 التكلفة الحقيقية للشحن البحري | العولمة 3000 | DW | 02.07.2022

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العولمة 3000

التكلفة الحقيقية للشحن البحري

يساهم الشحن البحري بحوالي 3٪ من الانبعاثات العالمية، خلف انبعاثات الطائرات وأكثر من جميع محطات الطاقة الأمريكية التي تعمل بالفحم. لكن بينما يتم التنديد بهذه القطاعات، لا يحظى النقل البحري باهتمام كبير. فما السبب؟

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