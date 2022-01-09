التعليم عن بعد في انتشار متحور أوميكرون في ألمانيا

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تعيد العديد من الولايات في ألمانيا فتح مدارسها. لكن هذه الخطوة محل نقاش كبير، لأنه في الوقت الحالي يرتفع معدل الإصابة بكوفيد 19 في ألمانيا بشكل حاد مرة أخرى.
حصلت على نتيجة إيجابية لاختبار كورونا السريع و تعاني من أعراض برد خفيفة، لا داعي للقلق. لأنك من الأشخاص الذين يعانون من أعراض خفيفة للفيروس، والتي يمكنك علاجها بالمنزل. إليك بعض النصائح الضرورية التي ينصح بها الخبراء.
ذكر معهد "باول إرليش" الألماني أن جزءا كبيرا من الاختبارات السريعة للكشف عن كورونا المتوفرة في ألمانيا مناسبة لرصد متحور "أوميكرون"، مؤكدا في "قائمة بيضاء" أن 80 بالمائة من هذه الاختبارات يمكنها التعرف على هذا المتحور.
اتفق رؤساء حكومات الولايات الألمانية والحكومة الاتحادية على اتخاذ إجراءات جديدة في مواجهة موجة أوميكرون من فيروس كورونا. وتميز الاتفاق الجديد بتقليص مدة الحجر الصحي وتشديد إجراءات دخول المطاعم والمقاهي.
لليوم السابع على التوالي تشهد ألمانيا ارتفاعاً في معدل الإصابات بفيروس كورونا، فيما يعتزم وزير الصحة الألماني تقديم مقترحات لتشديد قيود الاختلاط لمواجهة متحور كورونا الجديد "أوميكرون" ولتقليص مدة الحجر الصحي.
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