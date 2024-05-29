التعاقد مع المدرب كومباني - بايرن يدخل مخاطرة جديدة!

بعد بحث طويل، وجد بايرن ميونيخ صاحب الأرقام القياسية في الكرة الألمانية مدربًا جديدًا. ورغم أن فينسنت كومباني يعرف الدوري الألماني، إلا أنه سيواجه الكثير من التحديات في ميونيخ. كومباني وقع عقدا مع بايرن يمتد حتى 2027.

نقل عن فينسنت كومباني في البيان الصحفي لنادي بايرن ميونيخ، حين أعلن النادي أنهم وجدوا بديلاً لتوماس توخل قوله: "بلا، بلا" (معناها بالعربية: هراء أو كلام فارغ).

لكن أخيرًا، يتحتم الإعلان عن الأمر، لأن البحث عن مدرب تحول إلى سلسلة طويلة من الرفض من قبل شخصيات بارزة: تشابي ألونسو مدرب ليفركوزن الفائز بالدوري، يوليان ناغلسمان مدرب منتخب ألمانيا، رالف رانغنيك مدرب المنتخب النمساوي، سيباستيان هونيس مدرب شتوتغارت، والمدرب السابق لفرانكفورت أوليفر غلاسنر وكذلك توماس توخل نفسه - فلم يرغب أي واحد من هؤلاء في تولي منصب المدير الفني للنادي البافاري، صاحب الأرقام القياسية في كرة القدم الألمانية.

تكلفة انتقال عالية كضمان

وبدلاً من كل هؤلاء، يأتي الآن كومباني، حيث دفع نادي بايرن ميونيخ من أجل فسخ عقد المدرب البلجيكي مع ناديه بيرنلي، الهابط من الدوري الإنجليزي الممتاز "برميرليغ"، مبلغا يتراوح بين عشرة واثني عشر مليون يورو، وفقًا لتقارير إعلامية. إنه مبلغ كبير لمدرب لم يجمع حتى الآن خبرة كبيرة في عالم التدريب.

كلماتهم لها وزنها: يا ترى ما مدى سيكون صبر مجلس الإدارة ورومينيغه والرئيس الفخري هونيس مع كومباني؟ صورة من: Eibner-Pressefoto/picture alliance

قراراختيار كومباني قرار جريء، لأن الضغوطات والتوقعات بعد أول موسم للفريق البافاري بدون ألقاب منذ 2012 كبيرة جدًا. ويمكن اعتبار الفوز ببطولة الدوري الألماني في الموسم القادم مهمة إلزامية مفروضة على المدرب الجديد، بالإضافة إلى ذلك، سيُقام نهائي دوري أبطال أوروبا 2025 في ميونيخ. وسيكون أمرا منشودا بشدة أن يكون الفريق مشاركا في ذلك النهائي.

خبرة قليلة وأبطال أوروبا أرض جديدة له

كومباني، المدرب البالغ من العمر 38 عاما، هو ابن لأب من الكونغو وأم بلجيكية، يعمل كمدرب منذ أربع سنوات فقط ولم يعمل في نادٍ كبير من قبل. أنهى مسيرته كلاعب في عام 2020 مع نادي أندرلخت البلجيكي، حيث شغل في موسمه الاحترافي الأخير منصب لاعب مدرب، ثم تولى منصب المدرب الفني بعد ذلك. وبعد عامين من النجاح المتوسط دون تحقيق ألقاب، غادر كومباني النادي وانتقل إلى بيرنلي في عام 2022.

مع فريق بيرلني، حقق كومباني الصعود فورًا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز "برميرليغ" باعتباره بطل دوري الدرجة الثانية الإنجليزي (تشامبيو شيب). لكن لم يكن لديهم أي فرصة في البرميرليغ. ومن بين 38 مباراة في الدوري، فاز كومباني وفريق بيرنلي بخمس مباريات فقط وهبطوا مباشرة إلى الدرجة الثانية بعد احتلالهم المركز قبل الأخير بالبطولة.

