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التغيرات المناخية

تتجلى التغيرات المناخية في صور متعددة أخطرها الجفاف وارتفاع درجات حرارة كوكبنا وكثرة الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والحرائق وارتفاع منسوب البحار. ويهدد هذا التغير حياة ملايين البشر الذي يفقدون مقومات حياتهم.

تعود التغيرات المناخية الخطيرة بالدرجة الأولى إلى انبعاثات الصناعة والنفايات البلاستيكية. ويخص بالذكر منها انبعاثات الوقود الاحفوري مثل الفحم الحجري والنفط. ويضر التغير المناخي بحياة البشر وصحتهم من خلال تلويث مياه الشرب وانقراض الكثير من الكائنات الحية بشكل يخل بالتنوع الحيوي ويؤدي إلى انتشار الفيروسات والأمراض المعدية.

التغيرات المناخية وتفاقم الجفاف في سوريا والعراق وإيران

التغيرات المناخية وتفاقم الجفاف في سوريا والعراق وإيران 11.11.2023

كشفت دراسة حديثة عن أن فترات الجفاف القاسية التي ضربت منطقة الشرق الأوسط ودامت ثلاث سنوات بات أكثر احتمالية بمعدل 16 مرة بسبب تغيرات المناخ. كما أن الدراسة تنذر بتائج مشؤومة، فما هي أبرز أوجهها؟

ثلاثة فائزين بجائزة فولينغ وولز للعلوم والتقنية 2023

ثلاثة فائزين بجائزة "فولينغ وولز" للعلوم والتقنية 2023 09.11.2023

من بين أكثر من مئة شركة، أعلنت لجنة التحكيم في مؤتمر العلوم "فولينغ وولز FALLING WALLS" فوز ثلاثة شركات ناشئة بجوائز هذا العام وذلك في فئات "التفاعل العلمي" و "الشركات الناشئة في مجال العلوم" و "المواهب الصاعدة".

المقاومة الإسلامية في العراق.. هل لازالت تحت السيطرة؟

المقاومة الإسلامية في العراق.. هل لازالت تحت السيطرة؟ 09.11.2023

تصاعدت وتيرة الهجمات على القوات الأمريكية وقواعدها في العراق وسوريا، والتي تتبناها "المقاومة الإسلامية في العراق". ما هي هذه المجموعة ومن يدعمها ويتحكم بقرارها وعملياتها؟ وما تأثيرها على الاستقرار في العراق؟
آلات زراعية جديدة متكيفة مع تغير المناخ

آلات زراعية جديدة متكيفة مع تغير المناخ 08.11.2023

يحقق منتجو التكنولوجيا الزراعية الألمان نتائج قياسية هذا العام بمبيعات بلغت 19 مليار يورو، حيث يشتري المزارعون آلات جديدة تتكيف مع تغير المناخ، كالحراثة الضحلة أو البذار المباشر.
علماء أوروبيون: العام الحالي سيكون الأكثر حرارة منذ 125 ألف سنة

علماء أوروبيون: العام الحالي سيكون الأكثر حرارة منذ 125 ألف سنة 08.11.2023

أكد علماء بالاتحاد الأوروبي أنه "من شبه المؤكد" أن العام الحالي سيكون الأكثر ارتفاعا في درجات الحرارة منذ 125 ألف عام، بعدما أظهرت بيانات أن الشهر الماضي كان الأشد حرارة في العالم خلال تلك السنوات.
تقرير: جلّ الالتزامات البيئية لشركات العالم لا تقلّل الانبعاثات

تقرير: جلّ الالتزامات البيئية لشركات العالم لا تقلّل الانبعاثات 06.11.2023

رغم أن عددا من الشركات تعلن التزامها بأهداف الحد من احترار المناخ، إلّا أن أهداف هذه الشركات لا أثر كبير لها على تقليل الانبعاثات.
تغير المناخ يفاجئ العالم باكتشافات أثرية تاريخية .. ما أبرزها؟

تغير المناخ يفاجئ العالم باكتشافات أثرية تاريخية .. ما أبرزها؟ 05.11.2023

مومياوات جليدية، أسلحة، قرى قديمة والعديد من الاكتشافات الأثرية المثيرة كُشف عنها بسبب تغير المناخ. لكن العديد منها بات معرضاً للتلف والضياع وخلال وقت وجيز. فما السبب في ذلك؟
بساتين الزيتون في إيطاليا تواجه تحدياً كبيراً.. ما القصة؟

