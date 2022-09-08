التعليم للأغنياء فقط - مشكلة الطلاب الغزاويين

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يعاني كثير من الطلاب الجامعيين في غزة من ارتفاع الأقساط الجامعية وتكاليف التعليم العالي، وفي ظل الوضع الاقتصادي المتردي للقطاع يضطر الكثير من الطلاب إلى ترك الجامعة لعجزهم عن تغطية تكاليفها
قالت مصادر إسرائيلية وفلسطينية إن الجيش الإسرائيلي شن غارات على مواقع عسكرية تابعة لحماس في غزة وذلك رداً على صواريخ أطلقت من القطاع، فيما أبدى وزير الخارجية الأمريكي قلقه من التوتر المتصاعد في الصفة الغربية.
فتحت إسرائيل مجدداً المعابر الحدودية مع غزة بعد صمود الهدنة التي توسطت فيها مصر إثر قصف دامٍ تبادلته إسرائيل مع حركة "الجهاد الإسلامي" المدعومة من إيران. وادعى كل طرف أنه فاز في المعركة وحقق أهدافه.
تواصل إسرائيل استهداف مواقع لـ"حركة الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة معلنة مقتل ثلاثة من قيادييها، فيما أكدت الحركة مقتل أحد منهم واستهدافها بالصواريخ لمحيط القدس للمرة الأولى إضافة إلى تل أبيب ومدنٍ إسرائيلية أخرى.
أظهر موقع فلايت رادار 24 أن أول رحلة طيران مباشر من تل أبيب إلى الدوحة هبطت في قطر اليوم الأحد بعد الموافقة عليها بمناسبة انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم.
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