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التغذية الصحية، كيف ذلك؟

نحتاج جميعًا إلى الطعام - وهو حق أساسي للجميع في دول كثيرة. ومع ذلك يتضور البعض جوعا، بينما يأكل آخرون حتى التخمة. القاسم المشترك بينهم جميعًا هو أنهم غالبًا ما يأكلون الشيء الخطأ. يشرح أندرياس نويهاوس كيف نتناول غذاء صحيا‫.‬