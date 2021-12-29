التعديلات الدستورية في ليبيا تمهد للانتخابات الرئاسية وتقصي الأحزاب السياسية

لغز براميل اليورانيوم في ليبيا .. أي خطر تمثله على المنطقة؟

أثار اختفاء عدد من البراميل التي تحتوي على اليورانيوم الخام في أحد المواقع في ليبيا قلقاً دولياً واسعاً. لكن لاحقاً أعلنت قوات تابعة للجنرال خليفة حفتر عثورها على تلك البراميل. فما الذي حدث؟ وما مدى خطورة تلك الكمية؟