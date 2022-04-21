صحتك بين يديك

التعايش مع الحروق

الحروق قد تكون خطيرة جدا وقد تبقى آثارها مدى الحياة ويجب أحيانا على المصاب التعايش معها، خاصة عندما تصيب مناطق أكبر من الجلد. قد تساعد الجراحة بشكل كبير، لكن أحيانا تبقى تلك الندوب ظاهرة. شابة تروي قصتها.