التعرف على الوجه: سلاح جديد في الحرب

غوتيريش يدعو من موسكو لوقف سريع لإطلاق النار في أوكرانيا

دعا أمين عام الأمم المتحدة من موسكو إلى توفير الظروف المناسبة لحوار فاعل بشأن الأزمة الأوكرانية ولوقف إطلاق النار في أقرب الآجال والعمل على تخفيف معاناة السكان، وحث على إجراء تحقيق مستقل في "جرائم حرب محتملة".