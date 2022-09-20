التغير المناخي وذوبان أرشيف الطبيعة

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تخزن المجلدات بين طبقاتها معلومات حول تاريخ المناخ. ولكن عندما تذوب هذه الأنهار، تضيع معها المعلومات القيمة. لهذا السبب يقوم الباحثون بتخزين عينات من باطن الطبقات الجليدية في القارة القطبية الجنوبية للأجيال القادمة.
رصد علماء الجليد والبيئة حادث انفصال قطعة جليدية هائلة بحجم مدينة لندن عن القارة القطبية الجنوبية. يقول العلماء إن الواقعة ليست مرتبطة بشكل أساسي بتغير المناخ وإنها كانت متوقعة في ظل وجود صدع جليدي كبير.
أظهرت دراسة حديثة أن انخفاضاً في حجم الجليد البحري في المحيط المتجمد الشمالي قد تم تسجيله بما يفوق التوقعات التي جاءت في دراسات سابقة بمقدار الضعف. ويخشى العلماء من تأثيرات بيئية واقتصادية ومناخية قد تنجم عن ذلك.
قريبا سيكون القطب الشمالي خاليا من الجليد في فصل الصيف.
قريبا سيكون القطب الشمالي خاليا من الجليد في فصل الصيف.
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