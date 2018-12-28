 التعديل الوزاري السعودي.. محاولة الخروج من أزمة خاشقجي؟ | سياسة واقتصاد | DW | 28.12.2018

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سياسة واقتصاد

التعديل الوزاري السعودي.. محاولة الخروج من أزمة خاشقجي؟

تعددت قراءات المشهد السعودي بعد التعديل الوزاري الأخير للملك سلمان دون المساس بسلطات ولي العهد بين الاعتقاد بأنه محاولة فاشلة للخروج من ظل أزمة خاشقجي، وبين من يعتقد أنه خطوة أولى على طريق تطهير المملكة لنفسها من الفوضى.

Saudi-Arabien König Salman bin Abdulaziz Al Saud & Kronprinz Mohammed bin Salman (picture-alliance/dpa/SPA)

تغييرات مثيرة في عدد من المواقع الهامة بدوائر الحكم السعودية تمت خلال الساعات الماضية. صحيح أن الكثير من المراقبين توقعوا حدوثها بعد "زلزال خاشقجي" لكن المثير للجدل كان في بعض الأسماء التي أزيحت جانباً والأسماء الأخرى التي حلت محلها.

ولا يخفى على أحد حجم الضرر الهائل الذي أصاب صورة السعودية والعائلة المالكة بعد الإعلان عن تفاصيل تعقب واغتيال الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي. ومع بروز عدد من الأسماء التي تشير أدلة متواترة إلى ضلوعها في الجريمة، توقع مراقبون أن يتم إخراج هؤلاء من الصورة تباعاً ليبدو الأمر وكأن المملكة تطهر نفسها بنفسها، فيما هي تستعد لتقديم هؤلاء ككباش فداء لتخفيف الضغط على ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي قد ينصب ملكاً على البلاد في أي وقت، خاصة بعد تزايد الضغوط الدولية على المملكة وما يشبه حملة المقاطعة الدولية لولي العهد.

حملة "ملكية" لتنظيف الفوضى؟

في هذا السياق غردت كارين عطية محررة مقالات الرأي بصحيفة الواشنطن بوست وصديقة الصحفي السعودي الراحل قائلة:

"إن التغييرات السياسية في المملكة العربية السعودية هي في الأساس محاولة من الملك سلمان لتنظيف الفوضى التي أحدثها ابنه بعد أن قتل ولي العهد جمال خاشقجي. لكن علينا ألا نخطئ فمحمد بن سلمان لا يزال هو المشكلة".

كما ذهب آخرون إلى القول بأن ما حدث هو محاولة من الملك وبعض الأجنحة داخل العائلة المالكة لقص أظافر ولي العهد الطامح لاعتلاء العرش الملكي. لكن الصحفي الجزائري أنور مالك لا يرى هذه التغييرات في هذا السياق، ويرى أن "حادث مقتل خاشقجي كان أمراً كبيراً للغاية وفي أي دولة وبعد أحداث كهذه تحدث تغيرات، فالإعلام السعودي على سبيل المثال لم يكن في مستوى التحدي وكذلك الخارجية فكان التغيير متوقع تماماً".

ويؤكد مالك في مقابلته مع DW عربية على أن  "هذه التغييرات تدخل في إطار استعداد السعودية لبدء مرحلة جديدة بعد أن عاشت مرحلة الدفاع عن النفس وهذا ما سيتضح خلال الفترة القادمة مع الوجوه الجديدة التي تولت الحقائب والمسؤوليات".

algerischer Schriftsteller (Facebook/DW.Sulta5)

الكاتب والمحلل السياسي الجزائري أنور مالك

ولعل استبعاد وجوه مثل سعود القحطاني وأحمد عسيري وغيرهما ممن تحوم حولهم شبهات قوية بضلوعهم في مقتل خاشقجي ليلحق بهم اليوم آخرين يأتي في سياقين، أحدهما محاولة الدولة السعودية لإبعاد هؤلاء عن الصورة بعد ما أصاب البلاد من ضرر شديد بسببهم، والآخر هو تقديمهم ككباش فداء عوضاً عن رؤوس أكبر يخشى من أن تتسبب الضغوط في الوصول إليها والإطاحة بها.

