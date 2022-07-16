 التلسكوب جيمس ويب يرسل صورة جديدة عن مجرة كارت ويل | علوم وتكنولوجيا | آخر الاكتشافات والدراسات من DW عربية | DW | 03.08.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

علوم وتكنولوجيا

التلسكوب جيمس ويب يرسل صورة جديدة عن مجرة كارت ويل

قالت وكالة ناسا الأمريكية لأبحاث الفضاء إن التلسكوب الفضائي الأقوى في العالم جيمس ويب أرسل صورة جديدة لإحدى المجرات الشهيرة والتي تبعد عن الأرض بنحو 500 سنة ضوئية. فما خلفيات الصورة؟

صورة التقطها التلسكوب جيمس ويب للمجرة كارت ويل

التقطت كاميرا التلسكوب الدقيقة هذه الصورة للمجرة التي تشكلت نتيجة تصادم عالي السرعة حدث قبل حوالي 400 مليون سنة.

ذكرت  وكالة  الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) أن التلسكوب الفضائي جيمس ويب أرسل صورة جديدة عن مجرة كارت ويل (عجلة العربة) ، التي تبعد نحو 500 سنة ضوئية عن الأرض.

مختارات

قالت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" إن "جيمس ويب" أقوى تلسكوب لعلوم الفضاء تعرض لضربة من قبل نيزك بحجم الغبار. فهل تضرر التلسكوب الذي تبلغ تكلفته نحو 10 مليارات دولار؟

وتتكون المجرة من حلقتين، وهما حلقة  داخلية مضيئة تحتوي على كمية هائلة من الغبار الساخن وحلقة  ملونة محيطة بها . وقالت ناسا إن هذه الصورة تظهر أن المجرة في مرحلة انتقالية للغاية وسوف تواصل التحول.

وقال البيان إن تلسكوبات أخرى، بما في ذلك التلسكوب هابل الفضائي، قامت في السابق برصد  مجرة كارت ويل. وأضاف البيان: "ولكن الغموض يكتنف المجرة المثيرة، ربما بسبب كمية الغبار الذي يحجب عملية الرصد. ويكشف التلسكوب ويب، بقدرته على رصد ضوء الأشعة تحت الحمراء، الآن أشياء جديدة عن طبيعة مجرة كارت ويل".

وتأتي الصورة الأحدث بعد مرور نحو أسبوعين على إرسال التلسكوب الصورة الأعمق والأوضح  للاشعة تحت الحمراء عن الكون  البعيد حتى الآن.

والتلسكوب جيمس ويب هو التلسكوب الأقوى في العالم وقامت بتصنيعه على نحو مشترك وكالات فضاء في أوروبا والولايات المتحدة وكندا.

كان قد تم إطلاق التلسكوب في 25كانون الأول/ديسمبرالماضي على متن الصاروخ  ماريان من قاعدة   كورو لإطلاق المركبات الفضائية التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية

واستغرق تطوير التلسكوب ويب نحو 30عاماً وتكلف نحو عشرة مليارات دولار، وهذا التلسكوب هو خليفة التلسكوب هابل المستخدم منذ أكثر من ثلاثين عاماً.

ع.ح./أ.ح.(د ب ا)

  • A picture of the Southern Ring Nebula captured by the James Webb Space Telescope
    المزيد

    بالصور: تلسكوب جيمس ويب يكشف أسرار الكون البعيد

    كيف نشأت النجوم

    "سديم الحلقة الجنوبية" يعد عبارة عن سحابة غازية كبيرة تحيط بنجم يحتضر فيما يبلغ قطرها ما يقرب من نصف سنة ضوئية. ويبعد بنحو 2000 سنة ضوئية فيما يقع في مركزه نجم باهت يبعث حلقات من الغاز والغبار منذ آلاف السنين في جميع الاتجاهات. يقول العلماء إن السديم الكوكبي يعد المكان الذي تُولد فيه النجوم.

  • James Webb Space Telescope - NASA & ESA| Live-Bilder | Cosmic Cliffs in Carina – NIRCam

    بالصور: تلسكوب جيمس ويب يكشف أسرار الكون البعيد

    غير المرئي أصبح مرئيا

    للوهلة الأولى قد تبدو هذه الصورة لمناظر جبلية خلابة وبراقة، لكنها في حقيقة الأمر هي صورة لحافة قريبة من منطقة حيث يُولد نجم في "سديم كارينا" الذي يبعد 7600 سنة ضوئية ويضم عددا كبيرا من النجوم الضخمة. وتكشف الصورة عن تفاصيل يعرفها البشر لأول مرة عن مناطق نشأة النجوم التي لم تكن مرئية في السابق.

  • A picture of the galaxy cluster SMACS 0723 captured by the James Webb Space Telescope.

    بالصور: تلسكوب جيمس ويب يكشف أسرار الكون البعيد

    نظرة على مجرات بعيدة

    تعمل مجموعة المجرات التي يُطلق عليها اسم "SMACS 0723" كعدسة مكبرة للأشياء التي خلفها. وقد مكن هذا العلماء من الكشف عن مجرات بعيدة وخافتة جدا تقع خلفها.

