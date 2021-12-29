 التعديلات الدستورية في ليبيا تمهد للانتخابات الرئاسية وتقصي الأحزاب السياسية | DW الأخبار | DW | 17.04.2023

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DW الأخبار

التعديلات الدستورية في ليبيا تمهد للانتخابات الرئاسية وتقصي الأحزاب السياسية

أول امرأة مرشحة للانتخابات الرئاسية في تاريخ ليبيا تبدي قلقها من التعديلات الدستورية التي أقرها البرلمان في فبراير للتمهيد للانتخابات الرئاسية. فماذا قالت؟

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25.02.2021 FILE - In this Feb. 25, 2021, file photo, Libyan Prime Minister-designate Abdul Hamid Mohammed Dbeibah speaks during a news conference in Tripoli, Libya. Libya’s interim Prime Minister Dbeibah arrived in Cairo on Wednesday, Sept. 15, 2021, for talks on future ties between the two African neighbors, an Egyptian official said. (AP Photo/Hazem Ahmed, File)

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15.04.2023**Heavy smoke bellows above buildings in the vicinity of the Khartoum airport on April 15, 2023, amid clashes in the Sudanese capital. - Explosions rocked the Sudanese capital on April 15 as paramilitaries and the regular army traded attacks on each other's bases, days after the army warned the country was at a dangerous turning point. (Photo by AFP)

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حسناء الدومي .. أول امرأة مغربية تقتحم مجال تدريب فريق كرة قدم للرجال 17.04.2023

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23.08.2022 TRIPOLI, LIBYA - AUGUST 23: (EDITORIAL USE ONLY) A member of a demining team holds Unexploded ordnance, a rocket 106mm, which was found at Mohammed Azziyadis Farm in Ain-Zara on August 23, 2022 Tripoli, Libya. Since eastern-based military commander Kahalifa Haftar attempted to take the Libyan capital of Tripoli amid heavy fighting in 2019-2020. More than 227 people have been killed or maimed by landmines, improvised explosive devices, and booby-trapped explosives. As Haftars forces withdrew from Tripoli in 2020, his soldiers and groups affiliated with him, including the Russian backed Wagner Group, left behind hundreds of unmarked mines and booby-traps scattered amongst civilian areas in the suburbs around the Libyan capital. Demining groups continue to work around the Libyan capital in an attempt to clear areas and to save lives, the deminers find themselves faced with not only unexploded ordnance but booby-trapped houses and fields, some explosives are found hidden carefully amid everyday items such as toilet seats, soda cans, mobile phones and even teddy bears. Although victims range between the age of four and seventy years-old, the majority of victims are children, often injured or killed for playing with everyday items that have been booby-trapped. For many residents, the landmines have hindered them from returning to their homes and land, some have been either destroyed by mine explosions, or fields that are too dangerous to use. Along with demining operations, education is also being pushed to children in schools and amid community groups, raising awareness about the dangers of landmines in a bid to help people understand and identify dangerous items and to help save childrens lives. Some 720 square kilometers of land in southern Tripoli is affected by landmines or other explosives. (Photo by Nada Harib/Getty Images)

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©Yassine Mahjoub/MAXPPP - 07/04/2022 Tunisia, Tunis April 6, 2022 : The President of the Republic, Kais Saied, went to the city of Monastir, where he visited the tomb of the late President Habib Bourguiba, and recited the book‚Äôs opening in sympathy for his soul on the occasion of the 22nd anniversary of his departure. The President of the Republic met with a group of the family of the deceased, fighters, and a large number of male and female citizens. He also delivered a speech in front of the tomb of the late President Habib Bourguiba. (photo by Yassine Mahjoub / MAXPPP) .

تحليل: تونس بين يدي قيس سعيّد.. ماذا بقي من إرث بورقيبة؟ 10.04.2023

في زيارة لمتحف الحبيب بورقيبة الزعيم التاريخي لتونس تمتزج مشاهد تاريخية ونادرة من الصرح الذي أقيم في مسقط رأسه المنستير، مع أحوال البلاد الصعبة في المرحلة الحالية. ويُطرح سؤال ماذا بقي من بورقيبة ووصفته التاريخية لتونس؟

Links: TRIPOLI, LIBYA - NOVEMBER 18: Libya's former Interior Minister Fathi Bashagha speaks to media after registering for the presidential election scheduled for next month in Tripoli, Libya on November 18, 2021. Hazem Turkia / Anadolu Agency Aufnahmedatum 18.11.2021 Bildnachweis picture alliance / AA | Hazem Turkia FILE - In this Feb. 25, 2021, file photo, Libyan Prime Minister-designate Abdul Hamid Mohammed Dbeibah speaks during a news conference in Tripoli, Libya. Libya’s interim Prime Minister Dbeibah arrived in Cairo on Wednesday, Sept. 15, 2021, for talks on future ties between the two African neighbors, an Egyptian official said. (AP Photo/Hazem Ahmed, File) - Weniger lesen Aufnahmedatum 25.02.2021 Bildnachweis picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Hazem Ahmed

مبادرة أممية جديدة لإجراء الانتخابات في ليبيا هذا العام 27.02.2023

تتنازع حكومتان السلطة في ليبيا، إحداهما تلقى دعما من الأمم المتحدة والثانية تحظى بدعم رجل شرق ليبيا القوي خليفة حفتر. مبعوث الأمم المتحدة أعلن عن مبادرة بهدف تمهيد الطريق لانتخابات هذا العام وإنهاء مأزق الحكومتين.

Rafael Grossi, Director General of the International Atomic Energy Agency (IAEA), speaks during the IAEA's General Conference at the agency's headquarters in Vienna, Austria on September 26, 2022. (Photo by JOE KLAMAR / AFP) (Photo by JOE KLAMAR/AFP via Getty Images)

لغز براميل اليورانيوم في ليبيا .. أي خطر تمثله على المنطقة؟ 17.03.2023

أثار اختفاء عدد من البراميل التي تحتوي على اليورانيوم الخام في أحد المواقع في ليبيا قلقاً دولياً واسعاً. لكن لاحقاً أعلنت قوات تابعة للجنرال خليفة حفتر عثورها على تلك البراميل. فما الذي حدث؟ وما مدى خطورة تلك الكمية؟