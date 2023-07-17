التعلم من خلال اللعب

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يمكن أن يكون التثقيف الجنسي أمرًا محرجًا للمراهقين. يريد تطبيق "لوف لاند" مواجهة الأخبار المزيفة عن الجنس وكسر المحظورات التي يواجهها المراهقون أحيانًا.
يعتقد الخبراء أن روبوتات المحادثة مثل ChatGPT ستغير طريقة التدريس والتعلم في الجامعات. سيتمكن الذكاء الاصطناعي من كتابة نصوص لغوية خالية من العيوب، الأمر الذي قد يشكل خطراً أو يمثل فرصة.
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