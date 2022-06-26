التكلفة الحقيقية للشحن البحري

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يساهم الشحن البحري بحوالي 3٪ من الانبعاثات العالمية، خلف انبعاثات الطائرات وأكثر من جميع محطات الطاقة الأمريكية التي تعمل بالفحم. لكن بينما يتم التنديد بهذه القطاعات، لا يحظى النقل البحري باهتمام كبير. فما السبب؟
حذّرت الوكالة الدولية للطاقة من استمرار الارتفاع في مستوى الانبعاثات العالمية لثاني أكسيد الكربون والتي ستبلغ مستوى قياسي عام 2023 خاصة مع انخفاض مخصصات الطاقات النظيفة في خطط الإنعاش الاقتصادي لمرحلة ما بعد كورونا.
إلى أين وصل مشروع "ديزيرتك" لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في الصحراء الكبرى ونقلها لأوروبا؟ هل فشل فعلا كما يقول منتقدون؟
مشروع نقل صديق للبيئة وموفر تقدمه شركة تونسية ألمانية. الشاحنة الصغيرة أو "باكو" كما تسمى في تونس، يريد مبتكرها نشرها في القارة الأفريقية لتكون حلا رخيصا وصديقا للبيئة لقطاع النقل. تقرير من إعداد كارلا رايتر
بسبب ارتفاع أسعار الوقود، يلجأ البعض إلى ملء خزانات سياراتهم بزيوت التدفئة أو الزيوت النباتية بدلاً من الديزل، لكن خبراء السيارات الألمان يحذرون من ذلك، فما هي الأسباب؟
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