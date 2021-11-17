التكنولوجيا العالية في الزراعة العضوية

وجبات بسيطة وخفيفة تساعدك على التمتع بنوم هادئ!

يمكن لبعض المأكولات أن تساعدنا في الحصول على نوم هادئ في الليل، بينما تستطيع أطعمة أخرى أن تعكر صفو نومنا أو حتى أن تحرمنا من النوم. فما هي إذن العناصر التي يجب أن تتضمنها وجبة العشاء كل مساء للتمتع بنوم أفضل؟