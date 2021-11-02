التعهد بوقف تدمير الغابات.. وعود فارغة أم خطة قابلة للتطبيق؟

تعهدت أكثر من 100 دولة في قمة المناخ في مدينة غلاسكو الأسكتلندية بوقف إزالة الغابات بحلول عام 2030 في مسعى لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري. بيد أن المنظمات المدافعة عن البيئة تشكك في مدى تنفيذ هذا الاتفاق إذ تؤكد على ضرورة بذل المزيد من الجهود المضنية لوقف القطع الجائر لأشجار الغابات حول العالم. وبموجب الاتفاق، تلتزم الدول المعنية بالعمل معا لوقف إزالة الغابات واستصلاح المساحات التي تمت إزالة أشجارها بالتوازي مع "تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التحول الشامل في المناطق الريفية".

وفي تعليقه، أعرب مجلس رعاية الغابات لـ DW عن سعادته بإبرام مثل هذا الاتفاق بين هذا العدد من الدول التي تغطي قرابة 85 بالمائة من مساحة الغابات على كوكب الأرض خاصة وأن الاتفاق يضم دولا مثل البرازيل وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإندونيسيا التي تزخر بمعظم الغابات الاستوائية الغنية بالحياة البرية في العالم، لكنها تعرضت على مر العصور لقطع جائر للأشجار.

كوارث "تطرف الطقس".. عندما يدخل العالم في المجهول المناخ العالمي دخل في المجهول! كشفت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية في افتتاح مؤتمر كوب 26، أن السنوات (2015 -2021) هي على الأرجح أكثر الأعوام حرا تسجل حتى الآن، والمناخ العالمي "دخل في المجهول". أمين عام الأمم المتحدة اعتبر هذا التقرير السنوي حول وضع المناخ "يكشف أن كوكب الأرض يتحول امام أعيننا. من أعماق المحيطات إلى قمم الجبال يؤدي ذوبان الكتل الجليدية والظواهر المناخية القصوى في كل أرجاء الأرض إلى تضرر أنظمة بيئية وشعوب".

كوارث "تطرف الطقس".. عندما يدخل العالم في المجهول ذوبان الجليد البحري في القطب الشمالي يناقش مؤتمر COP26 تقارير وبيانات أقمار اصطناعية حول المدى الذي بلغه الجليد البحري في القطب الشمالي. وحسب تقرير يلخص تحقيقات لأجهزة الاستخبارات الأميركية بأن ذوبان الجليد في القطب الشمالي "يزيد أساسا المنافسة الاستراتيجية للوصول إلى موارده الطبيعية". وفي أماكن أخرى ومع ارتفاع درجات الحرارة وتزايد الحالات القصوى لتقلبات الطقس "هناك خطر متزايد لحدوث نزاعات على المياه والهجرة خصوصا بعد العام 2030".

كوارث "تطرف الطقس".. عندما يدخل العالم في المجهول طقس طبيعي أم مناخ متطرف؟ إعصار "أولاف" الذي ضرب هنا سواحل باخا كاليفورنيا المكسيكية في سبتمبر/ أيلول، هو ظاهرة طقس طبيعية. لكن مظاهر تطرف الطقس أصبحت أكثر شيوعًا في العالم بسبب تسارع التغيرات المناخية بقوة. وقام منظمو "مؤتمر تطرف الطقس" مع خبراء من هيئة الأرصاد الجوية الألمانية ومن هيئات أخرى بنشر معلومات حول الخطر الذي يتهدد العالم. والطقس هو حالة الغلاف الجوي في فترة قصيرة كيوم حتى أسبوع أما المناخ فهي حالته لفترة أطول.

كوارث "تطرف الطقس".. عندما يدخل العالم في المجهول تحقق الخطر الذي طالما حذر العلماء منه بسبب التهديد المتزايد من الأعاصير وحرائق الغابات، يحذر الرئيس الأمريكي جو بايدن من "أعلى درجات الخطر لأمتنا" الأمريكية. مظاهر الطقس المتطرف كلّفت الولايات المتحدة خسائر قياسية بلغت 100 مليار دولار في عام 2020. واعترف جو بايدن بأن "العلماء ظلوا منذ سنوات يحذروننا من أن الطقس المتطرف سيصبح أكثر تطرفا بمرور الوقت، وهو ما نشهده في الوقت الحالي".

كوارث "تطرف الطقس".. عندما يدخل العالم في المجهول هطول الأمطار يدمر أساسيات العيش أضحت العواصف الاستوائية خطيرة وتتسبب بأمطار عاتية. الصين مثلا تعرضت عدة مرات لأمطار غزيرة خلال فصل الصيف الجاري، ما أدى بالقائمين على أحد السدود في مقاطعة هونان إلى فتح البوّابات حتى تخرج كميات كبيرة من المياه وبالتالي يقل الضغط عليه ويتفادي انفجاره. لكن الوضع داخل المقاطعة كان صعبا، واستدعى تدخل فرق الإنقاذ بالمعدات الثقيلة لنجدة السكان، الذين غمرت المياه أماكن معيشتهم.

