التغيرات المناخية وتأثيرها على السكان والزراعة في كينيا

على رأسها السودان ـ التغيّر المناخي يدمر اقتصادات الدول الفقيرة

نبه تقرير رسمي أن مجموعة من الدول ستشهد انخفاضاً في ناتجها المحلي بما يصل إلى 64 في المئة مستقبلا إذا ما استمر ارتفاع درجة الحرارة على الكوكب، وعلى رأسها السودان.