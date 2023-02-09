التعرف على ألمانيا بوسائل النقل العامة

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مراسلة يوروماكس الألمانية - الإسكتلندية تعرفنا في حلقة اليوم على أفضل الطرق لاستكشاف ألمانيا بواسطة وسائل النقل العامة دون الحاجة لاستخدام السيارة. نصائح مفيدة لمحبي السفر الرفيق بالبيئة.
لليوم الرابع على التوالي تكافح فرق الإنقاذ لمساعدة منكوبي الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، في هذه الأثناء سارع سوريون في برلين ومدن ألمانية أخرى إلى جمع التبرعات للمحتاجين وسط تضامن واسع من مواطنين عرب وألمان.
تعرض الحزب الاشتراكي الديموقراطي، حزب المستشار أولاف شولتس، والذي يقود حكومة ولاية برلين منذ أكثر من عشرين عاما لهزيمة كبيرة في انتخابات برلمان الولاية. ووفق توقعات محطات التلفزة تصدر حزب المستشارة السابقة ميركل النتائج.
حافظ بايرن ميونيخ على صدارته للدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا" بفوزه السهل وبثلاثية على ضيفه بوخوم. في المقابل واصل أونيون برلين مطاردته عبر فوزه الصعب على لايبزيغ، فيما احتل دورتموند المركز الثالث.
صدر كتاب جديد في ألمانيا يرصد أشكال العنصرية التي يتعرض لها سكان البلاد الذين تدل ملامحهم على أنهم من أصول مهاجرة بما يشمل التنمر والإهانة وحتى السخرية والتي تحدث يوميا.
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