التعاطف ينشأ في الدماغ: لماذا نتعاطف؟

دراسة: مثل الإنسان.. الأسماك تحسّ بالتعاطف وتواسي بعضها!

الشعور بالتعاطف مع الآخر ليس إحساساً إنسانياُ بحتا.. ولا حتى خاص بالثدييات، بل كذلك يوجد عند الأسماك، التي تملك القدرة على مواساة بعضها، وأن تكون أكثر اجتماعيةً في حالات الخطر!