التعديلات الدستورية في ليبيا تمهد للانتخابات الرئاسية وتقصي الأحزاب السياسية

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أول امرأة مرشحة للانتخابات الرئاسية في تاريخ ليبيا تبدي قلقها من التعديلات الدستورية التي أقرها البرلمان في فبراير للتمهيد للانتخابات الرئاسية. فماذا قالت؟
لم يعد مجال إزالة الألغام حكرا على الرجال في ليبيا إذ اقتحمت عدد من النساء هذا المجال الخطر كجزء من توجه دولي لتعزيز المساواة بين الجنسين في العمل.
في زيارة لمتحف الحبيب بورقيبة الزعيم التاريخي لتونس تمتزج مشاهد تاريخية ونادرة من الصرح الذي أقيم في مسقط رأسه المنستير، مع أحوال البلاد الصعبة في المرحلة الحالية. ويُطرح سؤال ماذا بقي من بورقيبة ووصفته التاريخية لتونس؟
تتنازع حكومتان السلطة في ليبيا، إحداهما تلقى دعما من الأمم المتحدة والثانية تحظى بدعم رجل شرق ليبيا القوي خليفة حفتر. مبعوث الأمم المتحدة أعلن عن مبادرة بهدف تمهيد الطريق لانتخابات هذا العام وإنهاء مأزق الحكومتين.
أثار اختفاء عدد من البراميل التي تحتوي على اليورانيوم الخام في أحد المواقع في ليبيا قلقاً دولياً واسعاً. لكن لاحقاً أعلنت قوات تابعة للجنرال خليفة حفتر عثورها على تلك البراميل. فما الذي حدث؟ وما مدى خطورة تلك الكمية؟
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