 التغذية الصحية والإفراط في تناول الطعام | صحتك بين يديك | DW | 09.03.2023

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صحتك بين يديك

التغذية الصحية والإفراط في تناول الطعام

عندما يكون مذاق الطعام شهيا، غالبا ما يتناول المرء منه أكثر من اللازم. ولكن ما المقدار الذي يُعتبر كثيرا؟ طور باحثون من المملكة المتحدة طريقة بسيطة يمكن للجميع استخدامها للعثور على القدر المناسب لهم. نحن نقوم بذلك!

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