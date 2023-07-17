 التعلم من خلال اللعب | كليك | DW | 17.07.2023

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كليك

التعلم من خلال اللعب

يمكن أن يكون التثقيف الجنسي أمرًا محرجًا للمراهقين. يريد تطبيق "لوف لاند" مواجهة الأخبار المزيفة عن الجنس وكسر المحظورات التي يواجهها المراهقون أحيانًا.

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تاكسي طائرة - أفضل من طائرات الهليكوبتر؟ 10.07.2023

EMBARGO UNTIL MAY 24, 17:00 CET - Two electronic implants enables thought-controlled walking after spinal cord injury with Brain Computer Interface (BCI) are pictured during a press conference in Lausanne, Switzerland, Tuesday, May 23, 2023. Neuroscientists from EPFL, Swiss Federal Institute of Technology Lausanne, CHUV/UNIL, Lausanne University Hospital and CEA, University Grenoble Alpes Hospital CHUGA, University Grenoble Alpes UGA, will publish in the prestigious scientific journals Nature, that they have re-established the communication between the brain and spinal cord with a wireless digital bridge, allowing a paralyzed person to walk again naturally. (KEYSTONE/Jean-Christophe Bott)

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