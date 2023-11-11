التغيرات المناخية

علماء أوروبيون: العام الحالي سيكون الأكثر حرارة منذ 125 ألف سنة

أكد علماء بالاتحاد الأوروبي أنه "من شبه المؤكد" أن العام الحالي سيكون الأكثر ارتفاعا في درجات الحرارة منذ 125 ألف عام، بعدما أظهرت بيانات أن الشهر الماضي كان الأشد حرارة في العالم خلال تلك السنوات.