 التعلم الافتراضي - مدرسة المستقبل؟ | تقارير جديدة | DW | 11.11.2021

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تقارير جديدة

التعلم الافتراضي - مدرسة المستقبل؟

كيف يبدو مستقبل التعليم في عالم متصل بالشبكات الافتراضية؟ طرح خبير التعليم الهندي سوغاتا ميترا فكرة تجربة جريئة: في قرية هندية يريد تأسيس مدرسة لا يمكن العثور عليها إلا في العالم الافتراضي.

Filmstill Die Schule in der Cloud

Filmstill Die Schule in der Cloud


في أجزاء كثيرة من العالم لا يزال الطريق إلى أقرب مدرسة طويلا بل وخطيرا في بعض الأحيان. لذلك فإن الذهاب إلى المدرسة يكاد يكون مستحيلا بالنسبة للعديد من الأطفال وهنا خطرت ببال سوغاتا ميترا فكرة تحويل كشك في قرية هندية إلى مدرسة يمكن للأطفال زيارتها في أي وقت.


Filmstill Die Schule in der Cloud

مدرسة لا يوجد فيها مدرسون في عين المكان، ولكن توجد فيها أجهزة كمبيوتر. يمكن للأطفال استخدام الإنترنت للاتصال بأشخاص من جميع أنحاء العالم لمشاركتهم معرفتهم. ويستطيعون أن يتعلموا بشكل مستقل تماما، دون توجيه من الكبار. لكن: عندما يتصل الأطفال بالإنترنت لأول مرة، هل سيتمكنون من استخدامه؟ وهل ستساعدهم هذه المدرسة على تغيير مستقبلهم؟


 

مواعيد البث
DW  عربية

السبت 18 ديسمبر/كانون الأول 2021 – 03:15 UTC
السبت  18 ديسمبر/كانون الأول 2021 – 13:15 UTC
السبت 18 ديسمبر/كانون الأول 2021 – 16:15 UTC
السبت 18 ديسمبر/كانون الأول 2021 – 19:15 UTC
الأحد 19 ديسمبر/كانون الأول 2021 – 05:15 UTC
الأحد 19 ديسمبر/كانون الأول 2021 – 22:15 UTC
الإثنين 20 ديسمبر/كانون الأول 2021 – 11:15 UTC
الإثنين 20 ديسمبر/كانون الأول 2021 – 18:15 UTC
الثلاثاء 21 ديسمبر/كانون الأول 2021– 07:15 UTC
الأربعاء 22 ديسمبر/كانون الأول 2021 – 01:15 UTC
الأربعاء  22 ديسمبر/كانون الأول 2021 – 09:15 UTC
الأربعاء 22 ديسمبر/كانون الأول 2021 – 15:15 UTC

الجزائر UTC +1

القاهرة  UTC + 2

دبي  UTC + 4

 UTC تعني توقيت عالمي منسق 

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