 التغير المناخي يلتهم ساحل غانا والسكان يهربون | DW الأخبار | DW | 10.06.2022

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DW الأخبار

التغير المناخي يلتهم ساحل غانا والسكان يهربون

يعاني ساحل غانا من التغير المناخي وارتفع منسوب مياه المحيط ليغمر الساحل والقرى الواقعة علية. وتزداد المخاوف من أن تغمر المياه المالحة البحيرة العذبة. وأدت الأمواج إلى نزوح الالاف.

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