التغير المناخي يتسبب بانقراض الأنواع

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في شمال الكرة الأرضية تزهر بعض النباتات في وقت مبكر عما هو معتاد. ولهذا تأثيرات دراماتيكية على النظم البيئية الدقيقة، اذ يتعارض وقت نمو النباتات مع حاجة الحشرات لها، ما يتطلب تكيف الأنواع وإلا سوف تنفق.
يشعر كثير من الناس بالاشمئزاز أو الخوف من العناكب. لحسن الحظ، ليست جميعها من الأنواع الخطيرة. ورغم ذلك، قد يكون بعضها قادرا على اللدغ. واذا كنت هدفا لأحدها، يجب عليك معرفة كيف تتصرف.
قال باحثون إن أعمار عسل النحل المختبري تراجعت إلى النصف منذ حقبة السبعينيات، الأمر الذي يمثل خطراً شديداً ليس فقط على مجتمع تلك الحشرات النافعة وإنما على البيئة بوجه عام.
يمكن تمييز الكثير من أنواع الحشرات عبر الأصوات التي تصدرها. ولا يقتصر سماعها على الإنسان فقط بل يشمل النبات أيضا، وتؤكد دراسات مختلفة أن الزهور تسمع طنين النحل وتتأثر به، ما ينعكس على كمية الرحيق وتركيبه.
في الصيف يزيد إزعاج الحشرات بشكل كبير، مما يضطر البعض إلى اللجوء إلى مبيدات الحشرات للتخلص منها. لكن استخدام مواد طاردة للحشرات بدلا من قتلها، يبدو خيارا أفضل. فما هي هذه المواد وما مدى فعاليتها؟
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