بساتين الزيتون في إيطاليا تواجه تحدياً كبيراً.. ما القصة؟ 04.11.2023

تواجه بساتين الزيتون التي تشتهر بها إيطاليا منذ العصر الروماني صراعا شديدا مع التغيرات المناخية، الأمر الذي يؤثر على الإنتاج وضعف المحصول هذا العام، ما أدى إلى ارتفاع أسعار زيت الزيتون.
جزر بنغلاديش المتجولة - الحياة بين اللعنة والنعمة

جزر بنغلاديش المتجولة - الحياة بين اللعنة والنعمة 03.11.2023

في جنوب بنغلاديش تظهر وتختفي جُزر رسوبية في نهر جامونا بصورة منتظمة. وما تسمى جزر التشار يستوطنها بشر، رغم أنها تظهر وتختفي تحت الماء حسب تعاقب موسم الأمطار الغزيرة وموسم الجفاف.

الالتهابات الفطرية في ازدياد

الالتهابات الفطرية في ازدياد 02.11.2023

بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري، أصبحت الالتهابات الفطرية أكثر انتشارا. فلو وصلت مسببات الأمراض إلى داخل الجسم، مثلاً، إلى الرئتين، فقد يسبب ذلك مشاكل صحية خطيرة بسبب نقص الأدوية الفعالة.

الوضع الصحي كارثي في غزة ويونسيف تحذر من كارثة وشيكة للأطفال 01.11.2023

مقتل ما لا يقل عن خمسين شخصا في مخيم جباليا أثر غارة للجيش الإسرائيلي. القطاع يعاني كارثة صحية وشيكة، وأصبح مقبرة للأطفال، بحسب المتحدث باسم يونيسف. غزة بحاجة لهدنة كي يتم تسليم الإمدادات الإغاثية.

الري الذكي - مزارعو إسبانيا يتحدون الجفاف

الري الذكي - مزارعو إسبانيا يتحدون الجفاف 01.11.2023

مر عام بلا أمطار تقريبا - وهذه كارثة حتى بالنسبة للأندلسيين الذين اعتادوا على الحرارة. العواقب هائلة، لكن المزارعين والمهندسين يحاولون التكيف مع الوضع. مثلا، من خلال طرق الري الأكثر ذكاء.

عصر العولمة - هل العولمة حقا نعمة للجميع؟ 28.10.2023

عادة ما يتم الاحتفاء بالعولمة باعتبارها قصة نجاح عظيمة. فهل هذا صحيح؟ تقوم الصين ببناء ميناء للحاويات في بيرو لتسهيل الوصول إلى أمريكا الجنوبية. وغانا تغرق في قمامة الملابس المستعملة.
القمة الأمريكية الأوروبية تخفق في التوصل لحل النزاع التجاري القائم

القمة الأمريكية الأوروبية تخفق في التوصل لحل النزاع التجاري القائم 20.10.2023

أخفق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في محاولتهما حل النزاعات التجارية الرئيسية في اجتماع قمة بينهما. وساد التوتر بشأن قانون أمريكي ينص على تخصيص مليارات الدولارات من الاستثمارات لدعم الصناعة الأمريكية.
سمك بحر البلطيق مهدَّد بالأسمدة مثلا

سمك بحر البلطيق مهدَّد بالأسمدة مثلا 19.10.2023

نظام بحر البلطيق البيئي -بما فيه من أسماك- بات مهددا لأسباب عديدة، منها مثلا: التخلص من أسمدة زراعية في مياه هذا البحر.
أبعد قرية في العالم لم تسلم من التغيرات المناخية

أبعد قرية في العالم لم تسلم من التغيرات المناخية 18.10.2023

قد تكون إيتوكورتيرمايت الواقعة شرق جرينلاند، أكثر القرى بعدا في العالم. يعيش فيها حاليا حوالي 350 شخصًا فقط. وأصبحت طريقة حياة سكان هذه القرية الصغيرة بشمال المحيط المتجمد الشمالي، مهددة بسبب التغير المناخي.
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