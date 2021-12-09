 التعلم الافتراضي - مدرسة المستقبل؟ | وثائقي | DW | 16.12.2021

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وثائقي

التعلم الافتراضي - مدرسة المستقبل؟

كيف يبدو مستقبل التعليم في عالم متصل بالشبكات الافتراضية؟ طرح خبير التعليم الهندي سوغاتا ميترا فكرة تجربة جريئة: في قرية هندية يريد تأسيس مدرسة لا يمكن العثور عليها إلا في العالم الافتراضي.

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في أجزاء كثيرة من العالم لا يزال الطريق إلى أقرب مدرسة طويلا بل وخطيرا في بعض الأحيان. لذلك فإن الذهاب إلى المدرسة يكاد يكون مستحيلا بالنسبة للعديد من الأطفال وهنا خطرت ببال سوغاتا ميترا فكرة تحويل كشك في قرية هندية إلى مدرسة يمكن للأطفال زيارتها في أي وقت. مدرسة لا يوجد فيها مدرسون في عين المكان، ولكن توجد فيها أجهزة كمبيوتر. يمكن للأطفال استخدام الإنترنت للاتصال بأشخاص من جميع أنحاء العالم لمشاركتهم معرفتهم. ويستطيعون أن يتعلموا بشكل مستقل تماما، دون توجيه من الكبار. لكن: عندما يتصل الأطفال بالإنترنت لأول مرة، هل سيتمكنون من استخدامه؟ وهل ستساعدهم هذه المدرسة على تغيير مستقبلهم؟

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