  • A picture of the galaxy group Stephan’s Quintet captured by the James Webb Space Telescope.

    بالصور: تلسكوب جيمس ويب يكشف أسرار الكون البعيد

    ملايين النجوم

    "خماسية ستيفان" أو Stephan's Quintet يُطلق على مجموعة من خمس مجرات تقع على بعد 290 مليون سنة ضوئية. وكشفت صورة تلسكوب جيمس ويب عن تفاصيل غير مسبوقة مثل تفاعل المجرات وولادة النجوم الشابة المتلألئة ومناطق انفجار النجوم لنشأة نجم جديد.

  • A graph of the giant gas plantet WASP-96 b captured by the James Webb Space Telescope.

    بالصور: تلسكوب جيمس ويب يكشف أسرار الكون البعيد

    كوكب غازي ضخم

    كشفت الصورة عن تفاصيل جديدة عن كوكب غازي عملاق يُطلق عليه اسم WASP-96b ويقع خارج المجموعة الشمسية وقد جرى اكتشافه عام 2014. يتكون هذا الكوكب من الغاز ويقع على بعد 1150 سنة ضوئية من الأرض فيما تبلغ كتلته نصف كتلة المشتري ويدور حول نجمه كل 3.4 يوم. إعداد: لويزا رايت / م.ع


 

مواضيع ذات صلة

Though an estimated 100 million black holes roam among the stars in our Milky Way galaxy, astronomers have never identified an isolated black hole – until now. Following six years of meticulous observations, NASA’s Hubble Space Telescope has provided, for the first time ever, strong evidence for a lone black hole plying interstellar space. The black hole that was detected lies about 5,000 light-years away, in the Carina-Sagittarius spiral arm of our galaxy. However, its discovery allows astronomers to estimate, statistically, that the nearest isolated black hole to Earth might be as close as 80 light-years. Black holes are born from rare, monstrous stars (less than one-thousandth of the galaxy’s stellar population) that are at least 20 times more massive than our Sun. These stars explode as supernovae, and the remnant core is crushed by gravity into a black hole. Because the self-detonation is not perfectly symmetrical, the black hole may get a kick, and go careening through our galaxy like a blasted cannonball. Hubble can’t photograph the wayward black hole because it doesn’t emit any light, but instead swallows all radiation due to its intense gravitational pull. Instead, Hubble measurements capture the ghostly gravitational footprint of how the stealthy black hole warps space, which then deflects starlight from anything that momentarily lines up exactly behind it. Ground-based telescopes, which monitor the brightness of millions of stars in the rich star fields in the direction of the central bulge of our Milky Way, look for the tell-tale sudden brightening of one of them when a massive object passes between us and the star. Then Hubble follows up on the most interesting such events. Kailash Sahu of the Space Telescope Science Institute in Baltimore, Maryland, along with his team, made the discovery in a survey designed to find just such isolated black holes. The warping of space due to the gravity of a foreground object passing in front of a star located far behind it will momentarily bend and amplify the light of the background star as it passes in front of it. The phenomenon, called gravitational microlensing, is used to study stars and exoplanets in the approximately 20,000 events seen so far inside our galaxy. ...

جيمس ويب في مهام جديدة للبحث عن كواكب صالحة للحياة 16.07.2022

بعد الصور المبهرة التي التقطها التلسكوب الفضائي جيمس ويب، يبدو أن مهمته ما زالت في بدايتها. إذ يستعد علماء من حول العالم للاستعانة بأدواته ذات القدرات الفائقة لإنجاز مشاريع جديدة. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير.

حقائق حول قدرات تلسكوب جيمس ويب ومهمته العلمية

حقائق حول قدرات تلسكوب جيمس ويب ومهمته العلمية 12.07.2022

تبشر الصور القادمة من تلسكوب ويب بثورة علمية، فهو قادر أن يرصد حركة النجوم والمجرات التي تشكلت بعد الانفجار العظيم الذي حدث قبل 13.8 مليار سنة، وذلك بفضل أجهزة استشعاره للأشعة تحت الحمراء، إليك بعض الحقائق حول التلسكوب.

HD1, object in red, appears at the center of a zoom-in image. An international team of astronomers, including researchers at the Center for Astrophysics | Harvard & Smithsonian, has spotted the most distant astronomical object ever: a galaxy. Named HD1, the galaxy candidate is some 13.5 billion light-years away and is described today in The Astrophysical Journal. In an accompanying paper published in the Monthly Notices of the Royal Astronomical Society Letters, scientists have begun to speculate exactly what the galaxy is.

قد تكون الأقدم أيضاً.. رصد أبعد مجرة اكتُشفت حتى الآن 09.04.2022

يقول عالم الفيزياء يوتشي هاريكانه "عندما رصدت اللون الأحمر شعرت بالقشعريرة". يفترض علماء أنّ المجرة المكتشفة كونت نجوماً بمعدل مذهل، ربما نحو 100 نجم جديد في العام، وأن بوسطها ثقب أسود هائل يصدر إشعاعاً فوق بنفسجي قوياً.