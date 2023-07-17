كليك

التعلم من خلال اللعب

يمكن أن يكون التثقيف الجنسي أمرًا محرجًا للمراهقين. يريد تطبيق "لوف لاند" مواجهة الأخبار المزيفة عن الجنس وكسر المحظورات التي يواجهها المراهقون أحيانًا.