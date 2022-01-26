 التغير المناخي يدمر الشعاب المرجانية في جزر المالديف | DW الأخبار | DW | 10.02.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DW الأخبار

التغير المناخي يدمر الشعاب المرجانية في جزر المالديف

التغيرات المناخية تهدد بتدمير الشعاب المرجانية في جزر المالديف وتعريض الحياة البحرية للخطر

مشاهدة الفيديو 01:35

المزيد من المركز الإعلامي

شعاب مرجانية من الكروشيه كرسالة تحذر من دمار البيئة

شعاب مرجانية من الكروشيه كرسالة تحذر من دمار البيئة 26.01.2022

الامم المتحدة تدق ناقوس الخطر بسبب ظاهرة نغير المناخ

تقرير أممي جديد يحذر من تداعيات تغير المناخ على العالم والبيئة 20.04.2021

تحديات وباء كورونا وفرض إلزامية التطعيم

تحديات وباء كورونا وفرض إلزامية التطعيم 10.02.2022

فرض إلزامية التطعيم على طواقم التمريض

فرض إلزامية التطعيم على طواقم التمريض 10.02.2022

المزيد DW الأخبار

تعزيزات عسكرية غربية على حدود حلف الناتو، تحسباً لغزو روسي محتمل لأوكرانيا

تعزيزات عسكرية لحلف الناتو، استعدادا لهجوم روسي محتمل ضد أوكرانيا. 10.02.2022

يفتتح مهرجان برلين السينمائي الدولي في نسخته 72 أعماله بعرض عالمي أول لفيلم بيتر فون كانت للمخرج الفرنسي فرانسوا أوزون

تنظيم مهرجان برلينالي السينمائي رغم إجراءات كورونا 10.02.2022

هونغ كونغ تعود إلى الإلتزام بإغلاق صارم، بعد الارتفاع بأعداد الإصابات بكوفيد 19

هونغ كونغ تعود إلى الإلتزام بإغلاق صارم، بعد الارتفاع بأعداد الإصابات بكوفيد 10.02.2022

طلاب جامعة تعز في قسم الكيمياء الصناعية، ينجحون لأول مرة في اليمن في إعادة تدوير زيوت المحركات المستخدمة على العربات

لأول مرة في اليمن...طلاب يستطيعون تدوير زيوت السيارات بأقل تكلفة؟ 10.02.2022

اقرأ أيضا

Corals in the Gulf of Aqaba Place: Eilat

مرجان البحر الأحمر يقاوم التغير المناخي.. فهل ينقذ مرجان العالم؟ 21.01.2022

لدى الشعاب المرجانية في خليج العقبة القدرة على مقاومة ظاهرة التغير المناخي. لذا يأمل العلماء أن تساعد في إنقاذ الشعب المرجانية التي تتلاشى حول العالم بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري وارتفاع درجات الحرارة.

Handout photo of an enormous iceberg, called A-68A, has made headlines over the past weeks as it drifts towards South Georgia in the Southern Ocean. New images, captured by the Copernicus Sentinel-1 mission, show the berg is rotating and potentially drifting westwards. In July 2017, the lump of ice, more than twice the size of Luxembourg, broke off Antarcticas Larsen C ice shelf  spawning one of the largest icebergs on record. Now, three years later, the A68A berg is being carried by currents in open waters  thousands of kilometres from its birthplace. The Copernicus Sentinel-1 missions latest acquisition, captured on November 25, 2020, shows the bergs eastern tip is now just 255 km from South Georgia. If the iceberg were to reach the islands shores, it could potentially ground in the shallow waters offshore and threaten wildlife, including penguins, seals and krill. Photo by ESA via ABACAPRESS.COM

جبل جليدي عملاق يذوب مطلقاً كمية هائلة من المياه العذبة في المحيط 22.01.2022

تابع العلماء مسيرة الجبل الجليدي A68A منذ انفصاله عن القارة المتجمدة الجنوبية وحتى ذوبانه، مطلقاً نحو 152 مليار طن من المياه العذبة. درس العلماء تأثيرات هذه الكميات من المياه العذبة على النظم البيئية التي مر بها الجبل.

15.01.2022 The eruption of an underwater volcano off Tonga, which triggered a tsunami warning for several South Pacific island nations, is seen in an image from the NOAA GOES-West satellite taken at 05:10 GMT January 15, 2022. CIRA/NOAA/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.

تحذيرات إثر نشاط بركاني تسبب بموجات تسونامي في المحيط الهادي 15.01.2022

ثوران بركاني هائل في إحدى جزر مملكة تونغا بالمحيط الهادي، ما أدى إلى موجات تسونامي وصلت إلى السواحل اليابانية، والسلطات في أستراليا ونيوزيلندا والولايات المتحدة ودول أخرى تطلق تحذيرات للسكان.

25.09.2020, Mecklenburg-Vorpommern, Rostock: Der Demonstrationszug von Fridays for Future wird angeführt von einem Transparent mit der Aufschrift System Change not Climate Change. Die Polizei hat die Teilnehmerzahl mit 500 angegeben. Foto: Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa | Verwendung weltweit

"البصمة الكربونية".. إلى أي حد أنت مسؤول كفرد عن تغير المناخ؟ 08.01.2022

هل تسهم القرارات الفردية في محاربة ظاهرة الاحتباس الحراري؟ أم أن الدعوات الرامية لتغيير نمط حياة الأفراد ليست سوى وسيلة لتشتيت الانتباه عن الحلول الحقيقية لمكافحة الاحتباس الحراري؟ وما دور الشركات الكبرى في ذلك؟