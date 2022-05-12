 ″التغطية مستمرة″ـ صحفيون فلسطينيون يتعهدون بمواصلة إرث أبو عاقلة | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 01.06.2022

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سياسة واقتصاد

"التغطية مستمرة"ـ صحفيون فلسطينيون يتعهدون بمواصلة إرث أبو عاقلة

بدأ الإسرائيليون والفلسطينيون تحقيقات منفصلة بشأن مقتل مراسلة قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة. وتخشى شخصيات مقربة من الصحافية المخضرمة من عدم محاسبة أي جهة على جريمة مقتلها. صحفيون فلسطينيون تعهدوا بالاستمرار في إرثها.

قضت شيرين أبو عاقلة نصف عمرها مراسلة لقناة الجزيرة

قضت شيرين أبو عاقلة نصف عمرها مراسلة لقناة الجزيرة

مضى أكثر من أسبوعين على واقعة استيقاظ فاتن علوان على نبأ مزعج في يوم مشؤوم تمثل في معرفتها بإطلاق النار على زميلتها وصديقتها المقربة الصحافية شيرين أبو عاقلة، في الحادي عشر من مايو/ أيار الجاري خلال غارة عسكرية إسرائيلية في مخيم جنين في الضفة الغربية المحتلة.

مختارات

وتقول فاتن علون، وهي صحافية تعيش حاليا في رام الله وتعمل في أحد المواقع الإلكترونية الخاصة بالشباب: "الآن، بدأنا ندرك أن هذا شيء لا يقبله العقل. كنا نرفع سماعة الهاتف ونتصل بها، لم نتجاوز ذلك بعد".

وعملت فاتن في السابق لدى قناة الحرة ولأكثر من 15 عاما كانت تعمل إلى جانب أبو عاقلة. وفي صيغة الحال تتحدث فاتن عن أبو عاقلة، قائلة: "إن ما كان يميزها هو أنها لم تكن تذهب إلى أي مكان وتفكر فقط في أنه يتعين عليها الانتهاء من المهمة والانصراف بسرعة". 

وحظيت فاتن برعاية من شيرين أبو عاقلة عندما بدأت عملها الصحافي فيما تتذكر كيف كانت مراسلة قناة الجزيرة تركز على "الجانب الإنساني" خلال عملها وتغطيتها الصحافية. وتكشف فاتن جوانب من شخصية صديقتها الراحلة وتقول: "شيرين تحترم المكان وتُشعر الناس حولها بالطمأنينة كي يتحدثوا ومن ثم تشرع بعد ذلك في عملها".

تبادل الاتهامات

وألقت قناة الجزيرة القطرية والسلطة الفلسطينية باللائمة على إسرائيل فيما يعتقدون أنه قتل متعمد راحت ضحيته صحافية معروفة بحجم شيرين أبو عاقلة التي عملت مراسلة لقناة الجزيرة لأكثر من عشرين عاما.

وأعلنت شبكة الجزيرة أنها تعتزم إحالة ملف مقتل مراسلتها شيرين أبو عاقلة التي تحمل أيضا الجنسية الأمريكية أيضا، إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.

جدارية تكريما لشيرين أبو عاقلة

جدارية تكريما لشيرين أبو عاقلة

وفي الوقت الذي لم يستبعد فيه الجيش الإسرائيلي أن أبو عاقلة قُتلت عن طريق الخطأ برصاص قناص إسرائيلي كان على بعد حوالي 200 متر، إلا أنه طرح فرضية أن تكون الصحفية المعروفة قتلت بطلقات عشوائية من قبل فلسطينيين. بيد أنّ الزعم بوقوع إطلاق نار عندما قُتلت أبو عاقلة يتعارض مع ما أفاد به شهود عيان من صحافيين ومارة.

ومعلنا نتائج التحقيق الأولى والذي نُشر بعد يومين من الواقعة، قال الجيش الإسرائيلي "إنه لا يمكن تحديد بشكل قاطع مصدر إطلاق النار الذي أصاب أبو عاقلة وأدى إلى مقتلها". كما نفى الاتهامات بشأن استهدافه الصحافيين عن عمد.

