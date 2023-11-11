 التعرض للأشعة فوق البنفسجية يتسبب بوفاة آلاف العمال سنويا | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 11.11.2023

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صحة

التعرض للأشعة فوق البنفسجية يتسبب بوفاة آلاف العمال سنويا

إن كنت عامل بناء أو مزارع، عليك الحذر من مخاطر العمل في الهواء الطلق، وفق منظمة الصحة العالمية. فقد تم رصد ارتفاع ملحوظ في عدد الوفيات المرتبط بظروف العمل هذه. وهناك أسباب لذلك.

صورة رمزية ـ عمال بناء تحت أشعة الشمس الحارقة في الدوحة (أرشيف 1.01.2017)

التعرض للأشعة فوق البنفسجية خلال فترات طويلة يسبب سرطان الجلد (أرشيف)

مختارات

عند العمل في الهواء الطلق، تسببت الأشعة فوق البنفسجية في حوالي 19 ألف حالة وفاة بسبب سرطان الجلد غير الميلانيني في جميع أنحاء العالم كل عام، وذلك وفق دراسة أجرتها الأمم المتحدة. ونشرت منظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية تقريراً عن مثل هذه الوفيات المرتبطة بالعمل لأول مرة في جنيف يوم الأربعاء (8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023). وقالت الدراسة إن واحدة من كل ثلاث حالات مميتة من هذا النوع من السرطان يمكن إرجاعها إلى التعرض للإشعاع الشمسي خلال العمل في الهواء الطلق.

تغير المناخ وعوامل أخرى

تضاعفت الوفيات المرتبطة بالعمل الناجمة عن سرطان الجلد غير الميلانيني بسبب التعرض للأشعة فوق البنفسجية بين عامي 2000 و2019. ولم يتم بعد بحث الأسباب وراء ذلك. وأشار خبراء من منظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العالمية إلى تغير المناخ والتغيرات الطارئة على قطاعي الزراعة و البناء كعوامل محتملة من جانبه قال المدير العام لمنظمة العمل الدولية، جيلبرت ف. هونجبو: "إن البيئة الآمنة والصحية هي حق أساسي من حقوق العمل". وأشار إلى أنه يمكن منع الوفيات الناجمة عن السرطان بطريقة فعالة من حيث التكلفة. ودعت منظمة الصحة العالمية إلى حماية العمال من الأشعة فوق البنفسجية منذ سن مبكرة، على سبيل المثال بارتداء أغطية رأس واسعة الحواف وأكمام طويلة وسراويل وواقي من الشمس.

توفير بيئة عمل آمنة وصحية

بحسب منظمة الصحة العالمية، يجب أيضاً إعادة جدولة نوبات العمل بحيث لا تقع خلال الوقت الذي تكون فيه الشمس في أعلى مستوياتها. وقال فرانك بيجا، خبير منظمة الصحة العالمية، إن هذا يتم تنفيذه بالفعل في البحرين وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. كما ذكر ولاية كاليفورنيا الأمريكية، حيث يحق للعمال أن يظلوا في الظل، و الصين، التي تفرض قيوداً على العمل في الهواء الطلق. ومع ذلك، أشار بيجا إلى أن 61 في المائة من جميع العاملين في جميع أنحاء العالم يعملون بشكل غير رسمي، وبالتالي لا يتمتعون في كثير من الأحيان بالحماية بموجب قواعد الصحة والسلامة المهنية.

تغطي الدراسة فقط هذا النوع من سرطان الجلد والمعروف باسم سرطان الجلد غير الميلانيني. ولم يتم أخذ الأورام الميلانينية، التي في شكل تغيرات داكنة على الجلد، في الاعتبار. وفق بيجا، لم يكن من الممكن حتى الآن تسجيل العلاقة إحصائيًا بين الأشعة فوق البنفسجية التي يتعرض لها العمال خلال عملهم في الهواء الطلق وهذا النوع المميت من السرطان. وأضاف الخبير إنه من المحتمل أن يستغرق الأمر بضع سنوات قبل أن يتم حساب خطر الإصابة بسرطان الجلد بشكل عام بالنسبة للعمال.

د.ب.أ / إ.م

  • Hautkrebs Untersuchung

    أصحاب هذه المهن معرضون لسرطان الجلد

    تبين من خلال دراسة حديثة، أعدها باحثو معهد الصحة والسلامة المهنية التابع للهيئة الألمانية للتأمين الرسمي ضد الحوادث، أن التعرض لكمية مفرطة من الأشعة فوق البنفسجية يمكن أن يسبب على مدى فترة طويلة الإصابة بسرطان الجلد.

  • 02.07.2014 DW FIT UND GESUND Hautkrebs

    أصحاب هذه المهن معرضون لسرطان الجلد

    تعترف شركات التأمين الألمانية منذ عام 2015 بسرطان الجلد كأحد الأمراض المهنية الناتجة عن ممارسة المهنة. ويصاب نحو 30 بالمائة من أصحاب البشرة البيضاء بهذا السرطان، حسب دراسات وبيانات سابقة، نقلا عن وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

  • Symbolbild Sonnenschutz

    أصحاب هذه المهن معرضون لسرطان الجلد

    تنشأ سرطانات الجلد عقب التعرض لأشعة شمس شديدة أو لفحة شمسية في الطبقة العليا من الجلد.

  • Deutschland Arbeiter auf einer Baustelle in Berlin

    أصحاب هذه المهن معرضون لسرطان الجلد

    ذكرت الدراسة، أن العاملين في مجال بناء القنوات هم الأكثر تعرضا لأشعة الشمس في ألمانيا. ووصلت نسبة "درجة احمرار الجلد"، وهي النسبة المعتمدة علميا لقياس احمرار الجلد بسبب أشعة الشمس، إلى 581 جرعة سنويا، نقلا عن موقع "آيرتسه تسايتونغ" الألمانية.

  • Flash-Galerie Unsinnige EU-Richtlinien

    أصحاب هذه المهن معرضون لسرطان الجلد

    حل العاملون في مجال تكسير الأحجار وعمال بناء المنازل في المركز الثاني والثالث في ألمانيا وكانت نسب "احمرار الجلد" قد وصلت عندهم إلى 531 و 494 جرعة سنويا.

  • Straßenbau Deutschland

    أصحاب هذه المهن معرضون لسرطان الجلد

    النجارون والعاملون في الطرق والخرسانات والبناءون حلوا في مراكز متقدمة في قائمة الخطر. وتراوحت نسب تعرضهم لـ "احمرار الجلد" بين 435 و 474 جرعة سنويا، حسب ما ذكر موقع "آيرتسه تسايتونغ" الألماني.

  • Palästina Bauer in Gaza

    أصحاب هذه المهن معرضون لسرطان الجلد

    العاملون في المزارع احتلوا أيضا مراكز متقدمة في نسبة التعرض لأشعة الشمس والأشعة فوق البنفسجية. ووصلت جرعات "احمرار الجلد" عندهم إلى 395 جرعة سنويا، حسب بيانات الدراسة الألمانية الصادرة عن معهد الصحة والسلامة المهنية التابع للهيئة الألمانية للتأمين الرسمي ضد الحوادث.

    الكاتب: إعداد: زمن البدري ( د ب أ، DW )