تغييرات لإحكام القبضة أم استجابة لضغوط؟

على جانب آخر، هناك من يرى أن هذه التغييرات لا يمكن بحال أن تصدر إلا بأمر مباشر من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وأنه تم استبدال عدد من الموالين بآخرين لديهم القدرة على إبداء قدر أكبر من الولاء والتوافق مع رؤى وأطروحات ولي العهد الشاب. وبالتالي فإن هذه التغييرات في مواقع السلطة تهدف إلى مزيد من إحكام قبضة ولي العهد على مفاصل الحكم في البلاد.

ويستبعد الدكتور سعد الفقيه المعارض السعودي رئيس الحركة الإسلامية للإصلاح أن يكون للملك سلمان علاقة بهذه التغييرات، "فالملك فعلياً في حالة صحية وعقلية متدهورة ولا يمكنه أن يتخذ مثل هذه القرارات وبالتالي فصاحب هذه القرارات هو ولي العهد بهدف ترسيخ نفوذه في الدولة استعداداً لتوليه مقاليد الحكم" بحسب ما قال خلال مقابلته مع DW عربية.

لكن أيضاً هناك من يرى أن هذه التغييرات ربما قد أتت استجابة لضغوطات سواء داخلية أو دولية، فتركي آل الشيخ المسؤول الأول عن الرياضة في السعودية أثار جدلاُ كبيراً داخل وخارج السعودية بتصريحاته وأدائه ما جعل إزاحته من هذا المنصب أمراً ضرورياً ولأنه شخص ترى فيه العائلة المالكة بعض الأهمية فلم يتم استبعاده بشكل تام وأسندت إليه مهمة أخرى .

العساف والجبير.. مثال على التغييرات المثيرة للجدل

Saudi Arabien König Salman bildet Kabinett um | Adel bin Achmed al-Dschubeir (picture-alliance/dpa/A. Shcherbak)

عادل الجبير وزير الخارجية السعودي السابق

ولعل أكثر ما شد انتباه المتابعين للشأن السعودي هو إقالة عادل الجبير وزير الخارجية السعودي من منصبه ليحل محله إبراهيم العساف والذي كان قد تولى منصب وزير المالية لفترة طويلة خرج بعدها من الوزارة ليلحق بباقي معتقلي فندق الريتز كارلتون ويصبح واحداً ممن وجهت لهم تهم بالفساد لكنه أفرج عنه لاحقاً.

ويعتقد مراقبون أن تولي العساف هذا المنصب الرفيع قد يقوض من محاولة المملكة لتحسين صورتها في العالم بعد أن تولى خارجيتها شخص حامت حوله شبهات بالفساد. لكن الصحفي الجزائري أنور مالك يرى أن "وزير الخارجية السعودي الجديد لم توجه له أي اتهامات صريحة وواضحة، كما أن الرجل عاد الى بيته دون أن نشاهد أي تحرك قضائي ضده وبالتالي فلا يمكن أن يغامر الملك وولي عهده باختيار شخص قد يسيئ توليه لهذا المنصب إلى صورة المملكة خاصة وهو منوط به تمثيل الدولة في المحافل السياسية الدولية".

مختارات

دافعت روسيا عن ما وصفته بـ "حق" ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في تولي عرش المملكة بعد وفاة والده الملك سلمان بن عبد العزيز. مسؤول روسي رفيع حذر الولايات المتحدة من التدخل في ترتيب الخلافة داخل الأسرة السعودية الحاكمة. (26.12.2018)

أعلن وزير المالية السعودي عن جمع ما يزيد عن أكثر من 13 مليار دولار من تسويات الحملة على "الفساد". هذا في وقت أعلنت المملكة عن ميزانيتها للعام 2019، متوقعة عجزاً جديداً للسنة السادسة على التوالي بسبب انخفاض أسعار النفط. (18.12.2018)

