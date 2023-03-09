التغذية الصحية والإفراط في تناول الطعام

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عندما يكون مذاق الطعام شهيا، غالبا ما يتناول المرء منه أكثر من اللازم. ولكن ما المقدار الذي يُعتبر كثيرا؟ طور باحثون من المملكة المتحدة طريقة بسيطة يمكن للجميع استخدامها للعثور على القدر المناسب لهم. نحن نقوم بذلك!
تزود رقائق الشوفان الجسم بالكثير من العناصر المغذية ولها فوائد لا تحصى: كنجاعتها ضد مشاكل الجهاز الهضمي، وتنظيم معدل السكر في الدم، وكذلك فوائد كبيرة لصحة البشرة، وتزويد الجسم بالطاقة. نستعرض هذه الفوائد وغيرها بالتفصيل.
المريء هو أنبوب يصل الفم بالمعدة حيث يتم هضم الطعام. كيف يصاب هذا العضو الهام في جسم الإنسان بالسرطان؟ وهل يمكن تجنب ذلك؟
الفلفل الحار والزنجبيل أو الوسابي، كلها تضيف نكهة خاصة للأطعمة. لكن في كثير من الأحيان قد نلجأ إلى كوب من الماء لإخماد حرقة الفم وهو ما لا ينصح به. في المقابل الطعام الحار قد يكون صحياً، لكن إن لم تبالغ فيه!
أبلغ الناشط المصري المسجون علاء عبد الفتاح أسرته أنه أنهى إضرابه عن الطعام الذي بدأه قبل أشهر. ومع انعقاد قمة المناخ بشرم الشيخ وتكثيف الضغوط والمطالبات الدولية بإطلاق سراحه، صعّد علاء إضرابه، ما أثار قلقا على حياته.
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