صدمة

وأثارت واقعة مقتل شيرين أبو عاقلة التي كانت وجها معروفا ليس فقط في الأراضي الفلسطينية وإنما في العالم العربي أيضا،  حالة صدمة انتابت الوسط الصحافي حيث نشأ عدد من الصحفيين الفلسطينيين من جيل الشباب وهم يشاهدون تقاريرها على شاشة قناة الجزيرة وكيف كانت تختتم تقاريرها بهدوء بغض النظر عن فحوى ما جاء فيها.

وفي ذلك، تقول ديانا شويكي وهي فلسطينية شابة في عامها العشرين وتدرس الإعلام في جامعة القدس، إن شيرين أبو عاقلة كانت تمثل "وجهنا على شاشة قناة الجزيرة، وكطلاب ندرس الإعلام تعلمنا منها الكثير، لذا فنحن مدينون لها بالكثير".

وتؤكد الشابة على أن واقعة مقتل أبو عاقلة يُثير الكثير من التساؤلات حيال العمل الصحافي في مناطق الصراعات، مضيفة "لم يعد الصحافيون يحظون بأي أمان".

من جانبها، أكدت "لجنة حماية الصحافيين" مقتل 19 صحفيا في إسرائيل والأراضي الفلسطينية منذ عام 2000 رغم أن منظمات أخرى مثل "مراسلون بلا حدود" تفيد بأن الحصيلة مرتفعة عن ذلك.

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الاتحاد الأوروبي يدين مقتل شيرين أبو عاقلة

بدوره، يقول وليد بطراوي، الصحافي السابق في قناة الجزيرة الناطقة باللغة الإنجليزية وزميل شيرين أبو عاقلة، إن أي صراع يصاحب مخاطر.

ويضيف بطراوي أن "القاعدة الأساسية للصحافيين هي أن يكونوا على دراية ويتخذوا كافة التدابير وتوخي الحذر. لدى معظم العاملين في وسائل الإعلام الأجنبية فرصة للتدريب على حماية أنفسهم. ورغم ذلك، لا يمكن أن تحمي نفسك (كصحافي) بنسبة مئة في المئة".

ويقول بطراوي إنه حتى الآن يجد صعوبة في قبول فكرة أن شيرين أبو عاقلة قد قُتلت، مضيفا أنها "عُرفت بتوخيها الحذر الشديد خلال عملها وعدم قيامها بتعريض من كانوا يعملون معها للخطر."

ورغم أنها كانت ترتدي سترة تحمل عبارة "صحافة" إضافة إلى الخوذة المخصصة للصحافيين، إلا أن شيرين أبو عاقلة قُتلت خلال عملها الصحافي فيما لم يتوقف الصحافيون الفلسطينيون عن تقديم التقارير الميدانية بشكل يومي رغم استمرار الصراع وفي ظل واقع احتلال عسكري.

وفي ذلك، يقول بطراوي، الذي يقوم حاليا بتدريب الصحافيين الفلسطينيين على كيفية حماية أنفسهم خلال العمل في بيئات معادية، إن "الشعار الذي يردده الصحافيون الفلسطينيون الآن بعد مقتل شيرين مفاده "التغطية مستمرة" وهذه رسالة قوية".

مشاهدة الفيديو 28:08

مقتل شيرين أبو عاقلة.. تنديد واسع ومطالب بتحقيق مستقل

 

دعوات لتحقيق مستقل

وفي ظل التركيز على محاسبة المسؤولين عن مقتل أبو عاقلة، دعت الأمم المتحدة والولايات المتحدة والعديد من البلدان الأوروبية إلى فتح تحقيق مستقل في الواقعة.

وقد قامت العديد من وسائل الإعلام الدولية مثل شبكة "سي. إن. إن" ووكالة "الأسوشيتد برس" وموقع "بيلينغكات" الاستقصائي الإلكتروني، بإجراء تحقيقات خاصة تتضمن لقاءات مع شهود عيان ومراجعة التحليلات الصوتية والمرئية والحديث مع خبراء الطب الشرعي. وقد خلصت هذه التحقيقات إلى أن الجيش الإسرائيلي كان وراء مقتل أبو عاقلة.

