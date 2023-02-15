التعدين في الفضاء: كويكبات غنية بالمعادن

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غالبًا ما توجد المواد النادرة مثل النيكل والذهب والفضة بكميات كبيرة في الأجرام السماوية الصغيرة. فهل يمكن تعدين هذه الكنوز من الفضاء وإحضارها إلى الأرض؟
تم رصده "عن طريق الصدفة" في حزام الكويكبات الرئيسي بين المريخ والمشتري. إنه أصغر جرم فضائي يُرصد عن طريق التلسكوب الفضائي حتى الآن. عالم فلك ألماني يشيد بـ "قدرة تلسكوب جيمس ويب الفائقة التي مكنت من رصد هذا الكويكب".
بعد اكتشافها "أكبر حقل معروف" للفلزات الأرضية النادرة في أوروبا، تسعى السويد حالياً إلى تحقيق استغلال مربح ومستدام لأوروبا. الحقل المكتشف سيمنح القارة العجوز إستقلاليتها عن روسيا والصين في هذا المجال.
محاكمة جديدة في ألمانيا لمقاتل ينتمي لميليشيا موالية للنظام السوري. ليست المحاكمة الأولى، إذ تحولت محاكم ألمانيا إلى فضاء لإدانة متورطين بجرائم خطيرة في الحرب السورية، سواء مع النظام، أو مع المعارضة المسلحة.
كان 2022 عاما رائعا في مجال العلوم والابتكارات العملية سواء في الفضاء أو الطب وحتى في الاكتشافات الأثرية. فما هي أبرز الاكتشفات العلمية في عام 2022 الذي أوشك على النهاية؟
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