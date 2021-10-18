التغيرات المناخية وتأثيرها على السكان والزراعة في كينيا

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يهدف مؤتمر المناخ إلى الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة التغير المناخي. وفي أفريقيا تعاني العديد من الدول من تداعيات التغير المناخي. وفي كينيا تعاني مناطق غرب البلاد من فيضانات دمرت الزراعة.
رغبت البلدان المتضررة من ظاهرة التغير المناخي في أن تتطرق محادثات قمة المناخ في غلاسكو للخسائر الناجمة عن تلوث المناخ الذي تسببت فيه الدول المتقدمة. فهل تجد مثل هذه الدعوات آذانا صاغية لدى الدولة الغنية الملوثة للبيئة؟
لعقود طويلة من الزمن كان مبدأ "سيادة الدول" الإطار الحاكم للعلاقات الدولية، لكن تفاقم ظاهرة التغير المناخي التي تهدد كوكب الأرض قد يؤدي إلى تدخلات خارجية بدافع منع "إبادة بيئية"، يقول المحلل الألماني أندرياس كلوته.
نبه تقرير رسمي أن مجموعة من الدول ستشهد انخفاضاً في ناتجها المحلي بما يصل إلى 64 في المئة مستقبلا إذا ما استمر ارتفاع درجة الحرارة على الكوكب، وعلى رأسها السودان.
تكافح بنغلاديش ضد ارتفاع منسوب مياه الأنهار والبحار، ويقدر الخبراء أنه بحلول عام 2050 سيضطر 15 % من سكان البلاد للنزوح على خلفية التغير المناخي.
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