كما قام المدعي العام للسلطة الفلسطينية أكرم الخطيب قبل أيام بعرض نتائج التحقيق في واقعة مقتل شيرين أبو عاقلة التي خلصت، إلى أن الصحافيين تعرضوا لإطلاق نار مباشر من قبل قناصة إسرائيليين.

ووفقا للتحقيق الفلسطيني، فإن أدلة الطب الشرعي تشير إلى إصابة أبو عاقلة برصاصة قاتلة في الرأس أثناء محاولتها الهروب من نيران قناصة إسرائيليين.

وكانت السلطة الفلسطينية قد أكدت في وقت سابق إنها لن تتعاون مع تحقيق مشترك مع الجانب الإسرائيلي في ظل انعدام الثقة بين الطرفين، فيما جدد الخطيب التأكيد على أن الرصاصة التي أودت بحياة أبو عاقلة لن يُجرى تسليمها إلى إسرائيل كما طلب الجيش الإسرائيلي.

وردا على التحقيق الذي أجرته السلطة الفلسطينية، قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إن "أي ادعاء بأن الجيش الإسرائيلي يلحق الضرر عمدا بالصحافيين أو المدنيين غير المتورطين، هو كذب صارخ".

واتهم الوزير الإسرائيلي السلطة الفلسطينية وشبكة "سي. إن. إن" بمحاولة "تقويض القدرة على تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة".

شارك الآلاف في تشييع شيرين أبو عاقلة بالقدس، كما حدثت صدامات بين الشرطة الإسرائيلية وفلسطينيين خلال التشيييع.

شارك الآلاف في تشييع شيرين أبو عاقلة بالقدس، كما حدثت صدامات بين الشرطة الإسرائيلية وفلسطينيين خلال التشيييع.

"قلوبنا يعتصرها الألم"

وإزاء ذلك، ينتاب بعض أصدقاء وزملاء أبو عاقلة القلق حيال مسار التحقيق في واقعة مقتلها فيما ضاعف من صدمتهم مشاهدة أعمال العنف خلال تشييع جثمانها في القدس الشرقية.

وفي ذلك، تقول فاتن علوان إنها شعرت بصدمة من قيام عناصر من شرطة الحدود الإسرائيلية المدججين بالسلاح باقتحام جنازة شيرين أبو عاقلة والاعتداء على المشيعين ومن يحملون نعشها من مستشفى سانت جوزيف إلى كنيسة الروم الكاثوليك في البلدة القديمة.

وتضيف علوان التي ظلت بجوار نعش أبو عاقلة أن "جثمانها كان في نعش يحمله أحباؤها. إن أبسط حق من حقوق الإنسان في كل بلد في العالم أن تُجرى (مراسم التشييع) في أجواء من الاحترام والسلام لأن قلوبنا يعتصرها الألم بما يكفي".

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تانيا كرامر / م ع

  • شيرين أبو عاقلة وهي ترتدي سترة واقية خاصة بالصحافيين

    حزن وغضب في وداع شيرين أبو عاقلة.. رحيل صحافية رائدة

    صحافية مخضرمة

    عملت شيرين أبو عاقلة أكثر من 25 عاما مراسلة لقناة الجزيرة. وكانت تعيش في القدس الشرقية وتعمل من هناك. وقد ركزت خلال عملها الصحافي على النزاع الفلسطيني الإسرائيلي. غالبا ما كانت تقدم تقارير من مواقع ومواقف حرجة، وكانت حذرة ومتوازنة.

