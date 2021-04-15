 التقارب المصري التركي.. براغماتية سياسية ضحيتها ″الإخوان″؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 16.04.2021

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سياسة واقتصاد

التقارب المصري التركي.. براغماتية سياسية ضحيتها "الإخوان"؟

بعد سنوات من القطيعة، تلوح في الأفق بوادر عودة الدفء للعلاقات المصرية التركية. ورغم أن هذا التقارب حتمته مصالح مشتركة، إلا أن الأنظار تتجه الآن إلى تأثير ذلك على المعارضة المصرية في تركيا وتحديدا "جماعة الإخوان المسلمين"

Kombibild Fattah al-Sisi und Recep Tayyip Erdogan

”عهد جديد"، وصف أطلقه وزير الخارجية التركي، مولوود تشاووش أوغلو، على شكل العلاقات التركية المصرية الجديدة، وذلك خلال إعلانه عن فتح أبواب الزيارات بين البلدين.

هذه الزيارات قد تضع حداً لسنوات من القطيعة بين القاهرة وأنقرة، بعد تدهور العلاقات بينهما منذ عام 2013 عقب إطاحة الجيش في مصر بالرئيس الأسبق محمد مرسيوبلغ التوتر إلى حد سحب كل من تركيا ومصر سفيريهما وتجميد العلاقات بين البلدين. وأصبحت تركيا من بعد ذلك، وجهة ومقرا للمعارضة المصرية الممتثلة بالدرجة الأولي بـ"جماعة الإخوان المسلمين".

ولهذا فإن التطور الجديد في العلاقات المصرية التركية يطرح تساؤلاً مهماً حول مصير المعارضة المصرية في تركيا.

ردود أفعال متحفظة

سيطر خطاب محافظ حذر على موقف المعارضة المصرية الإسلامية والليبرالية تجاه الخطوات التركية، فقد صرح نائب مرشد الإخوان إبراهيم منير، للجزيرة مباشر، أن الجماعة لن تقف أمام من "يحقق الخير"، حين تم سؤاله عن احتمالية حدوث تقارب تركي مصري وإمكانية القبول بتركيا وسيطا لتقريب وجهة النظر أو المصالحة مع النظام، معبراً عن أمله بألا تغير تركيا نهجها بحق المعارضة.

فيما لم يستبعد المعارض المصري ذو التوجه الليبرالي أيمن نور، أن تحرص تركيا على أن تكون وسيطاً نزيهاً في حل الأزمة، من خلال ما أسماه "وجهها الحقوقي والسياسي".

ولكن يمكن التأكيد أن الرغبة المتبادلة بين البلدين بتحسين العلاقات، أدت إلى تحريك المياه الراكدة، وإثارة القلق لدى المعارضة المصرية في الخارج، وهذا الذي كان واضحاً في بعض غرف نقاش المعارضة على تطبيق "كلاب هاوس"، إذ ذكر بعضهم "أن لديه تخوفات وقلق على عائلاتهم المقيمة في تركيا".

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مسائية DW : تضييق على المعارضين المصريين في تركيا..ما الدلالات؟

"لن تتأثر المعارضة"

وصف الصحفي والباحث في الحركات الإسلامية أحمد سلطان، في مقال له، أن جماعة الإخوان تحولت من لاعب فاعل من دون الدول إلى "أداة صراعية" توظف ضمن الأدوات السياسية الخارجية التركية. وبهذا فإن الباحث يسلط الضوء على ما يمكن وصفه بـ "استغلال تركيا لورقة اللعب" المتمثلة بالإخوان، أثناء مناقشاتها للتقارب مع النظام المصريفقد لجأ أردوغان إلى ما أسماه الكاتب بـ"تتريك الإخوان" كوسيلة لإيجاد صيغة رسمية تضفي الشرعية على وجودهم في تركيا، وذلك من خلال تسهيل إجراءات حصولهم على إقامات.

 هذه الإجراءات جعلت الحديث عن مستقبل المعارضة والإخوان بالتحديد في تركيا أكثر تعقيداً ويتأرجح بين من يرى أن تغييرات جذرية سوف تطرأ على وضع المعارضين، وبين من يؤمن أنه لن يكون لهذا التقارب أي أثر يذكر.

 

مختارات

قالت منظمة حقوقية مصرية بارزة إن السلطات ألقت القبض على مديرها التنفيذي، بعد أيام من اعتقال عضوين كبيرين آخرين في المنظمة بناء على اتهامات تشمل الانضمام إلى جماعة إرهابية. جاء ذلك عقب زيارة دبلوماسيين كبار للمنظمة.

