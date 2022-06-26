التكلفة الحقيقية للشحن البحري

لهذا يحذر خبراء من استخدام زيوت الطعام أو التدفئة كوقود!

بسبب ارتفاع أسعار الوقود، يلجأ البعض إلى ملء خزانات سياراتهم بزيوت التدفئة أو الزيوت النباتية بدلاً من الديزل، لكن خبراء السيارات الألمان يحذرون من ذلك، فما هي الأسباب؟