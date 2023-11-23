 التغير المناخي يهدد أسماك الرنكة في بحر البلطيق | علوم وتكنولوجيا | آخر الاكتشافات والدراسات من DW عربية | DW | 23.11.2023

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علوم وتكنولوجيا

التغير المناخي يهدد أسماك الرنكة في بحر البلطيق

بات بحر البلطيق الواقع بين الدول الصناعية في شمال أوروبا، أحد أكثر الأنظمة الإيكولوجية البحرية تلوّثاً في العالم، ونتيجة لذلك تواجه الحياة البحرية وبشكل خاص أسماك الرنكة تهديدا غير مسبوق.

التغير المناخي يهدد أسماك الرنكة في بحر البلطيق

التغير المناخي يهدد أسماك الرنكة في بحر البلطيق

يفكّ هولغر شوغرن عقدة شبكة الصيد الخاصة به بمهارة ثم يلقيها في أعماق بحر البلطيق، فمنذ خمسة عقود، يمارس الرجل البالغ 84 عاماً صيد الرنكة قبالة ساحل مدينة كوتكا في جنوب شرق فنلندا، استمراراً لمهنة عائلته منذ خمسة أجيال.

مختارات

ينصح الأطباء بتقديم الأسماك للأطفال لما تتضمنه من بروتينات وأحماض دهنية وفيتامينات ضرورية للنمو الصحي السليم للطفل. ولكن دراسة نصحت بأنواع معينة مناسبة للأطفال وحذرت من أنواع أخرى.

تقدم الهولنديون بشكر خاص لجيرانهم الألمان على مساندتهم لهم في ذروة أزمة فيروس كورونا المستجد، بعد أن فتحت ألمانيا مستشفياتها للعشرات من المرضى الهولنديين.

وفي ميناء المنطقة، ينتظر عشرات الزبائن الدائمين عودة شوغرن لشراء  الأسماك  التي اصطادها في ذلك اليوم. إلا أنّ عمليات البيع هذه قد تتقلّص وتندر.

وعلى مدى عقود، بات بحر البلطيق الواقع بين الدول الصناعية في شمال أوروبا، أحد أكثر الأنظمة الإيكولوجية البحرية تلوّثاً في العالم. وفي أكتوبر، قرر الاتحاد الأوروبي أن يخفض بنسبة 43 في المائة كميات الرنكة المسموح باصطيادها عام 2024 في هذه المياه.

وتمثل الرنكة نحو 80 في المائة من عمليات صيد الأسماك السنوية في فنلندا. ويؤكد شوغرن أنّ "كثيرين يخشون أن يصحبوا مضطرين للتخلي" عن هذا النشاط.

انخفاض مستمر لعدد الأسماك

ومع الانخفاض المستمر في أعداد الرنكة  في بحر البلطيق منذ سبعينات القرن العشرين، قد تواجه هذه الأسماك مصيراً مماثلاً لمصير أنواع أخرى انقرضت تقريباً من المنطقة. ويتميّز بحر البلطيق بأنّه قليل العمق، مما يجعله عرضة بصورة كبيرة لتداعيات التغير المناخي.

أما مساحة سطحه فهي مماثلة لمساحة البحر الأسود، لكنّ الأخير يحتوي على مياه أكثر بما يصل إلى عشرين مرة. ويتسبّب ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض الملوحة الذي يرجع إلى ارتفاع معدلات هطول الأمطار وانخفاض تدفق المياه من المحيط الأطلسي، في تهديد أنواع كثيرة بالكاد تستطيع التكيّف مع التغييرات المناخية.

ويقول يوكا بوني، وهو باحث في المعهد الفنلندي للموارد الطبيعية (LUKE) "كلما تقلّص بحر البلطيق، كلما أصبح الوضع أكثر سوءاً للأنواع البحرية".

وكلّما خسرت مياه البلطيق ملوحتها، تزداد معاناة أنواع كبيرة تعيش في المياه المالحة كسمك البقلة. وفي ثمانينات القرن الفائت، وصلت أعداد سمك البقلة إلى معدلات قياسية، لكنها انهارت في غضون بضعة عقود لدرجة أنّ الاتحاد الأوروبي أصدر في العام 2020 قراراً عاجلاً بحظر اصطيادها.

وانقرض نوع من الأسماك يُسمى "أسيبنسر أوكسيرينكس" كان وفيراً في السابق، بسبب التلوث وانسداد الأنهر التي تهاجر هذه الحيوانات عبرها.

