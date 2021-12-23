 التكلفة الحقيقية للشحن البحري | صنع في ألمانيا | DW | 02.02.2022

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صنع في ألمانيا

التكلفة الحقيقية للشحن البحري

يتسبب الشحن البحري في حوالي 3 ٪ من الانبعاثات العالمية، أقل من الطيران وأكثر من جميع محطات الطاقة التي تعمل بالفحم الحجري في الولايات المتحدة. لكن بينما يتم التنديد بهذه القطاعات، لا يتم الالتفات إلى النقل البحري. فلماذا؟

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