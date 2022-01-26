التغير المناخي يدمر الشعاب المرجانية في جزر المالديف

جبل جليدي عملاق يذوب مطلقاً كمية هائلة من المياه العذبة في المحيط

تابع العلماء مسيرة الجبل الجليدي A68A منذ انفصاله عن القارة المتجمدة الجنوبية وحتى ذوبانه، مطلقاً نحو 152 مليار طن من المياه العذبة. درس العلماء تأثيرات هذه الكميات من المياه العذبة على النظم البيئية التي مر بها الجبل.