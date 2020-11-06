 التلاعب في الانتخابات الأمريكية... أكاذيب تدحضها حقائق! | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 06.11.2020

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سياسة واقتصاد

التلاعب في الانتخابات الأمريكية... أكاذيب تدحضها حقائق!

حتى قبل بدء الانتخابات بشهور دأب دونالد ترامب على الادعاء بوجود تلاعبات بقصد تزوير الانتخابات. في عز المعركة المحتدمة انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي شائعات أطلق بعضها ترامب أو أعاد تغريدها. DW تفرز لكم الغث من السمين.

يجزم خبراء بأن حالات التوزير في الانتخابات الأمريكية نادرة جداً جداً جداً

يجزم خبراء بأن حالات التوزير في الانتخابات الأمريكية نادرة جداً جداً جداً

شائعات تتردد في مواقع التواصل، وخاصة تويتر، عن أخطاء وتلاعب في فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية الأمريكية. بعض تلك الشائعات صدرت عن الرئيس دوناد ترامب نفسه وبعض أفراد أسرته أو أعادوا تغريدها. فريق DW يفرز لكم الغث من السمين في السباق الرئاسي المحتدم إلى البيت الأبيض.

عدم القدرة على مراقبة فرز الأصوات؟

غرد ترامب مقالاً يحوي فيديو يعود لموقع إعلامي من أقصى اليمين يظهر عاملا في مركز اقتراع في ديترويت يغطي النوافذ في الوقت الذي كان فيه متفرجون في الخارج يحاولون مشاهدة عملية الفرز:

الحقيقة:

رجعت الشرطة إلى الوراء الجمهور الذي أخذ في التدافع على النوافذ وكان يصيح "أوقفوا العد!". ولم يذكر المقال الذي وضعه ترامب على صفحته بتويتر أن سعة المركز لم تكن تسمح بدخول المزيد من الناس. وقد سُمح بالفعل لمراقبين من الجمهوريين والديمقراطيين والمستقلين ووسائل الإعلام ومحامين بالدخول.

"قانون الولاية ينظم مراقبة الانتخابات، غير أن بعض الولايات تترك الأمر لتقدير مسؤولي الانتخابات. ونظراً لجائحة كورونا سُمح لعدد محدود من المراقبين بالدخول"، حسبما يقول تقرير عن الانتخابات الأمريكية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا صدر في الرابع من تشرين الثاني/ نوفمبر.

الرقم 23.277 الغامض

مختارات

خسرت حملة دونالد ترامب حكمين قضائيين في ولايتي جورجيا وميشيغن اللتين يحتدم فيهما التنافس، بينما تعهدت برفع دعوى جديدة للطعن على ما وصفته بمخالفات في التصويت في نيفادا. هل ذلك مناورة قانونية أم مجرد تخفيف لألم الهزيمة؟

صنف موقع التواصل الاجتماعي تويتر تغريدات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أنها مثيرة للجدل ومضللة. وقد نشر ترامب أكثر من تغريدة شكك من خلالها في سلامة عملية الانتخابات وفرز الأصوات واتهم الديمقراطيين بسرقة الأصوات.

حصد جو بايدن المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية 69589840 صوتاً ما جعله يتفوق على رقم الرئيس السابق باراك أوباما الذي حصل على 69498516. يأتي ذلك في الوقت الذي تشير تقديرات وسائل إعلام إلى توسيع بايدن للفارق مع ترامب.

تداول مناصرو ترامب رقم 23.277، وهو عدد الأصوات التي قيل إن بايدن حصل عليها بالإجماع في إحدى دفعات أوراق الاقتراع من فيلاديلفيا في ولاية بنسلفانيا. وقد أعاد دونالد ترامب الابن تغريد الادعاء.

الحقيقة: يضع أناس يقولون إنهم غير جمهوريين ولا ديمقراطيين علامات استفهام حول معقولية مثل هذا الادعاء.

