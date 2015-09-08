التعارف عبر الانترنيت وسيلة حديثة يلجأ إليها الشباب للبحث عن شريك من أجل الزواج أو كطريقة جديدة لإيجاد صداقة. ويتم التعارف عبر صفحات تطلب من الراغبين بإيجاد شريك ، وضع معلوماتهم وصورهم الخاصة على هذه المواقع.

يزداد انتشار المواقع الالكترونية التي تعد بإيجاد شريك الحياة، وتعرض هذه المواقع خدماتها على الباحثين عن شركاء الحياة المناسبين، إذ تقوم هذه الصفحات بتحليل الشخصية، ما يساعد على تسهيل هذه المهمة. ورغم إقبال الكثيرين على استخدامها، يخشى آخرون هذه الوسيلة مبررين ذلك بأنه ليس كل ما يكتب عبر هذه المواقع صحيح وأن نسبة المعلومات الخاطئة عالية فيها.