وجبة من سمك الرنجة، ميكلنبورغ فوربوميرن، ألمانيا، أرشيف (07.03.2020).

وجبة من سمك الرنجة، ميكلنبورغ فوربوميرن، ألمانيا، أرشيف (07.03.2020).

تأثير معاكس

وفي حين يدعو البعض إلى خفض الكميات المسموح باصطيادها بشكل كبير للحفاظ على أعداد الأسماك المتبقية، للبعض الآخر آراء مختلفة. ويقول بوني "حتى الحظر التام لصيدها ما كان ليساعد في الحفاظ على أعدادها. بل كان يُحتمل أن يتسبب بتأثير معاكس". ويشير الباحث إلى أنّ المناخ والأضرار البيئية يهددان الأنواع أكثر من صيدها.

ومع انهيار أعداد سمك البقلة البلطيقي، تُحرم الرنكة من أكبر مفترس طبيعي لها. ولولا الصيادين، لكانت أعداد هذه الأنواع باتت "كثيفة جداً، مع انخفاض نموّ الأسماك" لعدم تلقّيها كمية كافية من الغذاء. إلا أنّ هذه الحجة يرفضها ماتي أوفاسكا، المسؤول عن مسائل الصيد لدى الصندوق العالمي للطبيعة.

وفي حال استمر الصيد المكثف بالوتيرة الراهنة، فإن أعداد أسماك الرنكة معرضة للانخفاض، مما يمهّد الطريق لانتشار أنواع أخرى مثل الصابوغة التي قد تتكاثر وتمنع أعداد الرنكة من التعافي، على قول اوفاسكا. ويضيف "سيكون من الضروري الحد من صيد الأسماك".

ويشعر المستهلكون بالقلق من التهديد الذي تواجهه أسماك الرنكة التي تحظى بشعبية كبيرة لدى الفنلنديين إذ يتناولونها ضمن أطباق مختلفة. ويقول ماركو كارجالاينن لوكالة فرانس برس من ساحة الأسواق في وسط هلسنكي "أتناول سمك الرنكة كل أسبوع".

فمن الرنكة المخمرة مع البصل وأوراق الغار وصولاً إلى الرنكة المدخنة، يشكل "سيلاكا" منذ قرون عنصراً مهماً من تقاليد فن الطهو في البلدان الاسكندينافية.

لكن مع زيادة القيود المفروضة، ثمة خطر في أن يتوقف صيدها بصورة دائمة. ويقول بوني "سيُحجم حينها الجميع عن الاستثمار" في هذا القطاع. لكنّ ذلك لن دفع هولغر شوغرن للتخلي عن شباكه. ويؤكد الرجل الثمانيني "ضرورة مراجعة السياسة الأوروبية المتعلقة بالصيد" مضيفاً "ينبغي أيضاً احترام تقاليد الصيادين".

ر.ض (أ ف ب)

  • Der 71 jährige Fischer Haruo Ono arbeitet in der Morgendämmerung auf seinem Schiff.

    "البحر ليس سلة مهملات" ـ قلق الصيادين في فوكوشيما على مصدر رزقهم

    الرجل العجوز والبحر

    نور الصباح يظهر عندما بدأ الصياد هاروو أونو البالغ من العمر 71 عاما في تفريغ ما اصطاده في ميناء شينشيماشي الصغير. أونو صياد من الجيل الثالث ينطلق منذ نصف قرن من شينشيماشي إلى وسط البحر، فقط 55 كلم شمالي محطة الطاقة النووية فوكوشيما، وهي الموقع الذي حصلت فيه في عام 2011 أسوء كارثة نووية في العالم.

  • Der 71 jährige Fischer Haruo Ono wäscht seinen Fang im Hafen von Shinchimachi, Japan.

    "البحر ليس سلة مهملات" ـ قلق الصيادين في فوكوشيما على مصدر رزقهم

    النجاة من الكارثة

    أونو يتذكر اليوم الذي تغير فيه كل شيء: في 11 مارس 2011 أدى زلزال بقوة تسع درجات إلى حصول أمواج تسونامي عالية على الساحل الشرقي لليابان. والصياد تمكن من البقاء على قيد الحياة على قاربه فيما تدمر منزله، وفقد أخا أصغر له. والتسونامي أثر أيضا على محطة الطاقة النووية فوكوشيما وأحدث انفجارات.

