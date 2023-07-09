 التعاطف ينشأ في الدماغ: لماذا نتعاطف؟ | المستقبل الآن | DW | 16.07.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

المستقبل الآن

التعاطف ينشأ في الدماغ: لماذا نتعاطف؟

ماذا يحدث في الدماغ عندما نشعر بالتعاطف؟ وهل يختلف الأمر لدى المصابين باعتلال نفسي؟ يقوم باحث بدراسة ما يحدث في الدماغ لدى الشعور بالتعاطف وقد وجد أن التحكم في التعاطف أمر ممكن.

المزيد من المركز الإعلامي

Adelie penguins stand together as scientists investigate the impact of climate change on Antarctica's penguin colonies, on the eastern side of the Antarctic peninsula, Antarctica January 17, 2022. Picture taken January 17, 2022. REUTERS/Natalie Thomas

اسأل! لماذا لا توجد طيور البطريق في القطب الشمالي؟ 09.07.2023

DW Projekt Zukunft Sendungslogo Arabisch

المستقبل الآن - الحمل والطيران والنقل: البشر والتنقل 09.07.2023

A blended winglet is seen on the left wing of a Boeing 737 airplane of Dutch airline company KLM near Vienna Schwechat international airport, some 20km south east of Vienna on November 17, 2012. Wing tip extensions are used to reduce induced drag, provide extra lift and save fuel. AFP PHOTO / ALEXANDER KLEIN (Photo credit should read ALEXANDER KLEIN/AFP/Getty Images)

انحناءات صغيرة على أجنحة الطائرة وتأثيرها الكبير 02.07.2023

Grosser Leuchtkaefer, Grosses Gluehwuermchen, Gelbhals-Leuchtkaefer, Gelbhalsleuchtkaefer, Grosses Gluehwuermchen, Grosses Johannisgluehwuermchen (Lampyris noctiluca), zeigt Biolumineszenz, Deutschland, Europa glowworm, glow-worm, great European glow-worm beetle (Lampyris noctiluca), shows bioluminescence, Germany, Europe, Germany BLWS377006 grand Fireflies Huge Glowworms Yellow throat Fireflies Huge Glowworms Huge Johannisgluehwuermchen Lampyris noctiluca shows BIOLUMINESZENZ Germany Europe Glow Worm Great European Glow Worm Beetle Lampyris noctiluca Shows Bioluminescence Germany Europe Germany

الخنافس المضيئة: حشرة على وشك الانقراض 02.07.2023

المزيد المستقبل الآن

++++Bild nur im Rahmen des Projekts verwenden+++ Liebe DW

اسأل! ما هو الحب؟ 16.07.2023

DW Projekt Zukunft Sendungslogo Arabisch

المستقبل الآن - أمل جديد للمصابين بالشلل النصفي ومواضيع أخرى 16.07.2023

++++Bild nur im Rahmen des Projekts verwenden+++ Parkison ZDF

الصدمات الكهربائية لعلاج مرض باركنسون 16.07.2023

++++Bild nur im Rahmen des Projekts verwenden+++ Gelähmt AP

أمل للمصابين بالشلل النصفي 16.07.2023

اقرأ أيضا

+++Stills aus Doku: 42 - Die Antwort auf fast alles - Können wir ins Jenseits blicken? Sendedatum: 28. Januar 2023+++ Wartet im Jenseits das Paradies auf uns? Menschen, die eine Nahtod-Erfahrung machen, sind überzeugt, einen Blick in ein Leben nach dem Tod geworfen zu haben. Mediziner bezweifeln dies, denn es gibt keine wissenschaftlichen Erklärungen. Rechte: Verwendung nur im Zusammenhang mit dieser Dokumentation

تحديات العصر - لحظات الاحتضار 06.01.2023

هل الجنّة بانتظارنا في العالم الآخر؟ من يخوضون تجارب الاقتراب من الموت، يعتقدون أنهم رأوا جانباً من حياة ما بعد الموت. لكن الأطباء يشكّكون في هذا الأمر نظرا لغياب التفسيرات العلمية بحسبهم.

Zebrafish, brachydanio rerio

دراسة: مثل الإنسان.. الأسماك تحسّ بالتعاطف وتواسي بعضها! 24.03.2023

الشعور بالتعاطف مع الآخر ليس إحساساً إنسانياُ بحتا.. ولا حتى خاص بالثدييات، بل كذلك يوجد عند الأسماك، التي تملك القدرة على مواساة بعضها، وأن تكون أكثر اجتماعيةً في حالات الخطر!

Zwei Wecker im Wald symbolisieren die Umstellung von Winterzeit zu Sommerzeit. Am 28. März 2021 werden die Uhren von 2 auf 3 Uhr nachts eine Stunde vorgestellt. Das Thema Zeitumstellung bleibt weiter Streitthema in der EU: Die Winterzeit wird (vorerst) nicht abgeschafft. (Themenbild, Symbolbild)

الزمن ـ لغز أم وهم؟ 22.12.2021

ما هو الزمن؟ هل له بعد واحد؟ أو أنه مجرد وهم؟ يدور هذا الفيلم الوثائقي حول لغز عظيم للإنسانية من وجهات نظر مختلفة ويطرح أسئلة من وجهة نظر الفيزياء والفن وعلم الاجتماع وأبحاث الدماغ.

Supportive wife holding the hand of her upset husband .Couple relationship issues concept., Credit:Rafael Ben-Ari / Avalon

قوة اللمسة اللطيفة 30.03.2022

اللمس خاصية لصيقة بنا كبشر، لأنه يساهم في جعلنا كائنات اجتماعية. فاللمس يؤثّر على إدراكنا للضغوطات النفسية والألم، وبأي شخص نثق، وأي شخص نخشى. كيف يعمل اللمس، وماذا كان سيحدث لو أنه لم يكن موجودا؟