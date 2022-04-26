 التعرف على الوجه: سلاح جديد في الحرب | صنع في ألمانيا | DW | 27.04.2022

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صنع في ألمانيا

التعرف على الوجه: سلاح جديد في الحرب

التعرف على الوجوه يصبح سلاحا قويا في حرب أوكرانيا لكلا الجانبين، إذ يمكن استخدام الخوارزميات لاكتشاف الجواسيس وتحديد الضحايا ولم شمل العائلات. تقنيات المراقبة باتت تشكل الحاضر.

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