التعرض للأشعة فوق البنفسجية يتسبب بوفاة آلاف العمال سنويا

عند العمل في الهواء الطلق، تسببت الأشعة فوق البنفسجية في حوالي 19 ألف حالة وفاة بسبب سرطان الجلد غير الميلانيني في جميع أنحاء العالم كل عام، وذلك وفق دراسة أجرتها الأمم المتحدة. ونشرت منظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية تقريراً عن مثل هذه الوفيات المرتبطة بالعمل لأول مرة في جنيف يوم الأربعاء (8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023). وقالت الدراسة إن واحدة من كل ثلاث حالات مميتة من هذا النوع من السرطان يمكن إرجاعها إلى التعرض للإشعاع الشمسي خلال العمل في الهواء الطلق.

تغير المناخ وعوامل أخرى

تضاعفت الوفيات المرتبطة بالعمل الناجمة عن سرطان الجلد غير الميلانيني بسبب التعرض للأشعة فوق البنفسجية بين عامي 2000 و2019. ولم يتم بعد بحث الأسباب وراء ذلك. وأشار خبراء من منظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العالمية إلى تغير المناخ والتغيرات الطارئة على قطاعي الزراعة و البناء كعوامل محتملة من جانبه قال المدير العام لمنظمة العمل الدولية، جيلبرت ف. هونجبو: "إن البيئة الآمنة والصحية هي حق أساسي من حقوق العمل". وأشار إلى أنه يمكن منع الوفيات الناجمة عن السرطان بطريقة فعالة من حيث التكلفة. ودعت منظمة الصحة العالمية إلى حماية العمال من الأشعة فوق البنفسجية منذ سن مبكرة، على سبيل المثال بارتداء أغطية رأس واسعة الحواف وأكمام طويلة وسراويل وواقي من الشمس.

توفير بيئة عمل آمنة وصحية

بحسب منظمة الصحة العالمية، يجب أيضاً إعادة جدولة نوبات العمل بحيث لا تقع خلال الوقت الذي تكون فيه الشمس في أعلى مستوياتها. وقال فرانك بيجا، خبير منظمة الصحة العالمية، إن هذا يتم تنفيذه بالفعل في البحرين وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. كما ذكر ولاية كاليفورنيا الأمريكية، حيث يحق للعمال أن يظلوا في الظل، و الصين، التي تفرض قيوداً على العمل في الهواء الطلق. ومع ذلك، أشار بيجا إلى أن 61 في المائة من جميع العاملين في جميع أنحاء العالم يعملون بشكل غير رسمي، وبالتالي لا يتمتعون في كثير من الأحيان بالحماية بموجب قواعد الصحة والسلامة المهنية.

تغطي الدراسة فقط هذا النوع من سرطان الجلد والمعروف باسم سرطان الجلد غير الميلانيني. ولم يتم أخذ الأورام الميلانينية، التي في شكل تغيرات داكنة على الجلد، في الاعتبار. وفق بيجا، لم يكن من الممكن حتى الآن تسجيل العلاقة إحصائيًا بين الأشعة فوق البنفسجية التي يتعرض لها العمال خلال عملهم في الهواء الطلق وهذا النوع المميت من السرطان. وأضاف الخبير إنه من المحتمل أن يستغرق الأمر بضع سنوات قبل أن يتم حساب خطر الإصابة بسرطان الجلد بشكل عام بالنسبة للعمال.

د.ب.أ / إ.م