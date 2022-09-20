التغير المناخي وذوبان أرشيف الطبيعة

دراسة: أقوى إعصار في القطب الشمالي تسبب في تناقص حجم الجليد البحري

أظهرت دراسة حديثة أن انخفاضاً في حجم الجليد البحري في المحيط المتجمد الشمالي قد تم تسجيله بما يفوق التوقعات التي جاءت في دراسات سابقة بمقدار الضعف. ويخشى العلماء من تأثيرات بيئية واقتصادية ومناخية قد تنجم عن ذلك.