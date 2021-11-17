 التكنولوجيا العالية في الزراعة العضوية | صنع في ألمانيا | DW | 17.11.2021

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صنع في ألمانيا

التكنولوجيا العالية في الزراعة العضوية

يمتلك المزارع العضوي كريستوف بريغل نحو 100 بقرة، لكنه لا يريد أن يكدح مثل والديه. ولهذا السبب يعتمد على التكنولوجيا العالية، وهي الكمبيوتر، ونظام الحلب الأوتوماتيكي، وبوابات حظيرة الأبقار الأوتوماتيكية، وآلات بيع الحليب، لكن منتجاته عضوية.

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