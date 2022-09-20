 التغير المناخي وذوبان أرشيف الطبيعة | المستقبل الآن | DW | 26.02.2023

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المستقبل الآن

التغير المناخي وذوبان أرشيف الطبيعة

تخزن المجلدات بين طبقاتها معلومات حول تاريخ المناخ. ولكن عندما تذوب هذه الأنهار، تضيع معها المعلومات القيمة. لهذا السبب يقوم الباحثون بتخزين عينات من باطن الطبقات الجليدية في القارة القطبية الجنوبية للأجيال القادمة.

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Bildnummer: 51376932 Datum: 09.08.2006 Copyright: imago/Margit Brettmann Junger Mann schneidet eine Hecke, Personen, Objekte; 2006, Männer, Hecken, schneiden, Gartenarbeit, Gartengerät, Gartengeräte, Heckenschnitt, Heckenschere, Heckenscheren, elektrische, elektrisches,; , quer, Kbdig, Einzelbild, close, Deutschland, ,

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22.06.2022 *** Ein lebensgroßes Modell eines Spinosaurus steht in der neuen Erlebnisausstellung „Saurier - Giganten der Meere“ im Aquarium Wilhelmshaven. Am 02.07. wird die neue Dauerausstellung, die zahlreiche Fossilien und lebensgroße Sauriermodelle mit gigantischen Zähnen und Flossen zeigt, eröffnet. (zu dpa Meeressaurier-Ausstellung im Aquarium Wilhelmshaven wird eröffnet) +++ dpa-Bildfunk +++

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مشهد مذهل ..جبل جليدي بحجم لندن ينفصل عن القارة القطبية الجنوبية 26.01.2023

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