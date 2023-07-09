التعاطف ينشأ في الدماغ: لماذا نتعاطف؟

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ماذا يحدث في الدماغ عندما نشعر بالتعاطف؟ وهل يختلف الأمر لدى المصابين باعتلال نفسي؟ يقوم باحث بدراسة ما يحدث في الدماغ لدى الشعور بالتعاطف وقد وجد أن التحكم في التعاطف أمر ممكن.
هل الجنّة بانتظارنا في العالم الآخر؟ من يخوضون تجارب الاقتراب من الموت، يعتقدون أنهم رأوا جانباً من حياة ما بعد الموت. لكن الأطباء يشكّكون في هذا الأمر نظرا لغياب التفسيرات العلمية بحسبهم.
الشعور بالتعاطف مع الآخر ليس إحساساً إنسانياُ بحتا.. ولا حتى خاص بالثدييات، بل كذلك يوجد عند الأسماك، التي تملك القدرة على مواساة بعضها، وأن تكون أكثر اجتماعيةً في حالات الخطر!
ما هو الزمن؟ هل له بعد واحد؟ أو أنه مجرد وهم؟ يدور هذا الفيلم الوثائقي حول لغز عظيم للإنسانية من وجهات نظر مختلفة ويطرح أسئلة من وجهة نظر الفيزياء والفن وعلم الاجتماع وأبحاث الدماغ.
اللمس خاصية لصيقة بنا كبشر، لأنه يساهم في جعلنا كائنات اجتماعية. فاللمس يؤثّر على إدراكنا للضغوطات النفسية والألم، وبأي شخص نثق، وأي شخص نخشى. كيف يعمل اللمس، وماذا كان سيحدث لو أنه لم يكن موجودا؟
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