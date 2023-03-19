 التغير المناخي يتسبب بانقراض الأنواع | المستقبل الآن | DW | 26.03.2023

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المستقبل الآن

التغير المناخي يتسبب بانقراض الأنواع

في شمال الكرة الأرضية تزهر بعض النباتات في وقت مبكر عما هو معتاد. ولهذا تأثيرات دراماتيكية على النظم البيئية الدقيقة، اذ يتعارض وقت نمو النباتات مع حاجة الحشرات لها، ما يتطلب تكيف الأنواع وإلا سوف تنفق.

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