التعليم للأغنياء فقط - مشكلة الطلاب الغزاويين

مع صمود الهدنة.. إسرائيل تعاود فتح معابر قطاع غزة

فتحت إسرائيل مجدداً المعابر الحدودية مع غزة بعد صمود الهدنة التي توسطت فيها مصر إثر قصف دامٍ تبادلته إسرائيل مع حركة "الجهاد الإسلامي" المدعومة من إيران. وادعى كل طرف أنه فاز في المعركة وحقق أهدافه.