التغير المناخي يدمر الشعاب المرجانية في جزر المالديف

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التغيرات المناخية تهدد بتدمير الشعاب المرجانية في جزر المالديف وتعريض الحياة البحرية للخطر
لدى الشعاب المرجانية في خليج العقبة القدرة على مقاومة ظاهرة التغير المناخي. لذا يأمل العلماء أن تساعد في إنقاذ الشعب المرجانية التي تتلاشى حول العالم بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري وارتفاع درجات الحرارة.
تابع العلماء مسيرة الجبل الجليدي A68A منذ انفصاله عن القارة المتجمدة الجنوبية وحتى ذوبانه، مطلقاً نحو 152 مليار طن من المياه العذبة. درس العلماء تأثيرات هذه الكميات من المياه العذبة على النظم البيئية التي مر بها الجبل.
ثوران بركاني هائل في إحدى جزر مملكة تونغا بالمحيط الهادي، ما أدى إلى موجات تسونامي وصلت إلى السواحل اليابانية، والسلطات في أستراليا ونيوزيلندا والولايات المتحدة ودول أخرى تطلق تحذيرات للسكان.
هل تسهم القرارات الفردية في محاربة ظاهرة الاحتباس الحراري؟ أم أن الدعوات الرامية لتغيير نمط حياة الأفراد ليست سوى وسيلة لتشتيت الانتباه عن الحلول الحقيقية لمكافحة الاحتباس الحراري؟ وما دور الشركات الكبرى في ذلك؟
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