الرقم بحد ذاته مصدره موقع صحافة البيانات والاستطلاعات FiveThirtyEight، والذي تعود ملكيته لشبكة ABC الإعلامية. وذكر الموقع أنه في تمام الساعة العاشرة من مساء الرابع من تشرين الثاني/ نوفمبر بتوقيت وسط أوروبا نُشرت نتيجة دفعتين من نتائج الاقتراع في ولاية بنسلفانيا، أحدهما من فيلاديلفيا ذهبت جمع أصواتها البالغ عددها 23.277 لجو بايدن.

وقد تواصلت DW مع الموقع المذكور لسؤاله عن مصدر الرقم، بيد أنها لم تتلق أي رد. الموقع المذكور أصدر توضيحاً على تويتر في تمام الساعة الثانية والنصف من صباح السادس من تشرين الثاني/ نوفمبر بتوقيت وسط أوروبا جاء فيه: "في بعض الأحيان يدخل مسؤولو الانتخابات والعاملون على الاستطلاعات تحديثات لمرشح واحد في نفس الوقت عوضاً عن إدخال تحديثات كل المرشحين في نفس الوقت". ولم تتمكن DW من التأكد من صحة ما ذكره الموقع.

DW نظرت في الساعة الحادية عشر من قبل ظهر يوم الخامس من تشرين الثاني/ نوفمبر في نتائج كل مراكز الاقتراع التي أنهت الفرز والبالغ عددها 1665. في ثمانية من تلك المراكز حصل بايدن على كل الأصوات بما يقارب 1286. وعند النظر في المراكز الأربعة التي حصل بايدن فيها ومرشحون آخرون على كل الأصوات ولم يحصل ترامب على أي صوت فيها، نجد أنها 426. والرقم في أحسن أحواله يصل إلى 1712 صوتا، وهو بعيد عن 23.277.

أقلام خاصة تبطل ورقة الاقتراع

أعاد ابن ترامب، إيرك، تغريد ادعاء بأن أقلاما خاصة أعطيت لأنصار ترامب في ولاية أريزونا لملأ ورقة الاقتراع بما يجعل آلة الفرز لا يمكنها قراءة الورقة وبالتالي تصبح لاغية.

الحقيقة: نفى المسؤولون في ولاية أريزونا صحة تلك المزاعم. ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن وزيرة خارجية الولاية قولها إن "المسؤولين اتخذوا على نحو خاص إجراءات لكي لا يتسبب الحبر بإبطال ورقة الاقتراع".

مناصرو ترامب يصيحون من وراء النافذة في ديترويت

مناصرو ترامب يصيحون من وراء النافذة في ديترويت

التصويت أكثر من مرة

أدعى محامي ترامب، رودي جولياني، يوم الرابع من تشرين الثاني/ نوفمبر في فيلادلفيا أنه "لا جمهوريا واحدا كان بوسعه النظر إلى تلك الصناديق، التي قد تكون قادمة من المريخ أو من لجنة الانتخابات التابعة للديمقراطيين أو تكون أصواتاً لموتى. المراقبون تم إبقائهم ما بين 6 و9 أمتار عن الصناديق. جو بايدن قد يكون صوت 50 مرة أو 5000 مرة".

الحقيقة: لم يقدم جولياني دليلاً على كلامه.

طُلب من المراقبين البقاء على مسافة 1.8 متر كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا، حسب موقع الانتخابات الخاص بولاية بنسلفانيا.  

وعلاوة على ذلك، ليصوت الناخب بالبريد يجب أن يكون مسجلاً بما يمنحه القدرة على التصويت مرة واحدة فقط لا غير. لا أحد يمكنه التصويت 50 أو 5000 مرة، لا جو بايدن ولا غيره.

