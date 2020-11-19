 التكنولوجيا الألمانية - دور محوري في إنتاج وتوزيع لقاح كورونا | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 28.11.2020

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سياسة واقتصاد

التكنولوجيا الألمانية - دور محوري في إنتاج وتوزيع لقاح كورونا

يترقب العالم السماح بإنتاج وتوزيع لقاح كورونا. وفي ألمانيا بدأت شركة في إنتاج اللقاح فعلا. كما أن عمليات حفظ وتوزيع اللقاح لا تقل أهمية عن إنتاجه، وستكون "أعقد عملية"، وهنا تلعب شركات ألمانية عديدة دورا محوريا.

Deutschland | Coronavirus | Impfstoff Schott

الكفاح ضد وباء كورونا العالمي يحصل في أنبوبة الاختبار، من  خلال بحث عناصر وتجريبها باستخدام المجهر من أجل  التوصل إلى لقاح. وتوزيع اللقاح سيمثل أكبر وأعقد عملية تنظيمية يتم تنفيذها إلى حد الآن"، كما يؤكد اتحاد شركات الطيران الدولي (IATA). وبعض الشركات الألمانية تلعب في ذلك دورا محوريا في هذا الأمر.

وفي مدينة ماينز توجد مثلا شركة "بيونتيك"، فالشركة الصغيرة أعلنت مع شركة الصيدلة الأمريكية العملاقة فايزر نجاحا: فكلا الشريكين قدما في الولايات المتحدة طلبا لترخيص لقاحهما. والترخيص قد يصدر خلال هذا العام.

وتشارك بيونتيك بذلك في المقام الأول في الكفاح ضد كورونا، لكنها ليست لوحدها.  فهناك أيضا باحثون لدى شركة كيورفاك في مدينة توبينغن يعملون على إنتاج لقاح بدعم مالي من المستثمر ديتمار هوب (مؤسس شركة ساب) والحكومة الألمانية. لكن كيورفاك لا تزال بعيدة بعض الشيء عن طلب ترخيص. وعلى غرار الجهات المنافسة تُعنى شركة بيونتيك من الآن بالإنتاج الوفير للقاح.

تواصل بحوث اللقاح لدى شركة كيورفاك في توبينغن

تواصل بحوث اللقاح لدى شركة كيورفاك في توبينغن

إنتاج اللقاح بدأ بالفعل

وستكون هناك حاجة، سواء لمدة قصيرة أو طويلة، لمليارات "الأمبولات" (الحقن الصغيرة) من زجاج خاص. وشركة غريسهايمر من دوسلدورف تٌعتبر هنا من الشركات الرائدة في العالم.

مختارات

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وكذلك خبراء الزجاج الخاص من شركة شوت من ماينز. وثلاثة أرباع منتجي اللقاح بمنتجات من المرحلة السريرية الأولى والثانية قدموا طلبات لدى شوت، كما تقول الشركة. وكذلك بفضل هذه الطلبيات المبكرة من منتجي اللقاح لن يحصل ضيق في الإمداد. وإطلاق عملية الإنتاج يجعل صناديق المال عامرة، فالباحثون في ماينتز يتوقعون ربحا إضافيا بملايين اليورو. وبما أن انتاج اللقاحات يسير بوتيرة عالية، فإن بيونتيك وفايزر تعلنان أنه في  حال صدور ترخيص في الولايات المتحدة ستقومان في غضون ساعات بالتوزيع. وحتى في أوروبا وكندا وأستراليا واليابان وبريطانيا تبقى الشركتان في اتصال مع السلطات المسؤولة في طريقهما إلى ترخيص محتمل. وعلى غرار أوروبا فإن الشركات في هذه البلدان تعلن باستمرار عن تجاربها السريرية، وبالتالي يمكن لعملية المراجعة والتدقيق التي تقوم بها السلطات أن تحصل في الوقت الذي تستمر فيه الدراسات. وفي العادة تجمع شركات الصيدلة عبر شهور وسنوات جميع البيانات والوثائق لتحويلها بعد ختام جميع الاختبارات للسلطات.

إنها ساعة شركات النقل والإمداد

وفي حال صدور التراخيص، فإن شركات النقل يأتي دورها لتجاوز "أكبر وأعقد عملية نقل عالمية" لإيصال اللقاح بسرعة وبدون تعقيد بالمليارات إلى الناس في جميع أنحاء العالم. ولذلك يستعد بكل قوة قسم الشحن لدى شركة لوفتهانزا في فرانكفورت لسرعة الشحن الجماعي اللقاحات. وتتهيأ الجهات المختصة لإدارة الصادرات المحتملة وكذلك تلقي واردات، لأنه لا يُعرف من أين سيأتي اللقاح الأول، كما يقول قطاع الشحن بلوفتهانزا.

