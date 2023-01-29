التعدين الحضري: موارد ذات قيمة في نفايات البناء

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المنازل التي يتم هدمها بمثابة مناجم ذهب، حيث يمكن إعادة تدوير كل مخلفات مواد البناء تقريبًا. يطور معماريون في جامعة كارلسروه نظاماً يتيح إعادة تدوير المواد بالكامل بعد هدم المباني.
تعهدت قطر بأن مونديال كأس العالم الذي تستضيفه سيكون أول بطولة محايدة كربونيا، بيد أن خبراء ألقوا بظلال من الشكوك حيال ذلك الأمر. فكيف يمكن تنظيم بطولة رياضية كبيرة خالية من الانبعاثات الكربونية؟
تقف دول الخليج العربية أمام سيناريوهين أحلاهما مرّ بسبب توقعات انخفاض الإقبال على الوقود الأحفوري ما يهدد استقرارها السياسي. في المقبل قد يؤدي ارتفاع حرارة الأرض لجعل هذه الدول غير صالحة لعيش البشر وفق صحيفة واشنطن بوست.
يعدّ الحج أكبر محفل ديني في العالم، هو مناسبة روحية لكن لها كذلك تحديات كبيرة في البيئة. منظمات أعلنت عن دليل "أخضر" لا يساهم فقط في توعية الحجاج والمعتمرين، بل دفعهم لأن يكونوا مثالاً لبقية العالم. كيف ذلك؟
أعلنت السعودية عن استراتيجية تحول شاملة نحو اقتصاد أخضر وبلوغ الحياد الكربوني بحلول عام 2060. بيد أن الأمر أثار تساؤلات حيال الدوافع الحقيقية لرؤية "صفر انبعاثات" في هذا البلد الغني الذي يعد أكبر مصدر للنفط في العالم!
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