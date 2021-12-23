التكلفة الحقيقية للشحن البحري

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يتسبب الشحن البحري في حوالي 3 ٪ من الانبعاثات العالمية، أقل من الطيران وأكثر من جميع محطات الطاقة التي تعمل بالفحم الحجري في الولايات المتحدة. لكن بينما يتم التنديد بهذه القطاعات، لا يتم الالتفات إلى النقل البحري. فلماذا؟
أكدت دراسة حديثة أن المواقد والأفران التي تعمل بالغاز الطبيعي لا تؤثر على البيئة وحسب وإنما أيضاً على صحة البشر، كما أن الغاز المنبعث من مواقد الغاز بالمنازل الأمريكية يعادل تأثير نصف مليون سيارة تعمل بالبنزين.
تكتسب عملة بيتكوين أهمية متزايدة. لكن منذ ظهورها عام 2009، كانت لديها نقطة ضعف كبيرة هي ارتفاع استهلاك الطاقة وانبعاثات ثاني أوكسيد الكربون المرتبطة بتعدينها. علماء في فرانكفورت حسبوا حجم انبعاثات الكربون لعملة بيتكوين.
الطاقة النووية أو الذرية كما يطلق عليها البعض، مادة دسمة للجدال بين الخبراء، فهناك من يعتبرها خالية من الانبعاثات وبالتالي طاقة "نظيفة"، فيما يحذر البعض من خطورتها. فأين يقع اللبس؟ تابعوا معنا هذه المعلومات.
حذرت الأمم المتحدة من أن العالم يشهد فجوة كبيرة في الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري. ومع انعقاد قمة المناح، توجد طرق واضحة يمكن من خلال تنفيذها أن يفي زعماء العالم بتعهداتهم في مكافحة ظاهرة التغير المناخي.
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