إنتاج أنابيب زجاجية خاصة لدى شركة شوت

إنتاج أنابيب زجاجية خاصة لدى شركة شوت

وحتى شركة البريد الألمانية "دويتشه بوست" ترى نفسها في موقع جيد، وهي حاليا في تواصل مع حكومات وسلطات وتتهيأ لمواجهة المهمة الكبرى. وكشفت دراسة بتفويض من شركة البريد الألمانية أن التزود باللقاح على مستوى العالم هو بالفعل مهمة شاقة. فهناك حاجة إلى نحو 200.000 قاعدة نقل خشبية (بالته) و 15.000 رحلة جوية لتوزيع نحو 10 مليارات من علب اللقاح. "العملية لن تفشل بسبب الخدمات اللوجستية"، كما أعلن مدير البريد الألماني فرانك أبل قبل أيام، لأنه تم على مدار 20 عاما اكتساب خبرات من التعامل مع شركات الصيدلة لتوزيع منتجاتها الحساسة ـ فالبنية التحتية متوفرة.

التبريد هو لب الأمر

وإحدى الصعوبات في ذلك هي أن لقاح كورونا من شركتي بيونتيك وفايزر يجب الحفاظ عليه ونقله في درجات حرارة تتراوح بين 70 و80 درجة مئوية تحت الصفر. ولكي لا يتحول ذلك إلى مشكلة، فإن الشركات المعنية تعمل جاهدة لتوفير هذا الشرط. فهناك مثلا شركة "va-Q-tec" المتخصصة في أجهزة التبريد ذات درجات الحرارة شديدة الانخفاض، ومقرها فورتسبورغ، أعلنت قبل أيام عن إبرام اتفاقية، فابتداء من الربع الأول من العام المقبل ستسلم الشركة 1000 حاوية نقل عالية الأداء لإحدى شركات الصيدلة الكبرى. وتجري مفاوضات مع منتجين إضافيين. وقال يوآخيم كون رئيس ومؤسس شركة "va-Q-tec": "الاتفاقية الحالية هي الأكثر شمولاً في تاريخ شركتنا الممتد لـ20 عامًا، وربما تكون واحدة من أكثر الاتفاقيات شمولاً في هذه الصناعة".

نموذج لحاوية لنقل لقاح كورونا عبر الشحن الجوي.

عاملة بشركة توصيل الطرود الألمانية "DHL" تشرح كيفية عمل حاويات نقل الأدوية عبر ما يسمى بـ "النقل الجليدي الجاف".

وفي مدينة توتلينغن تنتج شركة بيندر الثلاجات الخاصة لمختبرات البحث الطبي. وفي الأسابيع الماضية زادت الشركة في توتلينغن من قوة الإنتاج إلى ثلاثة أضعاف. كما ستكون هناك حاجة إلى أجهزة طبية عندما يتعلق الأمر بتطعيم أشخاص. وشركة براون من هسن تلعب هنا دورا حاسما. "الكثير من منتجي اللقاحات والحكومات المحلية يسئلون حاليا عن حقن وإبر إضافة إلى منتجات أخرى للتطعيم ويحجزون بعض الكميات"، كما قال مدير أعمال شركة براون، فرانك كيرشنر لدويتشه فيله. وإلى جانب الحقن والإبر فإن الشركة تصنع منتجات لمكافحة الوباء مثل مواد التعقيم والقفازات أو ألبسة وقائية أخرى للعاملين في قطاع الصحة. وحاليا تعمل شركة براون لتفعيل مخططات ينطلق بموجبها التطعيم الجماهيري ابتداء من الـ 15 ديسمبر/ كانون الأول.

ميشا ايرهارد/ م.أ.م

  • Deutscher Zukunftspreis 2018 | Team 2 | Schutz bei fehlendem Immunsystem (Deutscher Zukunftspreis/A. Pudenz)

    تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا

    "يخبو سريعاً"

    خلصت دراسات أولية أجريت في الصين وألمانيا وبريطانيا ودول أخرى إلى أن المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد يطورون أجساماً وقائية مضادة للفيروس كجزء من النظام الدفاعي لجهاز المناعة في الجسم، لكن يبدو أن تلك الأجسام لا تظل فعالة سوى لبضعة أشهر فقط. دانييل ألتمان، أستاذ علم المناعة من جامعة (إمبريال كوليدج لندن) قال إن "تأثيرها (الأجسام الوقائية المطورة ذاتياً) في الغالب يخبو سريعاً".

