 التعرف على ألمانيا بوسائل النقل العامة | يوروماكس | DW | 12.02.2023

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يوروماكس

التعرف على ألمانيا بوسائل النقل العامة

مراسلة يوروماكس الألمانية - الإسكتلندية تعرفنا في حلقة اليوم على أفضل الطرق لاستكشاف ألمانيا بواسطة وسائل النقل العامة دون الحاجة لاستخدام السيارة. نصائح مفيدة لمحبي السفر الرفيق بالبيئة.

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Herausgeber von People of Deutschland, Martina Rink und Simon Usifo

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