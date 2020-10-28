التلفزيون الرسمي: نقل الرئيس الجزائري إلى ألمانيا لإجراء فحوص طبية

بعد إعلان مكتب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم أمس الثلاثاء أنه دخل وحدة متخصصة بالمستشفى العسكري بعين النعجة "بناء على توصية من أطبائه"، أعلن التلفزيون الرسمي اليوم نقل تبون إلى ألمانيا لإجراء فحوص طبية.
قال التلفزيون الرسمي الجزائري اليوم الأربعاء (28 تشرين الأول/أكتوبر 2020) إن الرئيس عبد المجيد تبون نقل إلى ألمانيا لإجراء فحوصات طبية معمقة. ونقل التلفزيون عن بيان لرئاسة الجمهورية قوله إن نقل تبون إلى ألمانيا جاء بناء على توصية أطبائه دون ذكر المزيد من التفاصيل.
وكان مكتبه قال أمس الثلاثاء إنه أدخل إلى وحدة علاج متخصصة في مستشفى عسكري، قبل أيام من استفتاء مهم على تعديلات دعا لإدخالها على الدستور.
وقال تبون (75 عاما) يوم السبت إنه سيعزل نفسه بعد أن أصيب عدد من كبار مساعديه بفيروس كورونا. ونقل عنه قوله آنذاك "أطمئنكم أخواتي وإخواني أنني بخير وعافية، وإنني أواصل عملي".
خ.س/م.ع.ح (رويترز، أ ف ب، د ب أ)