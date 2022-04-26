التعرف على الوجه: سلاح جديد في الحرب

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التعرف على الوجوه يصبح سلاحا قويا في حرب أوكرانيا لكلا الجانبين، إذ يمكن استخدام الخوارزميات لاكتشاف الجواسيس وتحديد الضحايا ولم شمل العائلات. تقنيات المراقبة باتت تشكل الحاضر.
انضم مكتب المدّعي العامّ للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إلى التحقيق الأوروبي الجاري حول جرائم الحرب المفترضة في أوكرانيا، في تعاون غير مسبوق. وروسيا تستهدف إمدادات الأسلحة للقوات الأوكرانية في دونباس.
تعمل دول الشرق الأوسط على تعزيز استقلالها الغذائي لمواجهة النقص المتوقع في إمدادات القمح. ولكن على الرغم من بعض المبادرات المشجعة، فإن التحديات الحالية تجعل "السيادة الغذائية" شبه مستحيلة، على الأقل في الوقت الحالي.
دعت الولايات المتحدة نحو 40 دولة للمشاركة في مؤتمر حول الحرب في أوكرانيا في قاعدة رامشتاين الجوية الأمريكية في ألمانيا، فيما حذرت موسكو من خطر "حقيقي" لنشوب حرب عالمية ثالثة.
دعا أمين عام الأمم المتحدة من موسكو إلى توفير الظروف المناسبة لحوار فاعل بشأن الأزمة الأوكرانية ولوقف إطلاق النار في أقرب الآجال والعمل على تخفيف معاناة السكان، وحث على إجراء تحقيق مستقل في "جرائم حرب محتملة".
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