غوارديولا كمرشد وداعم

أكبر ميزة لدى كومباني هي تعاونه الطويل وتأثره بالمدرب السابق لبايرن بيب غوارديولا. فقد لعب كومباني في الدوري الألماني مع نادي هامبورغ من 2006 إلى 2008، ثم انتقل من هامبورغ إلى مانشستر سيتي في عام 2008. وفي عام 2016، أصبح غوارديولا مدربًا له هناك.

وبصفته قائد الفريق آنذاك، كانت علاقة كومباني مع غوارديولا وثيقة، حسبما أكد غوارديولا بعدها بسنوات. وقال المدرب الإسباني العام الماضي قبل مباراة مانشستر سيتي مع بيرنلي: "كان قائدًا وإنسانًا مميزًا. لقد ساعدني منذ اليوم الأول - في غرفة الملابس، وأيضًا في العديد من المحادثات، عندما كان يوضح لي ما يعتقد أنه الأفضل للنادي".

مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا وقائد الفريق آنذاك فينسنت كومباني والاحتفال بلقب الدوري الإنجليزي عام 2019. صورة من: Joel Goodman/ZUMA Press/IMAGO

وعلى ما يبدو فإن غوارديولا كان مصدر إلهام لكومباني كي يصبح مدربًا، ولقد أكد غوارديولا مرارًا وتكرارًا أن كومباني سيصبح بالتأكيد يومًا ما مدربًا مميزا في نادٍ من نوادي القمة. لكن الثناء الذي حصل عليه كومباني كان محرجًا بالنسبة له. لذا، طلب من غوارديولا عدم قول ذلك مرة أخرى، لأنه في النهاية كان في تلك الفترة يدرب فريقًا من فرق الدرجة الثانية فقط، وكان ذلك في مارس 2023، قبل صعود نادي بيرنلي إلى البرميرليغ.

أمل في "بيب غوارديولا صغير"

ويبدو أن إدارة بايرن ميونيخ تذكرت كلمات غوارديولا وتأمل في أن تكون بتعاقدها مع كومباني قد جلبت للنادي "بيب غوارديولا صغيرا" أو "غوارديولا المستقبلي". ويميل كومباني إلى كرة قدم مهيمنة من خلال خط دفاع قوي، وهي سمات غالبًا ما افتقدها بايرن مؤخرا، ذلك النادي صاحب الرقم القياسي في الفوز بالدوري والكأس الألمانيين.

وعلق المدير الرياضي الجديد لبايرن ماكس إيبرل على مدرب بايرن الجديد بقوله: "بلا بلا" (وتعني بالعربية: هراء أو كلاما فارغا). وحتى إيبرل نفسه يتعرض لضغوط ويأمل أن يعيد كومباني النجاح إلى ميونيخ - وألا تكون هناك اضطرابات مستمرة داخل صفوفه، كما كان الحال مع أسلافه.

يأمل ماكس إيبرل، المدير الرياضي لبايرن، أن ينجح فينسنت كومباني في ميونيخ صورة من: Harry Langer/DeFodi Images/picture alliance

الألماني هانزي فليك، الذي كان مدربا لبايرن في الفترة من نوفمبر 2019 إلى صيف 2021، وفاز مع الفريق بستة ألقاب في عام 2020، تخلى ساخطا عن توقيع عقد جديد مع النادي بسبب خلافات مع المدير الرياضي آنذاك حسن صالح حميديتش.

أما يوليان ناغلسمان، مدرب الفريق في الفترة من يوليو 2021 إلى مارس 2023، فلم يحظ بالثقة الكاملة كمدرب شاب وتمت إقالته في النهاية في مرحلة من الموسم كان الفريق فيها لا يزال ينافس في جميع البطولات الثلاث: البوندسليغا وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا.