كوارث "تطرف الطقس".. عندما يدخل العالم في المجهول ألمانيا تضرّرت بشدة شهدت ألمانيا في الصيف فيضانات غير مسبوقة في ولايتين غربي البلاد. تعود سكان هذه المناطق على المطر لكن كمية هطول الأمطار هذه المرة كانت غير عادية، ما أدى إلى مئات القتلى والجرحى، كما تأثرت البنى التحتية لعدة مناطق ودمرت أجزاء منها كما وقع لبلدة شولد بمنطقة "آرفايلر". صور كهذه من بلدة شولد المدمرة بالكامل تلقي بظلالها على مؤتمر هامبورغ لتطرف الطقس هذا العام، مذكرة بأنه يجب التحرك لمواجهة الكارثة.

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كوارث "تطرف الطقس".. عندما يدخل العالم في المجهول الجراد يلتهم غذاء البشر زيادة على الجفاف، تفاقمت الأوضاع في أجزاء كبيرة من أفريقيا جنوبي الصحراء الكبرى بسبب تفشي الجراد منذ عام 2020. وفقا لتقديرات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، تنتشر الحشرات الشرهة بشكل متزايد في المناطق الجبلية حيث تسبب أضرار جسيمة لم تحدث من قبل ويساعد على ذلك تغير المناخ.

كوارث "تطرف الطقس".. عندما يدخل العالم في المجهول حرائق الغابات.. حالة متكررة جاءت الحرائق هذا العام لتؤكد عمق الخطر المحدق بالكوكب. تعددت حرائق الغابات بين كل القارات، لكن الضرر الأكبر كان في منطقة البحر الأبيض المتوسط مثلما وقع في تركيا واليونان والجزائر وإسبانيا. الخسائر كانت جسيمة للغاية. لكن هناك من اعترف بخطورة التغير المناخي وهناك من رفض الإقرار بذلك؛ محملاً الأمر لأشخاص ومنظمات. (فابيان شميث/ع.ا/ص.ش/م.س)



وترجع أهمية الاتفاق إلى أن إزالة الغابات تعد إحدى التداعيات الخطيرة المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري بعد الوقود الأحفوري، بيد أن المنظمات المدافعة عن البيئة تخشى من أن الاتفاق لن يفضي إلى حماية الغابات بشكل كامل خاصة وأنه يفتقر إلى التفاصيل. وعزت المنظمات مخاوفها إلى فشل الاتفاقيات السابقة في حماية الغابات أو رئات كوكب الأرض.

وفي هذا الصدد، قال مجلس رعاية الغابات "إن الإعلان السياسي وحده لن ينقذ غابات الأرض إذ يجب أن يعقب ذلك تدشين مبادرات سياسية ومالية محددة لحشد الأشخاص الذين يعتمدون على الغابات كمصدر دخل إلى الانضمام ودعم القضايا المتعلقة بحماية الغابات والإدارة المستدامة لها".

المال..كلمة السر؟

وتمثل القضايا المتعلقة بالتمويل والدعم المالي عاملا هاما في إنجاح الاتفاقالذي بموجبه تم تخصيص نحو 19مليار دولار فيما سيأتي ثلث هذا المبلغ من الكيانات الخاصة مثل أفيفا وشرودرز وأكسا. بيد أن المنظمات المدافعة عن غابات الأرض مثل "تحالف الغابات المطيرة" – وهو منظمة حكومية دولية تمثل ما يصل إلى 50 دولة استوائية ذات مساحات كبيرة من الغابات ومشاركة في مفاوضات قمة المناخ – دعت إلى ضخ المزيد من الأموال. وأضافت المنظمات أن هناك حاجة إلى تخصيص مئة مليار دولار إضافية سنويا على مدى العقد المقبل لتعزيز تنفيذ الاتفاقية، وهو ما أشار إليه مارك غروندي – المسؤول في التحالف.

وفي مقابلة مع DW من غلاسكو، قال غروندي إن الغابات تمثل أحد المورد للدول النامية. وللأسف فإن قيمة قطع الأشجار أكثر من قيمة تركها حية خاصة وأن الحكومات يمكنها إصدار امتيازات لقطع الأشجار لبيع أخشابها للدول الغربية أو لتطوير ما يُطلق عليه الزراعة التجارية". وأضاف "هذا الأمر يسلب من الأرض مصارف الكربون الحيوية ويؤدي إلى شكل من أشكال استخدام الأراضي للتسبب في المزيد من الانبعاثات ولكن في المقابل يجلب هذا مكاسب مالية للحكومات". وقال إذا كانت الدول عازمة على حماية الغابات، فإنه يتعين جعل الأمور المتعلقة بوقف إزالة الغابات "ذات قيمة مالية كافية" لتعويض هذه الامتيازات وغيرها من أمور تؤدي إلى قطع الأشجار.