لكن الدكتور سعد الفقيه المعارض السعودي البارز يرى أن اختيار العساف كوزير للخارجية أمر سلبي للغاية "فالرجل اتهم بتلقي رشى والحصول على جزء من الأموال المخصصة لتوسعة الحرمين ثم أطلق سراحه ولم يرد اعتباره ولم يبرأ من التهم إلى اليوم وأعيد الى مجلس الوزراء كوزير بلا وزارة بعد شهرين وقيل إنه أعيد لأن البنوك العالمية رفضت التعامل مع النظام السعودي لكشف ما لديها من معلومات حول إيداعات الأمراء ورجال الأعمال السعوديين لديها لأن من كان يتعامل معها مسجون في الريتز، فأعيد إلى المشهد حتى تقتنع البنوك العالمية والمؤسسات المالية بفتح ملفاتها أمام السلطات السعودية وفشلت هذه الحيلة".

ويشير الفقيه إلى طبيعة اختيار العساف كوزير خارجية  فيقول إن "الجبير ليس له القدرة على أن ينسجم مع اندفاعات ولي العهد وتصرفاته المفاجئة، لذا كانت إزاحته متوقعة خاصة بعد أن فُرض عليه مؤخراً أن يأخذ التلقين من سعود القحطاني والذي كان يوجهه يومياً بماذا يقول وكيف يرد ويتصرف حيال مختلف القضايا، فيما كان الجبير يرى في نفسه أنه وزير خارجية ناجح وممثل جيد لدولته تعامل مع القضايا المختلفة بحنكة وحكمة ولباقة، ما جعل الرجل يشعر بالإذلال فبدت عليه آثار ذلك وكان لابد من التخلص منه، أما العساف فهو ليس من النوع المتكلم أو طلق اللسان وليس له قدرة على التعامل مع قضايا العلاقات الخارجية بل هو من النوع الكتوم وهو المطلوب في الفترة الحالية".

لكن الكاتب الصحفي اللبناني على مراد المختصّ بالشؤون السعودية والخليجية رأى الأمر من زاوية مختلفة تماماً:

ويرى مراد أن ما حدث هو محاولة سعودية لإصلاح الخلل الذي أصاب العلاقات الأمريكية-السعودية مؤخراً على الرغم من كون الجبير يتمتع بعلاقات متميزة مع الأمريكيين لم تساعده على إصلاح هذا الخلل ما حدا بالسعودية إسناد ملف إصلاح العلاقات إلى شخص آخر ترى فيه القدرة على تنفيذ المهمة.

عماد حسن

  • Kanadische Außenministerin Chrystia Freeland (picture alliance/AP/G. Robins/The Canadian Press)

    السعودية ـ أزمات دبلوماسية متلاحقة في عهد ولي العهد الطموح

    الأزمة بين مونتريال والرياض

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  • Saudi-Arabien Außenminister Sigmar Gabriel & Abdel bin Ahmed Al-Jubeir in Dschidda (picture-alliance/dpa/G. Fischer)

    السعودية ـ أزمات دبلوماسية متلاحقة في عهد ولي العهد الطموح

    سحب السفير السعودي من برلين

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  • Katar Doha Scheich Tamim bin Hamad Al Thani (picture-alliance/AP Photo/O. Faisal)

    السعودية ـ أزمات دبلوماسية متلاحقة في عهد ولي العهد الطموح

    الأزمة مع قطر بتهمة دعم الإرهاب

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  • Frankreich Macron Treffen mit Libanons Premier Hariri (picture-alliance/ MAXPPP/ Z. Kamil)

    السعودية ـ أزمات دبلوماسية متلاحقة في عهد ولي العهد الطموح

    الخلاف مع لبنان بسبب الحريري

    الأزمة مع لبنان بدأت إثر اعلان رئيس الوزراء سعد الحريري استقالته المفاجئة من الرياض، وظهر التصعيد بعد إقرار الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون بتعرض رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري للاحتجاز هناك في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، ما أدى إلى نشوب توتر في العلاقات بين البلدين. من جهته نفى الحريري والرياض احتجازه في السعودية رغما عنه. وبعد تدخل دولي شارك فيه ماكرون غادر الحريري المملكة وعدل عن استقالته.

