التعايش مع الحروق

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
الحروق قد تكون خطيرة جدا وقد تبقى آثارها مدى الحياة ويجب أحيانا على المصاب التعايش معها، خاصة عندما تصيب مناطق أكبر من الجلد. قد تساعد الجراحة بشكل كبير، لكن أحيانا تبقى تلك الندوب ظاهرة. شابة تروي قصتها.
أثار التصعيد الأخير بين إسرائيل وحماس توترات بين العرب واليهود في المدن المختلطة في إسرائيل. عودة المياه إلى مجاريها والثقة بين الجانبين قد تستغرق أعواماً.
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول