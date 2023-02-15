التعدين في الفضاء: كويكبات غنية بالمعادن

من الفضاء إلى الطب.. ابتكارات علمية أذهلت العالم عام 2022

كان 2022 عاما رائعا في مجال العلوم والابتكارات العملية سواء في الفضاء أو الطب وحتى في الاكتشافات الأثرية. فما هي أبرز الاكتشفات العلمية في عام 2022 الذي أوشك على النهاية؟