  • Iran - Botschaft Saudi-Arabien (Reuters/M. Ghasemi)

    السعودية ـ أزمات دبلوماسية متلاحقة في عهد ولي العهد الطموح

    بين طهران والرياض أكثر من خلاف

    الأزمة السعودية مع إيران وصلت إلى أشدها بعد أن قام محتجون في طهران باقتحام مبنى السفارة السعودية احتجاجاً على قيام المملكة بإعدام الزعيم الشيعي البارز نمر باقر النمر . ويذكر أنه قد تم اضرام النار في أجزاء من مبنى السفارة وتدمير أجزاء أخرى في الهجوم عليها، وهو الأمر الذي أدى إلى القبض على خمسين شخصاً من جانب السلطات الإيرانية، ودفع السعودية مطلع عام 2016 إلى قطع علاقاتها مع إيران.

  • Türkei, Saudi-Arabien, Flaggen

    السعودية ـ أزمات دبلوماسية متلاحقة في عهد ولي العهد الطموح

    تركيا والخلاف حول زعامة العالم الإسلامي

    بالرغم من تاريخ العلاقات التركية السعودية التي تميزت في كثير من الأحيان بتعاون اقتصادي وتعاون عسكري، إلا أن تصريحات بن سلمان بشأن تركيا كشفت النقاب عن خلافات جوهرية بين البلدين. ومما جاء في هذه التصريحات أنه "يوجد ثالوث من الشر، يضم تركيا وإيران والجماعات الإرهابية". كما أوضح أن "تركيا تريد الخلافة وفرض نظامها على المنطقة، بينما تريد إيران تصدير الثورة ".

  • Ägypten Treffen König Salman Abdel al-Sisi (picture-alliance/AA/Egypt Presidency)

    السعودية ـ أزمات دبلوماسية متلاحقة في عهد ولي العهد الطموح

    الخلاف مع مصر تسبب بعقوبة نفطية

    قبل تعيين محمد بن سلمان ولياً للعهد، عرفت العلاقات السعودية المصرية توتراً منتصف أكتوبر/ تشرين الأول 2016، وذلك عقب تصويت القاهرة في مجلس الأمن لصالح مشروع قرار روسي لم يتم تمريره متعلق بمدينة حلب. كما وقعت مصر والمملكة اتفاقية تؤول بموجبها ملكية جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين في البحر الأحمر إلى الرياض، تبعتها احتجاجات مصرية. وكان الرد السعودي وقف تزويد القاهرة بشحنات شهرية من منتجات بترولية.

  • Margot Wallstroem 30.10.2014 (Reuters/TT News Agency/Annika AF Klercker)

    السعودية ـ أزمات دبلوماسية متلاحقة في عهد ولي العهد الطموح

    السويد تتهم الرياض بأساليب القرون الوسطى

    في آذار/ مارس 2015 استدعت الرياض سفيرها في ستوكهولم بسبب انتقادات وجهتها وزيرة الخارجية السويدية مارغوت فالستروم لسجل السعودية في مجال حقوق الإنسان، وخصت بالذكر منها القيود المفروضة على النساء ووصف حكم القضاء السعودي بجلد المدون السعودي المعارض رائف بدوي بأنه من "أساليب القرون الوسطى". إعداد: إيمان ملوك


مختارات

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تزداد حدة الأزمة الدبلوماسية بين السعودية وكندا بشكل غير مسبوق، غير أن هذه الأزمة ليست الأولى، إذ شهدت الرياض منذ تولي محمد بن سلمان منصب ولي العهد أزمات دبلوماسية مع دول بينها ألمانيا بسبب ملفات أبرزها ملف حقوق الإنسان. (08.08.2018)  

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