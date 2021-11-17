التكنولوجيا العالية في الزراعة العضوية

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يمتلك المزارع العضوي كريستوف بريغل نحو 100 بقرة، لكنه لا يريد أن يكدح مثل والديه. ولهذا السبب يعتمد على التكنولوجيا العالية، وهي الكمبيوتر، ونظام الحلب الأوتوماتيكي، وبوابات حظيرة الأبقار الأوتوماتيكية، وآلات بيع الحليب، لكن منتجاته عضوية.
يمكن لبعض المأكولات أن تساعدنا في الحصول على نوم هادئ في الليل، بينما تستطيع أطعمة أخرى أن تعكر صفو نومنا أو حتى أن تحرمنا من النوم. فما هي إذن العناصر التي يجب أن تتضمنها وجبة العشاء كل مساء للتمتع بنوم أفضل؟
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