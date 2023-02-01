التغذية الصحية، كيف ذلك؟

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نحتاج جميعًا إلى الطعام - وهو حق أساسي للجميع في دول كثيرة. ومع ذلك يتضور البعض جوعا، بينما يأكل آخرون حتى التخمة. القاسم المشترك بينهم جميعًا هو أنهم غالبًا ما يأكلون الشيء الخطأ. يشرح أندرياس نويهاوس كيف نتناول غذاء صحيا.
تشير الدراسات إلى أن المساعي الدولية لتحقيق الهدف الذي حددته الأمم المتحدة للقضاء على الجوع بحلول عام 2030 قد انحرفت عن مسارها. يرجع ذلك لأسباب كثيرة لكن أهمها تأثيرات جائحة كورونا والنزاعات المسلحة.
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