البرفيسور جاستن ليفت من مدرسة القانون "Loyala Law School" في لوس أنجيلس وجد فقط 31 حالة تزوير في الانتخابات من عام 2000 وحتى عام 2014، والتي أدلي فيها بما يقارب مليار صوت: "التزوير في الواقع نادر جداً جداً جداً".

سام باكر، أوتى شتاينفير، يوشا فيبر/ خ.س

  • Der Präsident dirigiert eine Menschengruppe (Illustration: Klaus Aßmann)

    هل تعلم أين تبدأ سلطات الرئيس الأمريكي وأين تنتهي؟

    هذا ما ينص عليه الدستور

    يُنتخب الرئيس لأربع سنوات يمكن تمديدها في أقصى حد لفترة ثانية. هو رئيس الدولة ورئيس الحكومة. وبذلك فهو يقود أيضاً الجهاز الحكومي المكون من نحو أربعة ملايين شخص تقريباً، بمن فيهم أعضاء القوات المسلحة. ومن واجبات الرئيس أن ينفذ القوانين التي يسنها الكونغرس. وبصفته أعلى رتبة دبلوماسية في الدولة يمكنه أن يستقبل سفراء الدول وبالتالي الاعتراف بتلك الدول.

  • Sechs aneinander gekettete Hände (Illustration: Klaus Aßmann)

    هل تعلم أين تبدأ سلطات الرئيس الأمريكي وأين تنتهي؟

    المراقبة من خلال " التحقق والتوازن"

    تتداخل السلطات الثلاث فيما بينها، وهي بذلك تحد من صلاحيات بعضها البعض. ويحق للرئيس العفو عن محكوم عليهم بالإعدام، ويسمي قضاة المحكمة العليا شريطة موافقة مجلس الشيوخ. كما يضطلع بتسمية وزراء إدارته والسفراء ولكن أيضاً بعد التشاور مع مجلس الشيوخ وشريطة موافقته. وبهذا يتحقق للسلطة التشريعية أحد سبل مراقبة السلطة التنفيذية.

  • Der Präsident setzt ein Zahnrad ins Getriebe(Illustration: Klaus Aßmann)

    هل تعلم أين تبدأ سلطات الرئيس الأمريكي وأين تنتهي؟

    القوة الكامنة في "دولة الاتحاد"

    يجب على الرئيس أن يبلغ الكونغرس بشؤون الدولة. وهو ما يفعله مرة كل عام في ما يسمى بـ "خطاب حالة الأمة". لا يحق للرئيس أن يقدم مشاريع قوانين للكونغرس ولكن بوسعه أن يبرز أهم المواضيع كما يراها من خلال الخطاب. فيمارس نوعاً من الضغط على الكونغرس أمام الرأي العام. ولكن هذا أكثر ما يمكنه فعله.

  • Der Präsident und Menschen aus einer Gruppe schreien sich an (Illustration: Klaus Aßmann)

    هل تعلم أين تبدأ سلطات الرئيس الأمريكي وأين تنتهي؟

    يمكنه أن يرفض

    عندما يعيد الرئيس مشروع قانون إلى الكونغرس دون التوقيع عليه يكون قد مارس حقه باستخدام حق الفيتو لرفض المشروع. وليس من حق الكونغرس أن يبطل هذا الفيتو إلا بأكثرية الثلثين في مجلسيه. وحسب المعلومات المستقاة من مجلس الشيوخ حدث هذا في تاريخ الولايات المتحدة مئة وإحدى عشرة مرة في أكثر من ألف وخمسمائة مرة اُستخدم فيها حق النقض، أي بنسبة سبعة في المئة.