  • فتاتان تضعان الورود في المكان الذي قتلت فيه شيرين أبو عاقلة

    حزن وغضب في وداع شيرين أبو عاقلة.. رحيل صحافية رائدة

    قتلت أثناء عملها

    في صباح الحادي عشر من مايو/ أيار 2022 كانت تريد مع ثلاثة زملاء لها تغطية عملية للجيش الإسرائيلي في جنين بالضفة الغربية ضد إرهابي مشتبه به. وكما تظهر صور الفيديو كانت هي وزملاؤها يرتدون سترات واقية وخوذا، تبين أنهم صحافيون. لكن رصاصة أصابتها في الرأس، لم يعرف حتى الآن مصدرها وهدفها.

  • صحافيون ومسعقون يدفعون سريرا عليه جثة شيرين أبو عاقلة

    حزن وغضب في وداع شيرين أبو عاقلة.. رحيل صحافية رائدة

    الوضع غير واضح

    في المستشفى الذي نقلت إليه أبو عاقلة، لم يستطع الأطباء سوى تأكيد موتها. وحسب الأطباء الفلسطينيين الرصاصة التي أصابت أبو عاقلة تعود لذخيرة يستخدمها الطرفان. وحتى الآن يرفض الفلسطينيون اقتراح إسرائيل بإجراء تحقيق مشترك حول مقتلها.

  • رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يلقي كلمة في حفل تأبين شيرين أبو عاقلة

    حزن وغضب في وداع شيرين أبو عاقلة.. رحيل صحافية رائدة

    اتهامات أثناء التأبين

    بعد يوم واحد من مقتل شيرين أبو عاقلة تجمع الآلاف في رام للمشاركة في حفل رسمي لتأبينها، شارك فيه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس واصفا مقتلها بـ "الجريمة" محملا "سلطات الاحتلال الإسرائيلي" مسؤوليتها.

  • صحافية لبنانية شابة تحمل صورة شيرين أبو عاقلة

    حزن وغضب في وداع شيرين أبو عاقلة.. رحيل صحافية رائدة

    حزن في الكثير من البلدان

    شيرين أبو عاقلة كانت معروفة خارج إسرائيل والمناطق الفلسطينية أيضا. وحسب صحيفة نيويورك تايمز، كانت من المشاهير في عالم الصحافة العربية وألهمت الكثيرين وخاصة النساء لاختيار هذه المهنة. ومثل هذه الصحافية اللبنانية (في الصورة) شارك كثيرون في الحزن على أبو عاقلة في الدول العربية.

  • شيرين ابو عاقلة تقف أمام الكاميرا وهي تحمل ميكروفون قناة الجزيرة

    حزن وغضب في وداع شيرين أبو عاقلة.. رحيل صحافية رائدة

    رحيل رائدة

    ولدت شيرين أبو عاقلة في القدس وعاشت لفترة في الولايات المتحدة وحصلت على الجنسية الأمريكية. وبعد انطلاق قناة الجزيرة بفترة قصيرة عام 1996 كانت من أوائل مراسلي القناة.

  • المشيعون يحملون نعش شيرين ابو عاقلة

    حزن وغضب في وداع شيرين أبو عاقلة.. رحيل صحافية رائدة

    أعمال شغب أثناء التشييع

    تم دفن شيرين ابو عاقلة في مقبرة للمسيحيين الأرثوذوكس قرب المدينة القديمة في القدس. ولدى نقل نعشها من مستشقى القديس جوزيف وقعت صدامات بين المشيعين الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية. وتبادل الطرفان الاتهامات بالاستفزاز والتصعيد.

  • صورة جدارية للراحلة شيرين أبو عاقلة

    حزن وغضب في وداع شيرين أبو عاقلة.. رحيل صحافية رائدة

    حرية الصحافة في مرمى النيران

    هذه الصورة الجدارية لشيرين أبو عاقلة في غزة، ترمز إلى أن على الصحافيبن تقبل الخطر. فحسب منظمة "مراسلون بلا حدود" شيرين أبو عاقلة هي السادسة والعشرون بين الصحافيين الذين قتلوا هذا العام بالإضافة إلى اثنين من العاملين في مجال الإعلام. والعام الماضي قتل 44 صحافيا حسب المنظمة. إعداد: يان فالتر/ ع.ج


 

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