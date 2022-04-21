 التعايش مع الحروق | صحتك بين يديك | DW | 21.04.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

صحتك بين يديك

التعايش مع الحروق

الحروق قد تكون خطيرة جدا وقد تبقى آثارها مدى الحياة ويجب أحيانا على المصاب التعايش معها، خاصة عندما تصيب مناطق أكبر من الجلد. قد تساعد الجراحة بشكل كبير، لكن أحيانا تبقى تلك الندوب ظاهرة. شابة تروي قصتها.

مشاهدة الفيديو 05:00

المزيد من المركز الإعلامي

عندما يسقط الأطفال

عندما يسقط الأطفال 21.04.2022

أجزاء صغيرة وخطيرة

أجزاء صغيرة وخطيرة 21.04.2022

DW In Good Shape Sendungslogo arabisch

صحتك بين يديك - تفاعل الجسد والروح والأفكار 14.04.2022

Die Fitness-Trainerin Aurelia Damann im Gespräch mit In Good Shape.

كيف نشد الكتفين؟ 14.04.2022

المزيد صحتك بين يديك

DW In Good Shape Sendungslogo arabisch

صحتك بين يديك - الإسعاف في الحالات الطارئة 21.04.2022

تمارين مع أوريليا

تمارين مع أوريليا 21.04.2022

الإنعاش عند السكتة القلبية

الإنعاش عند السكتة القلبية 21.04.2022

آلام المعدة

آلام المعدة 21.04.2022

اقرأ أيضا

Israeli forces stand guard in a street in the mixed Jewish-Arab city of Lod on May 13, 2021, during clashes between Israeli far-right extremists and Arab-Israelis. (Photo by Ahmad GHARABLI / AFP)

هل تستعاد الثقة بين العرب واليهود في المدن المختلطة؟ 25.05.2021

أثار التصعيد الأخير بين إسرائيل وحماس توترات بين العرب واليهود في المدن المختلطة في إسرائيل. عودة المياه إلى مجاريها والثقة بين الجانبين قد تستغرق أعواماً.