الاهتمام بالسكان الأصليين؟

وتعد بلدان مثل البرازيل وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإندونيسيا وبيرو من أكثر الدول المتضررة من إزالة الغابات وإن كان الفارق كبير فيما يتعلق بخسارة الغابات بين البرازيل وغيرها من الدول الأخرى. وخسرت المناطق الاستوائية قرابة 12 مليون هكتار من الغطاء الشجري. وكانت ثلث هذه الخسارة في غابات مطيرة في المناطق الاستوائية خلال العام الماضي وحده ما أدى إلى انبعاثات كربونية تعادل الانبعاثات السنوية الصادرة عن قرابة 570 مليون سيارة.

ولا تتوقف خطورة الأمر على خسارة المساحات الكبيرة من الغابات بل يتجاوز ذلكإلى السكان الأصليين حيث تعد الغابات موطنا لهم فيما ركز الاتفاق على حمايتهم باعتبارهم "حماة" الغابات إذ أشار تقرير صدر مؤخرا عن الأمم المتحدة إلى أن معدلات إزالة الغابات أقل بنسبة تصل إلى 50 بالمائة في الأراضي التي تسكنها هذه المجموعات. وذكر التقرير أن الاعتراف بحق السكان الأصليين في مناطق الغابات حيث يعيشون منذ عقود، يعد من أفضل الطرق لحماية الغابات.

ترحيب من النشطاء

ولاقى اهتمام الاتفاق بالسكان الأصليين في مناطق الغابات، ترحيبا من منظمات مثل مجموعة العمل الدولية لشؤون السكان الأصليين التي تدافع عن حقوق الشعوب الأصلية. وأضافت المجموعة أنه على الرغم من أن السكان الأصليين لا يمثلون سوى 6 بالمائة من تعداد سكان العالم، إلا أنهم يحمون ما يقرب من ربع سطح الأرض بما يشمل ذلك المناطق ذات التنوع البيولوجي الكبير.في هذا الصدد، قال ستيفان ثورسيل – خبير شؤون المناخ في المنظمة - إن "(الاتفاق) يعترف صراحة بحقوق الشعوب الأصلية وهو بالأمر المهم لا سيما في ضوء قائمة الدول المبرمة على الاتفاق".

بيد أن تورسيل انتقد عدم شمول الاتفاق على وجه التحديد منح حقوق حيازة وامتلاك الأراضي لمجتمعات السكان الأصليين الذين يتعرضون للطرد والتهجير من أماكن تواجدهم بسبب أنشطة قطع الأشجار وغيرها من الأنشطة البشرية. وأضاف "من دون وجود اعتراف قانوني بامتلاكهم الأراضي، فسوف يتعين على السكان الأصليين الدفاع أكثر فأكثر عن الغابات والنظم البيئية الحيوية الأخرى".

السكان الأصليون في البرازيل وغيرها يناضلون من أجل منع تدمير بيئتهم، فهل ينجحون في ذلك؟

اتفاقيات مماثلة في السابق

ولا يعد الاتفاق الذي تُوصل إليه خلال قمة المناخ في غلاسكو الأول من نوعه إذ تم التوقيع على اتفاق مماثل عام 2014 عندما أبرمت 40 دولة على إعلان نيويورك للغابات. وبموجب الإعلان، قطعت الدول الموقعة على نفسها تعهدا بوقف نصف عمليات إزالة الغابات بحلول عام 2020 ما يمهد الطريق أمام التوقف التام بحلول 2030. ورغم أن إعلان نيويورك لم يحقق أي نجاح، إلا أن المؤيدين لاتفاق قمة غلاسكو يأملون في أن يتجاوز الاتفاق التعهدات السابقة. وفي ذلك، قال الصندوق العالمي للحياة البرية إن التركيز الكبير على تمويل القطاع الخاص سوف يساعد على تنفيذ الاتفاق.

وفي مقابلة مع DW من غلاسكو، قالت جوزيفينا برانا فاريلا - نائبة رئيس الصندوق –إن تواجد "أعداد كبيرة من الشركات سيكون أقوى من ضم بلدان نامية، لأننا في حاجة إلى اصطفاف الجميع وفي حاجة إلى المواءمة وتدشين أعمال خيرية ورؤوس الأموال الخاصة ونحتاج أيضا إلى انضمام المؤسسات المالية". ويتمثل الاختلاف الرئيسي الأبرز بين اتفاق قمة غلاسكو والاتفاقيات السابقة في الالتزام الأوسع نطاقا لتنفيذ الاتفاق خاصة وأنه يضم دولا فيها مساحات كبيرة من الغابات مثل البرازيل.

وقد شدد مجلس رعاية الغابات على أهمية مثل هذا الأمر كونه يمثل "أقوى نقطة" في الاتفاق بالنظر إلى أنه يشمل إلى جانب دول تغطي الغابات مساحات كبيرة فيها، الدول المتقدمة التي يعد انخراطها مهما في تقديم الدعم المالي.

أليستير والش وإيرين بانوس رويز/ م ع