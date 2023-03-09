التغذية الصحية والإفراط في تناول الطعام

الحليب بدلاً من الماء.. مخاطر وفوائد تناول الطعام الحار!

الفلفل الحار والزنجبيل أو الوسابي، كلها تضيف نكهة خاصة للأطعمة. لكن في كثير من الأحيان قد نلجأ إلى كوب من الماء لإخماد حرقة الفم وهو ما لا ينصح به. في المقابل الطعام الحار قد يكون صحياً، لكن إن لم تبالغ فيه!