التغير المناخي يلتهم ساحل غانا والسكان يهربون

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يعاني ساحل غانا من التغير المناخي وارتفع منسوب مياه المحيط ليغمر الساحل والقرى الواقعة علية. وتزداد المخاوف من أن تغمر المياه المالحة البحيرة العذبة. وأدت الأمواج إلى نزوح الالاف.
تتزايد الدعوات في إندونيسيا إلى زيادة الوعي الديني بحماية البيئة حيث تواجه البلاد تحديات كبيرة جراء تفاقم ظاهرة التغير المناخي. ويقول خبراء إن ما يُعرف بـ "الإسلام البيئي" أو "الإسلام الأخضر" قد يدعم جهود حماية المناخ.
تسعى جماعات تزعم بـ"تفوق البيض" إلى استغلال المخاوف البيئية لتبرير جرائمها في إطار ما يُطلق عليه "الفاشية البيئية"، فما هي حركات "الفاشية البيئية" وما أهدافها؟
يعاني اليمن عامة والعاصمة صنعاء خاصة من مشكلة تجمع النفايات وعدم معالجتها. وهو ما يؤثر على صحة السكان وعلى البيئة في نفس الوقت. لكن هناك مبادرات ومشاريع لمعالجة المشكلة والاستفادة من النفايات في توليد الطاقة.
تزامنا مع اليوم العالمي للامتناع عن التدخين، نشرت منظمة الصحة العالمية تقريرا كشف أرقاما خطيرة الأضرار الجسيمة للبشر والبيئة التي تتسبب فيها السجائر، زراعتها وصناعتها واستهلاكها. ونوهت بشكل خاص لأضرار "فلاتر" السجائر.
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