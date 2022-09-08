 التعليم للأغنياء فقط - مشكلة الطلاب الغزاويين | DW الأخبار | DW | 20.12.2022

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التعليم للأغنياء فقط - مشكلة الطلاب الغزاويين

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