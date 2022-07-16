التلسكوب جيمس ويب يرسل صورة جديدة عن مجرة كارت ويل

ذكرت وكالة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) أن التلسكوب الفضائي جيمس ويب أرسل صورة جديدة عن مجرة كارت ويل (عجلة العربة) ، التي تبعد نحو 500 سنة ضوئية عن الأرض.

وتتكون المجرة من حلقتين، وهما حلقة داخلية مضيئة تحتوي على كمية هائلة من الغبار الساخن وحلقة ملونة محيطة بها . وقالت ناسا إن هذه الصورة تظهر أن المجرة في مرحلة انتقالية للغاية وسوف تواصل التحول.

وقال البيان إن تلسكوبات أخرى، بما في ذلك التلسكوب هابل الفضائي، قامت في السابق برصد مجرة كارت ويل. وأضاف البيان: "ولكن الغموض يكتنف المجرة المثيرة، ربما بسبب كمية الغبار الذي يحجب عملية الرصد. ويكشف التلسكوب ويب، بقدرته على رصد ضوء الأشعة تحت الحمراء، الآن أشياء جديدة عن طبيعة مجرة كارت ويل".

وتأتي الصورة الأحدث بعد مرور نحو أسبوعين على إرسال التلسكوب الصورة الأعمق والأوضح للاشعة تحت الحمراء عن الكون البعيد حتى الآن.

والتلسكوب جيمس ويب هو التلسكوب الأقوى في العالم وقامت بتصنيعه على نحو مشترك وكالات فضاء في أوروبا والولايات المتحدة وكندا.

كان قد تم إطلاق التلسكوب في 25كانون الأول/ديسمبرالماضي على متن الصاروخ ماريان من قاعدة كورو لإطلاق المركبات الفضائية التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية

واستغرق تطوير التلسكوب ويب نحو 30عاماً وتكلف نحو عشرة مليارات دولار، وهذا التلسكوب هو خليفة التلسكوب هابل المستخدم منذ أكثر من ثلاثين عاماً.

ع.ح./أ.ح.(د ب ا)