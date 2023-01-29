 التعدين الحضري: موارد ذات قيمة في نفايات البناء | المستقبل الآن | DW | 29.01.2023

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المستقبل الآن

التعدين الحضري: موارد ذات قيمة في نفايات البناء

المنازل التي يتم هدمها بمثابة مناجم ذهب، حيث يمكن إعادة تدوير كل مخلفات مواد البناء تقريبًا. يطور معماريون في جامعة كارلسروه نظاماً يتيح إعادة تدوير المواد بالكامل بعد هدم المباني.

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