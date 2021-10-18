 التغيرات المناخية وتأثيرها على السكان والزراعة في كينيا | DW الأخبار | DW | 13.11.2021

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التغيرات المناخية وتأثيرها على السكان والزراعة في كينيا

يهدف مؤتمر المناخ إلى الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة التغير المناخي. وفي أفريقيا تعاني العديد من الدول من تداعيات التغير المناخي. وفي كينيا تعاني مناطق غرب البلاد من فيضانات دمرت الزراعة.

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