  • Fische im Netz in einem Fischerboot am Hafen von Shinchimachi

    "البحر ليس سلة مهملات" ـ قلق الصيادين في فوكوشيما على مصدر رزقهم

    الصيد في مياه ملوثة؟

    الإشعاع الناتج عن كارثة المفاعل شل صناعة السمك بكاملها في المنطقة. وبعد 12 سنة يظهر تحسن طفيف وبدأت أسعار السمك في الارتفاع. ومخططات شركة الطاقة تيبكو من أجل تحويل الماء الملوث مجددا إلى البحر يعتبرها أونو "غير مقبولة" ويخشى أن يبدأ من نقطة الصفر.

  • Unzählige riesige Wassertanks auf dem Gelände des havarierten Atomkraftwerks Fukushima Dai-ichi.

    "البحر ليس سلة مهملات" ـ قلق الصيادين في فوكوشيما على مصدر رزقهم

    تفريغ خزانات الماء

    خطوة البداية: خزانات الماء المتعددة في موقع المحطة النووية فوكوشيما. وحسب السلطات اليابانية يجب التخلي عن تلك الخزانات قبل إعادة البناء. والماء استخدم في الأساس في تبريد المفاعلات عقب الكارثة.

  • Ein Tepco-Mitarbeiter hält eine Probe des aufbereiteten Wassers in die Kamera

    "البحر ليس سلة مهملات" ـ قلق الصيادين في فوكوشيما على مصدر رزقهم

    خلاف حول خطورة ماء التبريد

    موظف من شركة تيبكو يمسك بعينة من الماء المعالج أمام الكاميرا. والماء يخضع للمعالجة والتصفية. وتؤكد تيبكو والحكومة أن ذلك غير خطير. لكن الماء يحتوي على بقايا تريتيوم. ويخشى الصيادون من أن يدمر تحويل الماء إلى البحر أساس عملهم من جديد.

  • Ein Tepco-Mitarbeiter deutet auf einen Monitor im ehemaligen Kernkraftwerk Fukushima Dai-ichi.

    "البحر ليس سلة مهملات" ـ قلق الصيادين في فوكوشيما على مصدر رزقهم

    كل شيء تحت السيطرة؟

    شركة الطاقة تيبكو والحكومة في طوكيو تعتمدان على مستويات تجارب الإشعاع الأكثر صرامة من دول أخرى تحول المياه المعالجة. والرخصة لذلك تم إصدارها من طرف الوكالة الدولية للطاقة النووية؛ "لدينا التجهيزات لتأمين المياه المعالجة"، كما قال متحدث باسم تيبكو لوكالة رويترز.

  • Ein Mitarbeiter von Tepco reinigt einen Tank in dem Flundern gezüchtet werden.

    "البحر ليس سلة مهملات" ـ قلق الصيادين في فوكوشيما على مصدر رزقهم

    تجربة تربية الأسماك في المحطة

    لتبيان عدم خطورة الماء المعالج تقوم شركة تيبكو بتربية الأسماك في خزانات محطة فوكوشيما المغلقة. توشيهيرو فادا من جامعة فوكوشيما يتفهم قلق الصيادين: إعلان تيبكو تحويل الماء الملوث إلى البحر غير مرضي بالنسبة إلى حركة صيد السمك في المنطقة.

  • Fischer Haruo Ono sortiert seinen Fang.

    "البحر ليس سلة مهملات" ـ قلق الصيادين في فوكوشيما على مصدر رزقهم

    "البحر ليس سلة مهملات"

    قبل البيع يفرغ الصياد هاروو أونو الأسماك في خزان ماء. ويقول بأن البحر ليس سلة مهملات ويتساءل لماذا يراد تحويل الماء في محيط فوكوشيما وليس في طوكيو أو أوساكا؟ والناس في المنطقة عانوا بما يكفي وتصعب السلطات عليهم الحياة.

  • Fischer Haruo Ono steht an der Stelle, wo früher sein Haus stand.

    "البحر ليس سلة مهملات" ـ قلق الصيادين في فوكوشيما على مصدر رزقهم

    العمل في البحر حتى آخر نفس

    الصياد أونو في الموقع السابق لمنزله. فبعد التسونامي تم تحويل الموقع إلى حديقة. وحتى لو أنه يوجد بيت جديد في داخل البلاد فإن الرجل البالغ من العمر 71 عاما يريد حتى وفاته "العمل في البحر". وهو متشائم بالنسبة إلى مستقبل صيد الأسماك. إعداد: فليب بوول/م.م


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