قبل أيام وقعت اليونان ومصر اتفاقية حول ترسيم حدودهما البحرية، وهو ما أثار حفيظة تركيا وزاد من حدة التوتر في شرق المتوسط. حول أبعاد الاتفاقية ودخول مصر على خط النزاع التركي اليوناني، أجرت DW مقابلة مع الخبير شتيفان رول.

في هذا السياق يرى المعارض المصري، الذي لديه علاقات طيبة مع صناع القرار في تركيا، أحمد البقري لـDW عربية، أنه لم تتم مناقشة ترحيل أو تسليم أي من المعارضين، وبالتالي فإنه لن يكون هناك أي تأثير حقيقي على المعارضة الموجودة في تركيا، خاصة أنها ليست فقط من الإسلاميين بل يوجد معارضين ليبراليين، ولم يطلب بشكل رسمي أو غير رسمي خروج المعارضة من تركيا، حسب تعبيره.

فيما يعتقد المحلل المصري طارق فهمي، في حديثه مع DW عربية، أن التقارب التركي المصري، والتشديد على القنوات الإعلامية المعارضة سوف يدفع الإخوان إلى البحث عن بديل آخر، متوقعاً أن تكون الوجهة الرئيسية لندن وبعض الدول الآسيوية، ومشيراً إلى أن سيناريوهات جديدة صفرية تنتظر الإخوان، وستكون كلفة هذا التقارب عليهم شديدة.

هل ستلعب تركيا دور الوسيط؟

رغم ترحيب نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين، والقائم بأعمال المرشد العام، إبراهيم منير، بأية وساطة بينهم وبين النظام المصري، إلا أن هذا يبدو بعيد المنال، فكما يذكر البقري، فإن النظام المصري ”لا يستمع لأحد رغم بعض النصائح التي شجعته على وقفحملات الاعتقال والقتل داخل السجون وفتح مساحة التعبير عن الرأي"، مضيفاً أن الحكومة المصرية تقف الآن أمام ملفات سياسية شديدة الحساسية، وبالتالي فهي لن تسمح بمزيد من "الإزعاج الداخلي أو الخارجي"، وبالتالي لن تكرر تجربة مبارك السلبية في فتح أبواب مع المعارضة، ولن تكون هناك أية عودة إلى ما قبل عام 2011، وفق رأي أحمد البقري.

فيما يرى فهمي أن التقارب لن يحدث بين النظام والإخوان، بسبب ما أسماه "استمرار الإخوان بتبني خيارات العنف والمواجهة ومحاولة اللعب على كافة الجهات"، ولهذا فإن أي حل بين الطرفين يجب ـ من وجهة نظر فهمي ـ أن يكون بمراجعة الإخوان لمواقفهم والعودة إلى مصر وإبداء نوايا إيجابية، والذي لم تفعله الجماعة حتى الآن، ولازالت تطرح أفكاراً غير واقعية، ومستمرة في هجومها على النظام المصري.

"هدف براغماتي"

يتفق كلاً من البقري وفهمي أن التقارب بين البلدين يعود إلى سياسات تركيا في إقليم شرق المتوسط،والملف الليبي بالتحديد، فيما يؤكد المحلل فهمي على أن السياسة التركية قائمة على الأفكار "البارغماتية الواقعية"، مشدداً أن أنقرة ستكسب كثيرا فيما يتعلق بملفات التنسيق الأمني واللوجستي مع القاهرة، إذ تعتبر الأخيرة مدخلاً حقيقياً لتركيا في المنطقة.

ولازالت الاتصالات بين البلدين على مستويات سياسية متوسطة ولم تصل إلى المستوى الرئاسي حتى الآن، بيد أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن عن ترحيبه وأمله بتواصل المساعي مع الطرف المصري بشكل أكبر.

مرام سالم

  • Ägypten hält Referendum über Verfassungsänderungsentwürfe ab (Reuters/M. A. El Ghany)

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  • Ägypten Präsident Abdel Fattah al Sisi (picture-alliance/dpa/Sputnik/V. Belousov)

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  • Ägypten hält Referendum über Verfassungsänderungsentwürfe ab (Reuters/M. A. El Ghany)

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    تعزيز قبضة الجيش

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  • Ägypten Demonstrationen vor dem Verfassungsgericht in Kairo (picture-alliance/Photoshot)

    أبرز التعديلات الدستورية في مصر ... ما لها وما عليها

    السلطة القضائية

    تمنح التعديلات الرئيس المزيد من الصلاحيات في تعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام ورئيس المحكمة الدستورية من بين عدد من المرشحين تقترحها تلك الهيئات.

  • Ägypten Kairo Verfassungsreferendum (Reuters)

    أبرز التعديلات الدستورية في مصر ... ما لها وما عليها

    إحياء مجلس الشيوخ (الشورى)

    تضمنت التعديلات إنشاء غرفة برلمانية ثانية باسم مجلس الشيوخ. وحسب التعديلات يبلغ عدد أعضائه 180 يختار الناخبون ثلثيهم بينما يعين رئيس الدولة الثلث الباقي. وقد تم إلغاء المجلس المذكور (الشورى سابقاً) بموجب دستور 2014.

