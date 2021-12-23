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التكلفة الحقيقية للشحن البحري

يتسبب الشحن البحري في حوالي 3 ٪ من الانبعاثات العالمية، أقل من الطيران وأكثر من جميع محطات الطاقة التي تعمل بالفحم الحجري في الولايات المتحدة. لكن بينما يتم التنديد بهذه القطاعات، لا يتم الالتفات إلى النقل البحري. فلماذا؟