  • Der Präsident steckt einen Gesetzestext in die Sakkotasche (Illustration: Klaus Aßmann)

    هل تعلم أين تبدأ سلطات الرئيس الأمريكي وأين تنتهي؟

    مناطق رمادية في تحديد السلطة

    لا يوضح الدستور ولا توضح قرارات المحكمة العليا مدى سلطة الرئيس بشكل نهائي، إذ يمكن للرئيس أن يستخدم حق الفيتو مرة ثانية من خلال خدعة، حيث يقوم الرئيس في ظروف معينة بـ "وضع مشروع القانون في جيبه"، ويعني بذلك أنه يستخدم ما يعرف بـ "فيتو الجيب" فيصبح المشروع بذلك لاغيا ولا يحق للكونغرس إسقاط هذا الفيتو وقد تم استخدام هذه الحيلة الدستورية أكثر من ألف مرة في تاريخ الولايات المتحدة.

  • Der Präsident hält mehrere Menschen als Marionetten fest (Illustration: Klaus Aßmann)

    هل تعلم أين تبدأ سلطات الرئيس الأمريكي وأين تنتهي؟

    إرشادات بطعم الأوامر

    بإمكان الرئيس أن يرشد موظفي الحكومة إلى طريقة القيام بواجباتهم. وتعامل هذه الأوامر المسماة بـ "الأوامر التنفيذية" معاملة القوانين. وليس ضرورياً أن توافق عليها أي هيئة دستورية. ومع ذلك ليس بوسع الرئيس أن يفعل ما يحلو له، إذ بإمكان المحاكم أن تبطل مفعول هذه الأوامر أو بإمكان الكونغرس أن يسن قوانين تبطل مفعولها. وبإمكان الرئيس التالي أن يلغيها بكل بساطة.

  • Der Präsident reicht mit einem verlängerten Arm ein Stück Papier an einer Menschengruppe vorbei (Illustration: Klaus Aßmann)

    هل تعلم أين تبدأ سلطات الرئيس الأمريكي وأين تنتهي؟

    التحايل على الكونغرس...

    من حق الرئيس التفاوض على اتفاقيات مع حكومات أخرى ويتوجب أن تحصل هذه على موافقة مجلس الشيوخ بثلثي أعضائه. ولتفويت الفرصة على مجلس الشيوخ لرفض الاتفاقيات يقوم الرئيس بإبرام اتفاق حكومي يُسمَى "اتفاقية تنفيذية" ولا تحتاج إلى موافقة مجلس الشيوخ حينها. وتسري هذه الاتفاقيات ما دام الكونغرس لم يعترض عليها أو يسن قانوناً يبطل مفعولها.

  • Zwei Menschen des Kongresses nehmen dem Präsidenten Spielzeugsoldaten weg (Illustration: Klaus Aßmann)

    هل تعلم أين تبدأ سلطات الرئيس الأمريكي وأين تنتهي؟

    ... حينها يجب التراجع

    الرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الأمريكية ولكن قرار الحرب يعلنه الكونغرس. وليس من الواضح ما مدى إمكانية أن يزج الرئيس بالقوات في مواجهة مسلحة دون الحصول على موافقة الكونغرس. في حرب فيتنام رأى الكونغرس أنه قد تم تجاوز خط أحمر بدخول هذه الحرب وتدخل إثر ذلك قانونياً. هذا يعني أن الرئيس قادر على الاضطلاع بهذه الصلاحيات إلى أن يتدخل الكونغرس.

  • Mehrere Männer tragen den sich wehrenden Präsidenten aus dem Weißen Haus (Illustration: Klaus Aßmann)

    هل تعلم أين تبدأ سلطات الرئيس الأمريكي وأين تنتهي؟

    المراقبة النهائية

    إذا ما استغل رئيس منصبه أو قام بعمل يعاقب عليه القانون، يمكن لمجلس النواب في هذه الحالة أن يشرع في إجراءات عزل الرئيس. وقد حدث ذلك حتى الآن ثلاث مرات دون أن تكلل أي منها بالنجاح. ولكن هناك إمكانية أقوى من ذلك لثني الرئيس عن قرار ما. الكونغرس هو المعني بالموافقة على الموازنة ويمكنه أيضاً أن يوقف تدفق المال. أوته شتاينفير/ و.أ


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