  • Ägypten Parlament erstes Treffen (picture-alliance/dpa/A.Sayed)

    أبرز التعديلات الدستورية في مصر ... ما لها وما عليها

    الشباب والمرأة

    كما تتضمن التعديلات مواداً أخرى تتعلق بتمثيل المرأة داخل مجلس النواب وتحديد حصتها بـ 25%. كما تضمنت تعديلات أخرى على "ضرورة" الحفاظ على نسب الشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، مع التمثيل الملائم للعمال والفلاحين والشباب والأقباط.

  • Kombobild Ägypten Shawki Ibrahim Abdel-Karim Allam und Tawadros II

    أبرز التعديلات الدستورية في مصر ... ما لها وما عليها

    رجال الدين: واجب وطني

    بحسب موقع التليفزيون المصري، دعا البابا تواضروس الثانى، عقب الإدلاء بصوته، أبناء الوطن للمشاركة في الاستفتاء. مؤكداً ان هذه التعديلات في "صالح" الوطن، مردفاً أن المشاركة في الاستفتاء على الدستور واجب وطني على كل المصريين. في نفس الاتجاه، أكد مفتي الديار المصرية، الدكتور شوقي علام، في تصريح عقب الإدلاء بصوته أن المشاركة في الاستحقاقات الديمقراطية واجب وطني على كل مصري.

  • Ägypten hält Referendum über Verfassungsänderungsentwürfe ab (picture-alliance/AP Photo/A. Nabil)

    أبرز التعديلات الدستورية في مصر ... ما لها وما عليها

    تصويت "نزيه وحر"

    في حوار مع صحيفة الأهرام الحكومية نفى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات لاشين إبراهيم المخاوف بشأن المناخ السياسي في مصر. وقال لفرانس برس إن التصويت في الاستفتاء سيكون نزيها وحراً "مئة بالمئة". وأوضح إن عشرين ألف قاض يشرفون على عملية الاستفتاء.

  • Ägypten Poster zur geplanten Verfassungsänderung (picture-alliance/AP Photo/A. Nabil)

    أبرز التعديلات الدستورية في مصر ... ما لها وما عليها

    صوت "نعم"

    منذ أسبوع امتلأت شوارع القاهرة وغيرها من مدن البلاد بلافتات تدعو إلى تأييد التعديلات على دستور 2014. كما انتشرت حملات "نعم" الإعلانية في الصحف.

  • Ägypten stimmt über Ausbau der Macht des Präsidenten ab (picture-alliance/NurPhoto/M. Mostafa)

    أبرز التعديلات الدستورية في مصر ... ما لها وما عليها

    معارضة جد خجولة

    كان البرلمان المصري صوت بأغلبية ساحقة من 531 صوتاً من أصل 554 نائباً على التعديلات. وخلى المجال العام المصري من أي صوت معارض، إلا القليل كالنائب البرلماني المعارض هيثم الحريري، الذي أعرب عن اعتقاده أن التعديلات تقوض "المسار الديمقراطي". كما رأى أنها ليست في صالح البلاد، مضيفاً أنها تبدو مفصلة على شخص معين، في إشارة غير مباشرة إلى السيسي.

  • Kairo Referendum Verfassung Ägypten (Reuters/M. Abd El Ghany)

    أبرز التعديلات الدستورية في مصر ... ما لها وما عليها

    المناخ غير "مؤات"

    مركز"صوفان سنتر" للتحليل الأمني ذهب إلى أنه "لا توجد معارضة علنية تُذكر للتعديلات الدستورية، وهي نتيجة محتملة للطبيعة القمعية للحكومة المصرية". كما رأت منظمات دولية لحقوق الإنسان في بيان مشترك أن المناخ الوطني الحالي في مصر "يخلو من أي فضاء يمكن أن يجري فيه استفتاء مع ضمانات للحياد والنزاهة".

  • Abdel Fattah al-Sissi Bildschirm Leinwand Kairo Ägypten (picture-alliance/dpa)

    أبرز التعديلات الدستورية في مصر ... ما لها وما عليها

    تداعيات "خطيرة"

    رئيسة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعهد تشاتام هاوس، لينا الخطيب رأت أن هذه التعديلات "تمهد الطريق أمام الاستحواذ على السلطة" من قبل السيسي. وأضافت "ستكون لها تداعيات خطيرة على مستقبل الديمقراطية في مصر على المدى المتوسط وتجعل من الصعب تنافس أصوات سياسية بديلة على السلطة على المدى البعيد".


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