خلافات توماس توخل مع بايرن

وأخيرًا، لم يكن توماس توخل متحمسا أبدًا للانضمام إلى نادي بايرن ميونخ ولا حتى بايرن كان متحمسا له. وطلب المدرب تعزيزات في صفوف الفريق لم يحصل عليها، وهو ما يشير إلى عدم ثقته الكافية في اللاعبين الموجودين.

رياضياً، لم تمض الأمور كما كان متوقعًا. ففي كأس ألمانيا، خسر الفريق أمام فريق "ساربروكن" من الدرجة الثالثة، وفي الدوري الألماني لم يكن هناك أي فرصة للفوز باللقب في مواجهة ليفركوزن المهيمن على البطولة من بداية الموسم وحتى نهايته. وانتهى الخلاف بإعلان في نهاية فبراير/ شباط عن رحيل توماس توخل عن بايرن عند انتهاء الموسم.

القشة التي قصمت ظهر البعير في علاقة توخل مع بايرن، كانت الكلمات العلانية التي أدلى بها الرئيس الشرفي لبايرن ميونيخ، أولي هونيس، والتي قال فيها إن توخيل ليس مدربًا يعمل على تطوير اللاعبين الشبان. جاء هذا التصريح في وقت كان فيه ماكس إيبرل - بعد تكرار رفض العديد من المدربين المفضلين المرشحين - يعيد النظر في إمكانية استمرار توخيل من خلال إجراء محادثات معه. ولكن في النهاية، استقرت الآراء على رحيله عن النادي، ولم يظهر أن توخل قد حزن لذلك.

توماس توخل يغادر بايرن ميونخ بعد أقل من عام ونصف من توليه مهمة تدريب الفريق. صورة من: Frank Hoermann/SVEN SIMON/picture alliance

ضغوط كبيرة على كومباني

في "حوض القروش" هذا ومع نادٍ فشل فيه عدة مدربين من مدربي القمة مؤخرًا، يجب على فينسنت كومباني أن يثبت نفسه. إضافة إلى ذلك، يجب أن نرى ما إذا كان هناك وافدون جدد محتملون سيقررون الانتقال إلى ميونيخ الآن بعد أن علموا أن كومباني سيكون مدربهم.

لا يمكن إلا أن نتمنى للمدرب البلجيكي أن يحقق بداية ناجحة للموسم مع فريقه الجديد. لأنه كلما كانت البداية متعثرة، انطلقت المناقشات مبكرًا حول ما إذا كان كومباني هو الشخص المناسب للوظيفة - خاصة أنه يبدأ مع وسمة كونه الخيار السادس أو السابع فقط. على أي حال، لا يمكن لكومباني أن يتوقع مهلة طويلة ليثبت نفسه أو الكثير من الصبر على نتائج الفريق.

غوارديولا: سندعمه بدون شروط

وقبل الإعلان رسميا عن تعيين كومباني مدربا لبايرن، تحدث مدربون عن المدرب البلجيكي بشكل طيب فقد قال بيب غوارديولا: "لدي تقدير كبير لعمله وشخصيته ومعرفته باللعبة". وأضاف :"أحب هذا النادي للعديد من الأسباب. إذا كانوا يعتقدون أن كومباني هو الخيار الصحيح، فسيكون لدينا رجل سندعمه بدون شروط".

أما يوليان ناغلسمان فلم يرغب في التعليق بإسهاب على كومباني كمدير فني لأنه لا يعرفه بشكل جيد.

وقال لشبكة "ARD" الألمانية يوم السبت (25 مايو/ أيار) إنه يعتقد أن كومباني سيقوم بعمل جيد مع بايرن ميونيخ. وقال ناغلسمان: "سمعت أنه مدرب جيد للغاية ويتمتع برؤية متميزة واستفاد من وجود العديد من المدربين المتميزين الذين تدرب على أيديهم".

أعده للعربية: صلاح شرارة