  • Symbolfoto Impfstoff (picture-alliance/Geisler-Fotopress/C. Hardt)

    تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا

    خياران أمام مطوري اللقاح

    يقول الخبراء إن الضعف السريع للمناعة يثير مشكلات كبرى أمام مطوري اللقاحات، وأمام سلطات الصحة العامة كذلك ممن يسعون لنشر تلك اللقاحات لحماية رعاياهم من موجات تفشي الوباء في المستقبل. وقال ستيفن جريفين، أستاذ الطب المساعد في جامعة ليدز: "لكي تكون اللقاحات فعالة في الحقيقة، فإن هناك خيارين: إما الحاجة لتطوير حماية أكثر قوة وأطول أمداً ... أو أن يجري الحصول على اللقاح بانتظام".

  • Corona Impfstoff wird gestestet. (picture-alliance/SvenSimon/F. Hoermann)

    تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا

    سباق عالمي

    تسعى أكثر من 100 شركة وفريق بحثي لتطوير لقاحات، ومن بينها 17 لقاحاً على الأقل تجري تجربتها حالياً على البشر. وأعلنت شركة "موديرنا" الأميركية الثلاثاء (15 تموز/يوليو 2020) أنّ التجارب السريرية ستدخل المرحلة النهائية في 27 تموز/يوليو. وبذلك تكون "موديرنا" أول شركة تبلغ هذه المرحلة. وأعلنت روسيا أنها أكملت التجارب السريرية الأولى للقاح تجريبي اختُبر على البشر على أن تُنجز بالكامل بنهاية تموز/يوليو.

  • Symbolbild Bluttest Antikörpertest Test Coronavirus (Imago Images)

    تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا

    جرعتان "أفضل" من واحدة

    وفي تجارب قبل السريرية على الخنازير لرصد تأثير لقاح طورته شركة صناعة الأدوية (أسترازينيكا) لعلاج كوفيد-19، ويعرف باسم (إيه.زد.دي 1222)، تبين أن جرعتين من اللقاح أسهمتا في استجابة الأجسام المضادة بشكل أفضل من جرعة واحدة. لكن وحتى الآن ليس هناك بيانات سجلتها أي تجارب للقاحات على البشر تظهر ما إذا ما كانت أي استجابة مناعية للأجسام المضادة ستكون قوية أو طويلة الأمد بالقدر الكافي.

  • Bosch entwickelt Corona-Schnelltest (picture-alliance/dpa/Bosch)

    تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا

    ضغط الزمن

    قال جيفري أرنولد، الأستاذ الزائر في علم الأحياء الدقيقة بجامعة أكسفورد البريطانية والخبير السابق في سانوفي باستور، إن التطوير والاختبار السريع جداً للقاحات المحتملة ضد فيروس كورونا يجريان منذ ستة أشهر فقط وهي مدة غير طويلة بما يكفي لإظهار المدة الزمنية التي ربما توفرها اللقاحات. ويتوقع الخبراء أن يستغرق إنتاج لقاح آمن وفعال بين 12 و 18شهراً من بداية التطوير.

  • Symbolbild | Welt Bevölkerung (Imago-Images/Ikon Images/J. Ziewe)

    تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا

    جرعات معززة

    قال جريفين أرنولد إن أحد الأساليب قد يكون أنه عندما يتم تطوير تلك اللقاحات، فإنه يجب على السلطات أن تفكر في الحصول على جرعات معززة لملايين الأشخاص على فترات منتظمة أو حتى الجمع بين نوعين أو أكثر من اللقاحات لكل شخص للحصول على أفضل حماية ممكنة. غير أن ذلك ربما يمثل تحدياً كبيراً على المستوى العملي. وقال "إعطاء العالم كله جرعة واحدة من اللقاح شيء... وإعطاؤهم جرعات متعددة هو شيء آخر تماماً".


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كورونا ـ تغطية خاصة 26.11.2020

بعد عدة أشهر من البحث والتجارب لإيجاد لقاح ضد كورونا، بدأ بصيص أمل يظهر في الأفق. فقد تمكنت شركة بيونتيك الألمانية بمساعدة شركة فايزر من إيجاد لقاح قد ينجح في محاربة الوباء. بلجيكا تضربها الموجة الثانية من جائحة كورونا بشكل كبير، مما اضطرها لطلب المساعدة من ألمانيا.

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