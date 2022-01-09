 التعليم عن بعد في انتشار متحور أوميكرون في ألمانيا | DW الأخبار | DW | 10.01.2022

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التعليم عن بعد في انتشار متحور أوميكرون في ألمانيا

تعيد العديد من الولايات في ألمانيا فتح مدارسها. لكن هذه الخطوة محل نقاش كبير، لأنه في الوقت الحالي يرتفع معدل الإصابة بكوفيد 19 في ألمانيا بشكل حاد مرة أخرى.

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