وحدة علاج متخصصة في مستشفى عسكري، قبل أيام من استفتاء مهم على تعديلات دعا لإدخالها على الدستور.

وقال تبون (75 عاما) يوم السبت إنه سيعزل نفسه بعد أن أصيب عدد من كبار مساعديه بفيروس كورونا. ونقل عنه قوله آنذاك "أطمئنكم أخواتي وإخواني أنني بخير وعافية، وإنني أواصل عملي".

خ.س/م.ع.ح (رويترز، أ ف ب، د ب أ)

أحدثهم ترامب.. ساسة بارزون في براثن فيروس كورونا ترامب هو ترامب بعد أيام من ثبوت إصابته وزوجته ميلانيا، لم يترك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (74 عاماً) لدى عودته إلى البيت الأبيض استهتاره واستخفافه بكوفيد-19، إذ نزع كمامته وحث الأمريكيين على عدم الخوف من المرض الذي جعل بلاده تعاني من أكبر رقم وفيات بالفيروس وبواقع أكثر من مائتي ألف إنسان.

أحدثهم ترامب.. ساسة بارزون في براثن فيروس كورونا استغلال إصابته سياسياً؟ في أثناء وجوده في المشفى حرص ترامب على متابعة التواصل مع جمهوره عبر تويتر، الذي يتابعه من خلاله أكثر من 87 مليون إنسان: خلال ساعة واحدة من صباح الاثنين (الخامس من تشرين الأول/أكتوبر) غرد الرئيس الأمريكي أكثر من عشرين مرة. في بعضها حث على المشاركة في الانتخابات الرئاسية. كما قام بجولة في السيارة على أنصاره المتجمعين خارج المستشفى. البعض يتهم ترامب بمحاولة ترامب استغلال الأمر في حملته الانتخابية.

أحدثهم ترامب.. ساسة بارزون في براثن فيروس كورونا بوريس جونسون في أواخر آذار/مارس الماضي أصيب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (55 عاماً) بفيروس كورونا الذي أدخله المشفى لأسبوع. وقد وضع تحت المراقبة والعناية المشددة لمدة ثلاثة أيام أعطي فيها الأكسجين. وفاقت حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس النصف مليون في المملكة المتحدة، وزاردت الوفيات عن 42 ألف إنسان.

أحدثهم ترامب.. ساسة بارزون في براثن فيروس كورونا جايير بولسونارو في تموز/يوليو أصيب الرئيس البرازيلي (65 عاماً)، الذي طالما استهتر وسخر من مرض كوفيد-19، بكورونا. وحتى بعد إصابته لم يلتزم بولسونارو بنصائح أطبائه وواصل المصافحة باليد واحتضان مناصريه. كما شخصت زوجته وولده بأنهما مصابان. تقترب إصابات كورونا في البرازيل من خمسة ملايين والوفيات من 150 ألفاً. وفي أمريكا الجنوبية أصيبت الرئيسة الانتقالية لبوليفيا، أما في أمريكا الوسطى فقد أصيب رؤساء هندوراس وغواتيمالا.

أحدثهم ترامب.. ساسة بارزون في براثن فيروس كورونا سيلفيو برلسكوني في الثاني من أيلول/سبتمبر أعلن عن إصابة رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني (83 عاماً) بكورونا. كما أصيب اثنان من أولاده وعشيقته التي تبلغ من العمر 30 عاماً. وقضى برلسكوني إجازة في جزيرة سردينيا حيث التقى هناك فلافيو برياتوري الشخصية الشهيرة في عالم سباقات فورومولا-1 والذي يملك عددا من النوادي الليلية. وكان الأخير قد شخص بأنه مصاب بفيروس كورونا.

أحدثهم ترامب.. ساسة بارزون في براثن فيروس كورونا زوجة ترودو شخصت زوجة رئيس الوزراء الكندي صوفي غريغوار ترودو بإصابتها بفيروس كورونا بعد عودتها من بريطانيا في منتصف آذار/مارس. وقد صرح زوجها، جاستن ترودو، لاحقاً أنه عزل نفسه لمنع نقل العدوى للغير. وحتى إعداد هذا الألبوم بلغ عدد الإصابات المؤكدة في كندا أكثر من 168 ألفاً وتقترب الوفيات من حاجر 10 آلاف.

أحدثهم ترامب.. ساسة بارزون في براثن فيروس كورونا ميشيل بارنييه أصيب رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مفاوضات خروج بريطانيا من التكتل (بريكست)، ميشيل بارنييه، بكوفيد-19 في آذار/مارس الماضي. وقد غرد المسؤول الأوروبي على تويتر: "أنا بصحة جيدة ومعنوياتي عالية"، مضيفاً أنه يتبع وفريقه التعليمات.

أحدثهم ترامب.. ساسة بارزون في براثن فيروس كورونا ألكسندر لوكاشينكو؟ في الثامن من تموز/يوليو وقبيل أيام من الانتخابات الرئاسية في بيلاروسيا أعلن الرئيس ألكسندر لوكشسينكو (66 عاماً) أنه أصيب بالفيروس وشفي منه دون أن تظهر عليه أعراض المرض. واعتبر بعض المراقبين توقيت الإعلان كجزء من حملته للانتخابات الرئاسية التي رفضت المعارضة نتائجها ونزلت للشارع للاحتجاج ضد الديكتاتور الذي يمسك بتلابيب السلطة في بلاده منذ 26 عاماً.

