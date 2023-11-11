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تتجلى التغيرات المناخية في صور متعددة أخطرها الجفاف وارتفاع درجات حرارة كوكبنا وكثرة الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والحرائق وارتفاع منسوب البحار. ويهدد هذا التغير حياة ملايين البشر الذي يفقدون مقومات حياتهم.
تعود التغيرات المناخية الخطيرة بالدرجة الأولى إلى انبعاثات الصناعة والنفايات البلاستيكية. ويخص بالذكر منها انبعاثات الوقود الاحفوري مثل الفحم الحجري والنفط. ويضر التغير المناخي بحياة البشر وصحتهم من خلال تلويث مياه الشرب وانقراض الكثير من الكائنات الحية بشكل يخل بالتنوع الحيوي ويؤدي إلى انتشار الفيروسات والأمراض المعدية.